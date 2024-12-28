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Новости Видео Война
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Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, скрыться в траншее и окопе. ВИДЕО

На Харьковских рубежах бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, спрятаться в траншее или окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Нагадало з дитинства:
"В травє сідєл кузнєчік...
Но вот прішла лягушка..."
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28.12.2024 17:15 Ответить
В траве сидел кузнечик,
Огур как совсемечик...
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28.12.2024 18:16 Ответить
На Харківських рубежах так зеленно ???
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28.12.2024 17:27 Ответить
ні, то в очах твоїх зелений змій
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28.12.2024 19:21 Ответить
ні, то в очах твоїх мабуть Італія чи Іспанія , а у нас сніг ..... 28 грудня. Не балуй боярышником, кацапчик.
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28.12.2024 19:47 Ответить
Які дебіли,за куйла в огонь і воду,а той з них сміється.Двіжухи захотів маразматік,от тобі двіжуха.
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28.12.2024 17:27 Ответить
 
 