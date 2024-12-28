Российский сухогруз, затонувший после взрывов в Средиземном море, перевозил оборудование для атомного ледокола. ВИДЕО

В сети появилось видео первого российского судна, уничтоженного в Средиземном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов.Плюс

Как отмечается, на видео - длительный и кропотливый процесс загрузки в Санкт-Петербурге на палубу российского судна Ursa Major компании "Оборонлогистика" двух мощных 380-тонных портальных кранов общим весом 686 тонн для порта Владивосток. Также грузятся трюмные крышки атомного реактора для нового ледокола и два крановых ковша.

"23 декабря Ursa Major, грузоподъемностью 9500 тонн, в Средиземном море было подорвано тремя взрывами и пошло ко дну, погибли 2 члена экипажа. Российские власти заявили о диверсии", - говорится в сообщении.

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Как следствие, модернизация порта Владивосток и достройка атомного ледокола сорваны на длительный срок, убытки от уничтожения такого ценного судна и груза исчисляются в сотни миллионов долларов.

Отмечается, что впервые российское судно уничтожено в Средиземном море и никто не взял на себя ответственность за эту диверсию. Может, опять криворукие российские ракетчики обстреляли своих? Или какие-то ополченцы купили в местном военторге противокорабельное оружие?

Напомним, 23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.