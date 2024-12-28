Безрукий оккупант с дыркой в груди умирает в поле на Харьковщине от сброса боеприпаса. ВИДЕО 18+
На Харьковщине бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
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+18 Ol Ol #584272
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+16 Сергій Малецький
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+16 Алекс Скела
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Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку. (с)
но никто из Украинцев вас, кацапов, п.доров-оккупантов, сюда не звал..
своими нелепыми смертями вы просто оттягиваете позорный конец своего *****, которое боится, что кто-то из его холопов догадается, наконец, что их великий сцарь - обычное дворовое чмо - дворняжка безродная, а скорее - облезлая крыса....
и кто же тогда вы, дебилы узкие?, что вами рулит выживший из ума, закомплексованый плешивый обмылок?...
https://twitter.com/i/status/1872994493626269763
лежал и насвистывал
дырочкой в левом боку" (С)
Й звісно що є дегенерати-нелюди Кацапи які йдуть вбивати за гроші, вони не думають що їх можуть вбити.
☆Як там віршик.... "плачєт, ноєт єго мать. Чтож тваріца в мірє? Вєдь он єхал убівать а єго убілі."..... (с)