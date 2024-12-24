Робот-сапер российского производства наехал на своего оператора во время презентации: "Ух ты, бл#дь! Вот это да!". ВИДЕО

Робот-сапер российского производства вышел из под контроля и наехал на своего оператора во время презентации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, как после короткого проезда и разворота на месте конструкция внезапно начинает набирать скорость и движется на оператора.

Внимание! Ненормативная лексика!

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