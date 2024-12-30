В "Армия+" проведут опрос относительно приоритетов работы военного омбудсмена, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что в приложении "Армия+" проведут опрос относительно приоритетов работы военного омбудсмена.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подписал указ о назначении уполномоченного по защите прав наших воинов и членов семей военных. Ольга Решетилова, известная украинская правозащитница, будет заниматься сейчас подготовкой законопроекта о военном омбудсмене - такую институцию должны создать. И это не просто чтобы был один человек - надо системную работу, чтобы у омбудсмена был аппарат, все реальные возможности влиять на ситуацию и помогать. И очень важно, чтобы каждый наш военный чувствовал: это действительно реально - обращаться за поддержкой и получать ее. Что именно и как именно должен делать военный омбудсмен, правильно строить при участии наших воинов и прямо их об этом спросить. И мы это делаем на платформе "Армии+". Запускаем опрос о военном омбудсмене, и я прошу каждого нашего солдата, каждого офицера сказать, какими должны быть приоритеты", - сказал Зеленский.

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