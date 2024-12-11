Оккупант с двумя швабрами ползет по снегу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант вылезает из укрытия и ползет по снегу, держа в каждой руке предмет, похожий на швабру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что запись была сделана в Торецке Донецкой области.

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