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Новости Видео Война
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Безрукий оккупант с дыркой в ​​груди умирает в поле на Харьковщине от сброса боеприпаса. ВИДЕО 18+

На Харьковщине бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, скрыться в траншее и окопе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Топ комментарии
+18
За дірочку - особлива подяка!
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28.12.2024 17:19
+16
буде що згадати і внукам розказати .
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28.12.2024 17:19
+16
Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку. (с)
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28.12.2024 17:24
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не може застрелитися як вчили - рук не стало.... раптово!
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28.12.2024 17:18 Ответить
А ногами стрілятися не навчили...
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28.12.2024 17:20 Ответить
Навіщо добивати важкопораненого і витрачати на це *********? Він і так вже не може вести вогонь, отже витрачати на нього *********и має бути заборонено!
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28.12.2024 17:43 Ответить
не відомо чи це акт милосердя, чи помста, чи реклама того що цих ********* тут чекає...
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28.12.2024 18:49 Ответить
з милосердям я б почекав.... хоча, норм. людина має його. Але згоден з попереднім постом - витрачатися було не варте
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28.12.2024 19:11 Ответить
За дірочку - особлива подяка!
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28.12.2024 17:19 Ответить
... прямо під серцем...
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28.12.2024 17:21 Ответить
У кацапів є серце?!
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28.12.2024 17:27 Ответить
насос для перекачування бояришника - в медицині рашки називається СЕРЦЕ!
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28.12.2024 17:29 Ответить
Це для орднена як у дідов за атвагу 😅😅
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28.12.2024 17:46 Ответить
А гайка на спині?
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28.12.2024 17:46 Ответить
хотів на палку.. як діди..

а получить грамоту:

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28.12.2024 18:20 Ответить
🤣🤣🤣
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28.12.2024 19:40 Ответить
буде що згадати і внукам розказати .
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28.12.2024 17:19 Ответить
Якась невідома форма життя
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28.12.2024 17:23 Ответить
Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку. (с)
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28.12.2024 17:24 Ответить
чекає антракта у кобдзона
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28.12.2024 17:25 Ответить
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28.12.2024 17:26 Ответить
Нехай дихає глибше!
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28.12.2024 17:28 Ответить
глибше не можна - мембрана може не витримати....
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28.12.2024 17:30 Ответить
Не подумав - хотів проявити чєловєколюбіє
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28.12.2024 17:34 Ответить
а шо. трохи поремантирвать чувака. дырку залатать кевларом. железную руку приварить... будет киборг-свинособака
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28.12.2024 17:29 Ответить
100% русскій!
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28.12.2024 17:29 Ответить
Как дишаль,как дишаль...свинопсина..
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28.12.2024 17:30 Ответить
кошмар, конечно...,
но никто из Украинцев вас, кацапов, п.доров-оккупантов, сюда не звал..
своими нелепыми смертями вы просто оттягиваете позорный конец своего *****, которое боится, что кто-то из его холопов догадается, наконец, что их великий сцарь - обычное дворовое чмо - дворняжка безродная, а скорее - облезлая крыса....
и кто же тогда вы, дебилы узкие?, что вами рулит выживший из ума, закомплексованый плешивый обмылок?...
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28.12.2024 17:33 Ответить
добре висловилися, проте пацюків ларемно чипаєте, як біологу - неприємно. Пацюк поважна і дуже розумна тваринка.... ще й організована чудово. А паскда не має в світі тварин аналога, всі тварини до одної - раціональні, там немає безглуздої ненависті і вбивств. Не хочу читати лекцію, але закликаю утримуватися від порівняння з собаками, свинями, пацюками тощо. Вони - гарні
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28.12.2024 19:15 Ответить
Мишамі лечить такоє надо.
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28.12.2024 17:35 Ответить
а еще кацапов лечить надо фекалотерапией
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28.12.2024 18:32 Ответить
Кацап и выпил, и мышами закусил!
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28.12.2024 18:42 Ответить
так... а ще в них є ******-трава та інші зілля, але головний інгредієнт - етанол, реште не має впливу на організм лаптя. Так що й епілепсію лікують ним же.
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28.12.2024 19:24 Ответить
настоянка на пацюках взагалі бєсплодіє лікує.
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28.12.2024 19:37 Ответить
"актьор" Безруков
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28.12.2024 17:43 Ответить
Не жил как человек и сдохнул как тварь...
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28.12.2024 17:47 Ответить
👌
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28.12.2024 17:49 Ответить
Бажано побільше таких чутливих кадрів ...
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28.12.2024 17:50 Ответить
Нормас пресом попрацював наостанок.
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28.12.2024 17:52 Ответить
Надеюсь, температура у него была нормальная с таким хорошим охлаждением.
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28.12.2024 17:54 Ответить
Гарна робота! Бережи Боже наших козаків. Слава ЗСУ!
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28.12.2024 18:00 Ответить
Ліквідація

https://twitter.com/i/status/1872994493626269763
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28.12.2024 18:01 Ответить
годі сміятися. он вєрний син атєчєства і пагіб за родіну. на 9 травня його мають на дрин натягнути та пронести містом
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28.12.2024 18:17 Ответить
Синьою ізалєнтою заліпити і норм.
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28.12.2024 18:23 Ответить
А що дивного))не мав голови від народження,а потім загубив руки,ногу...)))
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28.12.2024 18:53 Ответить
це на рабсійському тіктоці потрібно показувати.. 18-...
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28.12.2024 18:56 Ответить
"***** безрукий
лежал и насвистывал
дырочкой в левом боку" (С)
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28.12.2024 19:29 Ответить
руки немає, ноги немає, одна коричнева рідина в голові - фу, гидко дивитися!
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28.12.2024 19:32 Ответить
Кацапи- дегенерати, хто б ще у 21му столітті пішов на війну подихати сотнями тисячь за якусь ідею шизонутого бункерного смарчка-Хуйла?
Й звісно що є дегенерати-нелюди Кацапи які йдуть вбивати за гроші, вони не думають що їх можуть вбити.
☆Як там віршик.... "плачєт, ноєт єго мать. Чтож тваріца в мірє? Вєдь он єхал убівать а єго убілі."..... (с)
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28.12.2024 19:44 Ответить
скотчем зал1пе - й накабздон))
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28.12.2024 22:09 Ответить
оно уже подыхало и так, зачем боеприпас тратить?
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28.12.2024 23:18 Ответить
притворялось шлангом...
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28.12.2024 23:48 Ответить
 
 