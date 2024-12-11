Оккупант с двумя швабрами ползет по снегу. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант вылезает из укрытия и ползет по снегу, держа в каждой руке предмет, похожий на швабру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что запись была сделана в Торецке Донецкой области.
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р. Дніпро готується форсувати...
Коротше - кацап збожеволів.
Бо таким способом "розмінування" він підірве себе значно якісніше, ніж якби просто біг.
А мені спало на думку, що цей ванька вирішив зкріпно відшвабрувати іншого ваньку. А може й двох ваньок...