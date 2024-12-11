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Оккупант с двумя швабрами ползет по снегу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант вылезает из укрытия и ползет по снегу, держа в каждой руке предмет, похожий на швабру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что запись была сделана в Торецке Донецкой области.

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Автор: 

армия РФ (19160) курьез (4056) Торецк (446)


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Топ комментарии
+21
Йде на Берлін!
р. Дніпро готується форсувати...
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11.12.2024 13:31
+9
Диви, як "отци-командіри" привчили до "нашвабрювання" своїх рабів. Цей повзучий раб прихватив з собою провірені відполіровані засоби впливу через орган приняття рішень, а то не дай бог в "отцов-командіров" під рукою опиниться швабра необтесана з *******
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11.12.2024 13:35
+8
Може це комусь і смішно, но рачкують вони вперед, а наші відступають...
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11.12.2024 13:33
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Йде на Берлін!
р. Дніпро готується форсувати...
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11.12.2024 13:31 Ответить
Ну на Берлін, зі швабрами?! Там німці, такі затійнике, таке можуть асвабадітєлю зі швабрами зробити, та й ще кіно знімуть
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11.12.2024 15:58 Ответить
Сапёр! Ноу-хау разминирования, я так думаю
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11.12.2024 16:15 Ответить
Може це комусь і смішно, но рачкують вони вперед, а наші відступають...
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11.12.2024 13:33 Ответить
Вперед у пекло...
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11.12.2024 14:12 Ответить
Якщо буде заміновано, то швабри приймуть на себе.
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11.12.2024 13:33 Ответить
... новий спосіб боротися із "розтяжками"?
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11.12.2024 13:36 Ответить
Атож!
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11.12.2024 13:54 Ответить
Кулєба - де лопати! ??? Тут є ідея.....
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11.12.2024 13:58 Ответить
Мінний трал.
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11.12.2024 14:18 Ответить
Так він же їх тримає так, що вони від нього за 50см. Та ще й від голови. Він так навпаки значно більше собі ушкоджень від підриву розтяжки. Вони ж не "направленого вибуху, конусом в задану точку". Таке теж ісунє, але не в цій війні, бо занадто дорого.

Коротше - кацап збожеволів.
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11.12.2024 16:19 Ответить
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11.12.2024 16:20 Ответить
Не такий кацап вже вже i дурний...
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11.12.2024 19:37 Ответить
отползаєт після "двойной пєнєтрації" )) ходить не може ))))
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11.12.2024 13:34 Ответить
Диви, як "отци-командіри" привчили до "нашвабрювання" своїх рабів. Цей повзучий раб прихватив з собою провірені відполіровані засоби впливу через орган приняття рішень, а то не дай бог в "отцов-командіров" під рукою опиниться швабра необтесана з *******
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11.12.2024 13:35 Ответить
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11.12.2024 15:49 Ответить
Шкода, що у оператора дрона, швидше за все, не було наявних прискорювачів рачкування.
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11.12.2024 13:36 Ответить
Оркодробер
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11.12.2024 13:38 Ответить
Швабробер. )))

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11.12.2024 13:52 Ответить
Це не швабри а граблі. Орку так легше рухатися по льодовому схилу...
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11.12.2024 13:41 Ответить
Альпініст.
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11.12.2024 14:13 Ответить
Сапер, ****.
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11.12.2024 13:44 Ответить
Трал - правильніше.

Бо таким способом "розмінування" він підірве себе значно якісніше, ніж якби просто біг.
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11.12.2024 16:20 Ответить
Це мінні трали. Тепер орку і ноги на йух не потрібні.
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11.12.2024 13:48 Ответить
Я аж уявив - кацапи пускатимуть в якості тралів безногих з швабрами...
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11.12.2024 16:21 Ответить
Прочитав заголовок, первое, что пришло на ум - кацап с двумя кацапками ползают по снегу
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11.12.2024 13:53 Ответить
я теж спочатку так подумав! Респект!
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11.12.2024 13:59 Ответить
Шнырь?
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11.12.2024 13:55 Ответить
Вырвался из лап ахмата)))
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11.12.2024 14:18 Ответить
походу, то такі милиці (костилі), у вигляді швабри, мабуть, усе, що знайшлося для "наших мальчіков" у "другої армії" на теренах України... - то у кацапа-тєрпіли щось з ногами не в порядку...
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11.12.2024 14:20 Ответить
Не, то он далекоглядний.
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11.12.2024 16:45 Ответить
прибирання снігу
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11.12.2024 15:13 Ответить
Повзе по багнюці, він в швабри обутий, чи швабри не їдуть, чи кацап ****@тий...
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11.12.2024 15:22 Ответить
Срюцькій мір нєсе скрєпи, ну як може, та і скрєпи такі собі
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11.12.2024 15:47 Ответить
Оригінальне бачення. Але достобіса логічне. У відосі явно кацап спасає найцінніше - скрепи. З ними в руках і повзе...
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11.12.2024 16:22 Ответить
Чистюля какой, шо значит после своих епеней побывал у нас, чему-то научился, да и будет таков, бо на казлабадию, если подфартит, в черном кульке откинется.
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11.12.2024 16:43 Ответить

А мені спало на думку, що цей ванька вирішив зкріпно відшвабрувати іншого ваньку. А може й двох ваньок...
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11.12.2024 17:22 Ответить
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11.12.2024 16:47 Ответить
Без вариантов- новейшая аналоговнетная сколковская разработка.
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11.12.2024 18:04 Ответить
Лыжные то палки--- снег скоро ляжет везде! А него есть уже.
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12.12.2024 02:34 Ответить
"могут повторить". Берлин ждет.
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13.12.2024 01:44 Ответить
 
 