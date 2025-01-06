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За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат, - Зеленский. ВИДЕО

За 5 месяцев Курской операции россияне потеряли более 38 тысяч своих солдат, из них около 15 тысяч - безвозвратно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня ровно 5 месяцев с начала наших действий на Курщине, и мы сохраняем буферную зону на российской территории, активно уничтожаем там российский военный потенциал. За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно.

Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи. Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие направления - направления в Украине, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье.

Спасибо всем нашим воинам, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украине", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) обращение (751) Курск (1116)


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Топ комментарии
+13
Навіщо мені знати скількі ворог втратив своїх орків,хай про це знають росіяни,якщо ім це цікаво, мене хвилює скількі втратила Україна своїх захисників, і чи все було зроблено щоб цього не було. Якісь мяко кажучі не правильні акценти, розтавляють президенту його менеджери для українського народу, а він все це ретранслює.
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06.01.2025 20:47
+8
Досі вважаю що це сумнівна авантюра, яка призвела до того що русня кожного дня захоплює нові села в нашій країні.
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06.01.2025 21:13
+5
На "курськ" зермак зігнав величезну армаду військ(на Вікі є дані),які стояли на Донбасі і наслідки не забарились на фронті.
Мірятися втратами може хіба що совковий керманич,а стратегічних цілей ніяких не було досягнуто і не могло,про зазначав(обережно) сам генерал За.
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06.01.2025 21:05
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Правила форума Совет форумчан
Виходять на арену силачі
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06.01.2025 20:40 Ответить
3.14 дараси
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06.01.2025 22:24 Ответить
А через ухилянтство громадян та неадекватну допомогу Заходу?
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06.01.2025 20:51 Ответить
Знову в всьому захід винен.
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06.01.2025 21:03 Ответить
Навіщо мені знати скількі ворог втратив своїх орків,хай про це знають росіяни,якщо ім це цікаво, мене хвилює скількі втратила Україна своїх захисників, і чи все було зроблено щоб цього не було. Якісь мяко кажучі не правильні акценти, розтавляють президенту його менеджери для українського народу, а він все це ретранслює.
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06.01.2025 20:47 Ответить
Нагадайте, яке зазвичай співвідношення втрат у наступі/обороні? 1:8 або 1:16?
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06.01.2025 20:56 Ответить
При обороні 1:4 - 1:5
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06.01.2025 21:16 Ответить
Президент позитивних новин
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06.01.2025 21:02 Ответить
На "курськ" зермак зігнав величезну армаду військ(на Вікі є дані),які стояли на Донбасі і наслідки не забарились на фронті.
Мірятися втратами може хіба що совковий керманич,а стратегічних цілей ніяких не було досягнуто і не могло,про зазначав(обережно) сам генерал За.
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06.01.2025 21:05 Ответить
Досі вважаю що це сумнівна авантюра, яка призвела до того що русня кожного дня захоплює нові села в нашій країні.
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06.01.2025 21:13 Ответить
Прес-служба МО.
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06.01.2025 21:21 Ответить
Це заслуга Янелоха Кудєсніка?
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06.01.2025 21:26 Ответить
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06.01.2025 21:39 Ответить
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають усі.

Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів. бла, бла, бла...

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Передвиборча програма 2019 кандидата Володимира Зеленського
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06.01.2025 21:31 Ответить
Боулінг окупантами: БТР Stryker, у якого закінчився БК, почав давити російську піхоту, - ДШВ ЗСУ.
Події відбуваються на Курщині, наш екіпаж бронетранспортера ганяється по полю за противником.

https://t.me/sumygo/97972
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06.01.2025 21:41 Ответить
как втом анекдоте Ермак спрашивает Зеленского а 38.000 не слишком ли много тысяч ? Пиши 38 чего их жалеть узкоглазых)
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07.01.2025 03:43 Ответить
Хворе підрахує ще й не таке, а з вікон опи видно все... Шапіто...
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07.01.2025 06:11 Ответить
Та в Росії вже нікого практично не залишилось. Усі загинули. Вже і в Кореї починають закінчуватись.
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07.01.2025 07:26 Ответить
 
 