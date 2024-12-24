Робот-сапер российского производства наехал на своего оператора во время презентации: "Ух ты, бл#дь! Вот это да!". ВИДЕО
Робот-сапер российского производства вышел из под контроля и наехал на своего оператора во время презентации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, как после короткого проезда и разворота на месте конструкция внезапно начинает набирать скорость и движется на оператора.
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В ЗСУ працюють цілі лінійки безпілотних роботизованих систем, як літаючих, так і плаваючих, так і наземних.
В наземній лінійці є роботизовані - дрони евакуатори, мінери, сапери , штурмовики.
Ось наприклад наземний роботизований дрон на колісній базі оснащений кулеметом М-2 американського виробництва, которий воює з 2023 року:
Спочатку БТР давили свою піхоту, тепер 'роботи' з гівна і палок
А робот-свинодав веселий 😁
Но колеса от БелАЗа, А педаль от фортепиано
Передача от КамАЗа, Цепь и руль от самосвала
Фара мощная от КрАЗа, Но седло от унитаза,
А педаль от пианино. Все потырили друзья,
В двух местах сломали раму, Ну и пусть себе смеются,
Металлисты, наркоманы