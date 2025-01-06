За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат, - Зеленский. ВИДЕО

За 5 месяцев Курской операции россияне потеряли более 38 тысяч своих солдат, из них около 15 тысяч - безвозвратно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня ровно 5 месяцев с начала наших действий на Курщине, и мы сохраняем буферную зону на российской территории, активно уничтожаем там российский военный потенциал. За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно.

Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи. Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие направления - направления в Украине, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье.

Спасибо всем нашим воинам, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украине", - рассказал Зеленский.

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