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Зеленский (19024) обращение (699) Армия+ (30)

В "Армия+" проведут опрос относительно приоритетов работы военного омбудсмена, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что в приложении "Армия+" проведут опрос относительно приоритетов работы военного омбудсмена.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подписал указ о назначении уполномоченного по защите прав наших воинов и членов семей военных. Ольга Решетилова, известная украинская правозащитница, будет заниматься сейчас подготовкой законопроекта о военном омбудсмене - такую институцию должны создать. И это не просто чтобы был один человек - надо системную работу, чтобы у омбудсмена был аппарат, все реальные возможности влиять на ситуацию и помогать. И очень важно, чтобы каждый наш военный чувствовал: это действительно реально - обращаться за поддержкой и получать ее. Что именно и как именно должен делать военный омбудсмен, правильно строить при участии наших воинов и прямо их об этом спросить. И мы это делаем на платформе "Армии+". Запускаем опрос о военном омбудсмене, и я прошу каждого нашего солдата, каждого офицера сказать, какими должны быть приоритеты", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+9
Посада є. Людина є. А держава не знає чим вона має займатись... Ну, власне, нічого дивного. В нас президент теж не знає своїх обов'язків.
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30.12.2024 22:18
+6
Вова, проведи серед військових опитування щодо фортифікацій і...

закрий вуха
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30.12.2024 22:26
+5
...овно ко мандувач
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30.12.2024 22:28
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Посада є. Людина є. А держава не знає чим вона має займатись... Ну, власне, нічого дивного. В нас президент теж не знає своїх обов'язків.
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30.12.2024 22:18 Ответить
...овно ко мандувач
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30.12.2024 22:28 Ответить
Опитування: "А нафіга?" - Відповідь: Потому што.... (99,9...)
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30.12.2024 22:21 Ответить
кожен з нас президент, а тепер ще й верховний головнокомандувач -

як кожен скаже, так воно й буде

.
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30.12.2024 22:30 Ответить
Вова, проведи серед військових опитування щодо фортифікацій і...

закрий вуха
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30.12.2024 22:26 Ответить
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30.12.2024 22:28 Ответить
- доктор, мы лохи ?
- да, мы лохи !

з консіліума "дохторів" пальчевського та комаровського

не лохи, а курви !
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30.12.2024 22:33 Ответить
может пусть Умеров по передовой проедется поспрашивает - может полезнее будет
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30.12.2024 22:38 Ответить
А може просто всім чиновникам виконувати чесно виконувати свої обов,язки і не потрібно буде створювати не нужні органи та ще платить не малі гроші з п приміщення оплату комуналок чи це потрібно якусь людину пристроїть до корита
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30.12.2024 23:11 Ответить
Чергова "корабельна сосна". Хто зна- в неї хоч щось в голові є? Чи знову нам щастя привалило?
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31.12.2024 09:14 Ответить
 
 