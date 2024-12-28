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12 042 37

Российский сухогруз, затонувший после взрывов в Средиземном море, перевозил оборудование для атомного ледокола. ВИДЕО

В сети появилось видео первого российского судна, уничтоженного в Средиземном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов.Плюс

Как отмечается, на видео - длительный и кропотливый процесс загрузки в Санкт-Петербурге на палубу российского судна Ursa Major компании "Оборонлогистика" двух мощных 380-тонных портальных кранов общим весом 686 тонн для порта Владивосток. Также грузятся трюмные крышки атомного реактора для нового ледокола и два крановых ковша.

"23 декабря Ursa Major, грузоподъемностью 9500 тонн, в Средиземном море было подорвано тремя взрывами и пошло ко дну, погибли 2 члена экипажа. Российские власти заявили о диверсии", - говорится в сообщении.

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Как следствие, модернизация порта Владивосток и достройка атомного ледокола сорваны на длительный срок, убытки от уничтожения такого ценного судна и груза исчисляются в сотни миллионов долларов.

Отмечается, что впервые российское судно уничтожено в Средиземном море и никто не взял на себя ответственность за эту диверсию. Может, опять криворукие российские ракетчики обстреляли своих? Или какие-то ополченцы купили в местном военторге противокорабельное оружие?

Напомним, 23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.

Автор: 

взрыв (6752) корабль (2041) Средиземное море (85)


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Топ комментарии
+30
Ну - не тільки ж кацапні займаться диверсійною діяльністю... Пора й самим кацапам "скуштувать каші за їх власним рецептом...".
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28.12.2024 19:59
+15
Нарешті вистачило розуму нікому з наших телеведучих-вояк (буданов і таке інше) не триндіть
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28.12.2024 20:03
+14
Рашисти ще самі не зрозуміли яку вони відкрили скриню пандори. Тепер ніякий ні рашист ні рашистський корабель ні літак не зможе себе почувати в безпеці в будь якому куточку світу. Об'явивши Україні війну на виживання рашисти думали що війна буде тільки на ізольованій території України. А тепер в України розв'язані руки знищувати рашистів там де інші не можуть маючи якісь збов'язання
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28.12.2024 20:18
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Ну - не тільки ж кацапні займаться диверсійною діяльністю... Пора й самим кацапам "скуштувать каші за їх власним рецептом...".
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28.12.2024 19:59 Ответить
зачепився якорем за кабель,
та пішов ..
за крейсером масква
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28.12.2024 19:59 Ответить
Кобзон тепер має ядрьоний двигун.
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28.12.2024 20:01 Ответить
двіжуха тепер у кобздона..
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28.12.2024 20:14 Ответить
Нарешті вистачило розуму нікому з наших телеведучих-вояк (буданов і таке інше) не триндіть
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28.12.2024 20:03 Ответить
То що , тепер кацапня не буде звинувачувати Україну ?
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28.12.2024 20:12 Ответить
Нехай доведуть.
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28.12.2024 20:27 Ответить
Вони вже все для себе довели .
Там на кацапії ніхто , жоден кацап - навіть і не сумнівається що то робота української спецури .
То ж - говоритиме Буданов , чи мовчатиме , це вже абсолютно ніякої ролі не грає .
Вони вже навіть азербайджанський літак нам приписали . Що то мовляв - його збив наш бпла .
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28.12.2024 20:45 Ответить
Нарешті вистачило розуму нікому з наших телеведучих-вояк (буданов і таке інше) не триндіть
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28.12.2024 20:27 Ответить
весь труд приполярныхванек котуподхвост…
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28.12.2024 20:03 Ответить
креветки выращенные в биолабораториях напали на корпус судна
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28.12.2024 20:05 Ответить
а потім прогризли орєшнік..
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28.12.2024 20:17 Ответить
Хєра кацапам лисого а не експорт газу в Китай через Льодовитий океан.
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28.12.2024 20:05 Ответить
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28.12.2024 20:10 Ответить
Це вони хуситам чи єгиптянам чи хто там в середземному морі криголам строїть? Чи чергові казочки від рашистів. Якщо щось на цій посудині взірвалось то крім цих кранів воно ще інші вантажі перевозило
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28.12.2024 20:06 Ответить
Рашисти ще самі не зрозуміли яку вони відкрили скриню пандори. Тепер ніякий ні рашист ні рашистський корабель ні літак не зможе себе почувати в безпеці в будь якому куточку світу. Об'явивши Україні війну на виживання рашисти думали що війна буде тільки на ізольованій території України. А тепер в України розв'язані руки знищувати рашистів там де інші не можуть маючи якісь збов'язання
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28.12.2024 20:18 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0HK2Uj6xnYpswX2kGk3WuNFoiRtFCZwaAQxSXUwUjXRCrbzKt2vwyMiE8U2MYXMqDl 8 мин. ·

Вперше в історії одне з найбільших російських суховантажних суден Міноборони РФ, яке знаходилось під санкціями, знищено у Середземному морі трьома вибухами. Невідомі ополченці почали знищення російського флоту у світовому океані

Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Сьогодні компанія "Оборонлогістика", яка працює на Міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та ************* суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотонажністю у 12700 тон, яке було побудовано у Німеччині у 2009 році. З 2022-го року судно знаходилось під санкціями США за участь у агресії проти України. Увесь екіпаж - громадяни РФ.

