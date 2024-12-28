Российский сухогруз, затонувший после взрывов в Средиземном море, перевозил оборудование для атомного ледокола. ВИДЕО
В сети появилось видео первого российского судна, уничтоженного в Средиземном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов.Плюс
Как отмечается, на видео - длительный и кропотливый процесс загрузки в Санкт-Петербурге на палубу российского судна Ursa Major компании "Оборонлогистика" двух мощных 380-тонных портальных кранов общим весом 686 тонн для порта Владивосток. Также грузятся трюмные крышки атомного реактора для нового ледокола и два крановых ковша.
"23 декабря Ursa Major, грузоподъемностью 9500 тонн, в Средиземном море было подорвано тремя взрывами и пошло ко дну, погибли 2 члена экипажа. Российские власти заявили о диверсии", - говорится в сообщении.
Как следствие, модернизация порта Владивосток и достройка атомного ледокола сорваны на длительный срок, убытки от уничтожения такого ценного судна и груза исчисляются в сотни миллионов долларов.
Отмечается, что впервые российское судно уничтожено в Средиземном море и никто не взял на себя ответственность за эту диверсию. Может, опять криворукие российские ракетчики обстреляли своих? Или какие-то ополченцы купили в местном военторге противокорабельное оружие?
Напомним, 23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.
Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.
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та пішов ..
за крейсером масква
Там на кацапії ніхто , жоден кацап - навіть і не сумнівається що то робота української спецури .
То ж - говоритиме Буданов , чи мовчатиме , це вже абсолютно ніякої ролі не грає .
Вони вже навіть азербайджанський літак нам приписали . Що то мовляв - його збив наш бпла .
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0HK2Uj6xnYpswX2kGk3WuNFoiRtFCZwaAQxSXUwUjXRCrbzKt2vwyMiE8U2MYXMqDl 8 мин. ·
Вперше в історії одне з найбільших російських суховантажних суден Міноборони РФ, яке знаходилось під санкціями, знищено у Середземному морі трьома вибухами. Невідомі ополченці почали знищення російського флоту у світовому океані
Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Сьогодні компанія "Оборонлогістика", яка працює на Міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та ************* суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотонажністю у 12700 тон, яке було побудовано у Німеччині у 2009 році. З 2022-го року судно знаходилось під санкціями США за участь у агресії проти України. Увесь екіпаж - громадяни РФ.
Згідно з повідомленням "Оборонлогістики", Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія такі крани не робить, купити знову у Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи.
23 грудня біля берегів Іспанії у Середземному морі о 13.50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.
Під час огляду місця вибухів росіяни помітили одну з вирв, розміром 50 на 50 сантиметрів, яка знаходилась приблизно у 15-30 сантиметрах вище лінії води.
Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно - вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російськи моряки не змогли. О 15.10 російські моряки залишили судно, двох своїх товаришів залишили на борту, їх не могли знайти. О 23.22 Ursa Major затонуло у 70 мілях на південь від іспанської Картахени.
"Оборонлогістика" заявила про "терористичну атаку" на судно.
Жодних доказів, які б дозволили встановити що та хто знищило таке велике судно, яке належало Міноборони РФ, росіяни не мають.
Жодна організація не взяла на себе відповідальність за те, що сталось.
Але з цього часу жодне російське судно та жоден вантаж на російських судах вже не будуть почувати себе у безпеці у будь-якій точці світового океану.
Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ.
де логіка?? під санкціями, купити не може, але перевозила...Як так?
И это было ещё до утопления данного корыта. Теперь 2030-й станет 2040-м, когда эта верфь будет мирно трудиться в составе Китая.