Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, скрыться в траншее и окопе. ВИДЕО
На Харьковских рубежах бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, спрятаться в траншее или окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В травє сідєл кузнєчік...
Но вот прішла лягушка..."
Огур как совсемечик...