Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, скрыться в траншее и окопе. ВИДЕО

На Харьковских рубежах бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, спрятаться в траншее или окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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