Згідно з повідомленням "Оборонлогістики", Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія такі крани не робить, купити знову у Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи.

23 грудня біля берегів Іспанії у Середземному морі о 13.50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.

Під час огляду місця вибухів росіяни помітили одну з вирв, розміром 50 на 50 сантиметрів, яка знаходилась приблизно у 15-30 сантиметрах вище лінії води.

Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно - вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російськи моряки не змогли. О 15.10 російські моряки залишили судно, двох своїх товаришів залишили на борту, їх не могли знайти. О 23.22 Ursa Major затонуло у 70 мілях на південь від іспанської Картахени.

"Оборонлогістика" заявила про "терористичну атаку" на судно.

Жодних доказів, які б дозволили встановити що та хто знищило таке велике судно, яке належало Міноборони РФ, росіяни не мають.

Жодна організація не взяла на себе відповідальність за те, що сталось.

Але з цього часу жодне російське судно та жоден вантаж на російських судах вже не будуть почувати себе у безпеці у будь-якій точці світового океану.

Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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28.12.2024 20:24 Ответить
Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія такі крани не робить, купити знову у Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи.

де логіка?? під санкціями, купити не може, але перевозила...Як так?
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28.12.2024 22:38 Ответить
Нехай тепер орєшніком кригу колять.
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28.12.2024 20:34 Ответить
Що вони перли - відомо тільки самим лаптям, та й то - не всім. Якщо вони кажуть про обладнання для атомного криголаму, треба розуміти, що там була зброя або щось для неї.... хто скаже - кли ватніки казали правду? Ото ж бо
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28.12.2024 20:34 Ответить
Нихрена не понял. Если его грузили в питере, а плыть нужно было во владик, то что он делал с этим грузом в Средиземном море? 🤔
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28.12.2024 20:37 Ответить
через Червоне море шлях коротший та безпечнійший... був...
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28.12.2024 20:51 Ответить
А северным путём не короче? 🤔😁
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28.12.2024 21:18 Ответить
на сьевьерный треба криголам, а це втрич1 дорожче й довже за часом. отожбо мскаль й виграв)))
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28.12.2024 21:52 Ответить
Зимой?! Ну да, неплохо бы было его туда отправить, но и так хорошо получилось 😂
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28.12.2024 22:52 Ответить
Для кацапов он таким и остался, ******* им друзья, пропускают без обстрелов.
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28.12.2024 22:54 Ответить
Чому "був"? Брацкій хусіцкий нарот хіба не гарантує безперешкодного проходу суднам стратегічного партнеру Ірану?
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29.12.2024 13:02 Ответить
Атомный ледокол https://www.unian.net/russianworld/v-rf-voznikli-problemy-s-revolyucionnym-ledokolom-rossiyane-razbombili-zavod-postavshchik-12196590.html "Россия", строительство которого сейчас ведут на комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен ориентировочно до 2030 года. Об этом заявил первый вице-премьер России https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html Денис Мантуров. "И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - приводят его слова росСМИ. Они преподнесли эту новость как повод для гордости, однако на самом деле все не столь оптимистично. Дело в том, что судно заложили еще в 2021-м и уже сейчас можно говорить, что перед нами очередной долгострой.
И это было ещё до утопления данного корыта. Теперь 2030-й станет 2040-м, когда эта верфь будет мирно трудиться в составе Китая.
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28.12.2024 22:02 Ответить
Кєтайці точно добудують. І будуть водити каравани через протоки на півночі Канади.
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29.12.2024 13:22 Ответить
Три Магури трохи заблукали в Середземному морі 😁
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28.12.2024 22:12 Ответить
ні, все значно дешевше і простіше. Один аквалангіст легко тягне під водою три УПМки.
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28.12.2024 22:26 Ответить
Це продовжувачі традицій італійських бойових плавців часів другої світової тренуються.
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29.12.2024 13:16 Ответить
думаю що тут справа не в традиціях, а у біткоїнах. Якійсь аквалангіст з лєнінградської області так добре заробив, що тепер думає, як йому скоріше виїхати у Європу на ПМЖ.
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29.12.2024 13:21 Ответить
Очередной рсукий корабль ушёл *****, в добрый час!
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28.12.2024 22:50 Ответить
Криголам походить на парусах.
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29.12.2024 05:27 Ответить
***** подозреваю. Оно за движуху кукарекало. Бей своих - чтоб чужие боялись, рашистская скрепа.
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29.12.2024 06:53 Ответить
 
 