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Робот-сапер российского производства наехал на своего оператора во время презентации: "Ух ты, бл#дь! Вот это да!". ВИДЕО

Робот-сапер российского производства вышел из под контроля и наехал на своего оператора во время презентации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, как после короткого проезда и разворота на месте конструкция внезапно начинает набирать скорость и движется на оператора.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+29
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано - первый российский электромобиль, на разработку которого потрачен олимпион рублей. - Автомобиль проезжает 100 метров за 3 секунды! - А дальше? - А дальше всё - вилка из розетки вылетает.

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24.12.2024 11:29
+21
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24.12.2024 11:29
+15
Анало говнет.👍
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24.12.2024 11:28
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24.12.2024 11:25 Ответить
Знову використали чорну ізострічку замість синьої?...
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24.12.2024 11:27 Ответить
Анало говнет.👍
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24.12.2024 11:28 Ответить
сколково, бл#дь
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24.12.2024 11:28 Ответить
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24.12.2024 11:29 Ответить
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано - первый российский электромобиль, на разработку которого потрачен олимпион рублей. - Автомобиль проезжает 100 метров за 3 секунды! - А дальше? - А дальше всё - вилка из розетки вылетает.

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24.12.2024 11:29 Ответить
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24.12.2024 16:56 Ответить
Рукожопа окраїна Китаю.
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24.12.2024 11:30 Ответить
Фільм "Робокоп" бачили?
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24.12.2024 11:34 Ответить
Так-то воно так, рукожопи...Але чи бачили ви у нас щось подібне? Чи й далі будемо сміятись з "Ваньок"?
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24.12.2024 11:38 Ответить
Серйозно? На днях писали про повністтю роботизовану атаку ЗСУ. Брали участь і машини розмінування, і дистанційного мінування і ще куча різних. І в Україні такі виготовляють.
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24.12.2024 14:35 Ответить
Ваня, якщо ти не бачив дронів, которі вже давно воюють проти рашистів, то ти або не з України, або дешевий провокатор.
В ЗСУ працюють цілі лінійки безпілотних роботизованих систем, як літаючих, так і плаваючих, так і наземних.
В наземній лінійці є роботизовані - дрони евакуатори, мінери, сапери , штурмовики.
Ось наприклад наземний роботизований дрон на колісній базі оснащений кулеметом М-2 американського виробництва, которий воює з 2023 року:
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25.12.2024 12:23 Ответить
Це Американська колісниця. Те що нам їх задонатили це ні про що. Такі речі могли б робити діти на станціях юних техніків за допомогою конструкторів Ардуїно, ESP32, чи RaspberiPI. Нажаль, наш потенціал не використовують...
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25.12.2024 22:50 Ответить
москалі звтра таких наштампують десятки тисяч. І добре якщо не додумають кулемети на них кріпити. А американці нам скільки таких дадуть?
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25.12.2024 22:55 Ответить
СкайНет. Бунт машин! Гукайте Шварценегера!!!
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24.12.2024 11:40 Ответить
Що таке прогрес на рфії?
Спочатку БТР давили свою піхоту, тепер 'роботи' з гівна і палок
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24.12.2024 11:41 Ответить
- Дави их, бл@ть ! (с)
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24.12.2024 11:47 Ответить
Даже китайська електроніка не витримує кацапів
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24.12.2024 11:54 Ответить
Рашистскую быдлоту никто не переносит, даже роботы!
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24.12.2024 12:07 Ответить
Всі кацапи каг'таві тому що вони хазари-семіти, як опег'атог' цього відео
А робот-свинодав веселий 😁
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24.12.2024 12:16 Ответить
Моментально знайшов, і знищив загрозу для людства.
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24.12.2024 12:20 Ответить
Така ж сама реакція -- "Ух ты, бл#дь! Вот это да!": "Сейчас зарево будет": Рой дронов прорвался на аэродром Миллерово! Детонация на полигоне Кадамовский -- https://www.youtube.com/watch?v=CoAZvr-AQnU
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24.12.2024 12:39 Ответить
нє ... ну це більш яскраво
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24.12.2024 14:07 Ответить
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24.12.2024 17:32 Ответить
Я жму на велике любимом, прямиком да в "Украину"
Но колеса от БелАЗа, А педаль от фортепиано
Передача от КамАЗа, Цепь и руль от самосвала
Фара мощная от КрАЗа, Но седло от унитаза,
А педаль от пианино. Все потырили друзья,
В двух местах сломали раму, Ну и пусть себе смеются,
Металлисты, наркоманы
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24.12.2024 12:51 Ответить
РАХІТИ
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24.12.2024 13:02 Ответить
Робот "в умілих руках" стає некерованим....
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24.12.2024 13:23 Ответить
Очумєлих
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24.12.2024 13:40 Ответить
"Был разработан для эвакуации собственного оператора..." 🖕
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24.12.2024 13:25 Ответить
Однозначно, такі правильні роботи потрібно ставити на поток! 😁
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24.12.2024 13:27 Ответить
Рукожопи кацапсячі, шо тут говорити...
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24.12.2024 13:38 Ответить
незрозуміла концепція виробу . це не сапер, а якись болотохід. велики і широкі колеса, високий кліренс , якась рука маніпулятор з дупи. гадаю, це якись евакуатор для легкої техніки і аж ніяк не сапер для розмінування
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24.12.2024 13:40 Ответить
великі колеса менший тиск на землю і прохідність, щоб не підірвався на міні протитанковій наприклад. сподіваюсь оператору премію дарвіна видадуть.
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24.12.2024 21:19 Ответить
Восстание машин... Возглавляет робот Федор.

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24.12.2024 14:18 Ответить
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24.12.2024 15:09 Ответить
Свого задавило, а їм смішно. Якісь нелюди.
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24.12.2024 15:14 Ответить
Ось такі вони, анало-говнєтні, кацапські долбойоби, очолювані головним долбойобом ******!
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24.12.2024 15:45 Ответить
купили і перебрали наш ШЕРП
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24.12.2024 16:03 Ответить
 
 