В Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК: говорят, что их пытались "выкурить" газом. Полиция заявила о "провокации". ВИДЕО
В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они утверждают, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перцового баллончика, а правоохранители игнорировали просьбы о помощи.
Видео, которые сняли мужчины, начали распространяться по социальным сетям, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео ненормативная лексика
Что известно об инциденте?
Автор видео говорит, что мобилизованных мужчин травили газом в закрытом подвале. Перед этим у них забрали документы и телефоны.
Также он заявил, что мужчин похитили, а они сами забаррикадировались, чтобы их не повезли на полигон. Он отметил, что у одного из мобилизованных была эпилепсия, и что сейчас с ним, по словам автора видео, неизвестно.
Мужчина объясняет и демонстрирует на видео, что он и еще шестеро мужчин собственноручно забаррикадировались в подвале ТЦК.
Комментарий полиции
Пресс-секретарь Национальной полиции Анна Ткаченко заявила в комментарии "Суспільному", что 5 января, действительно поступило сообщение в Вознесеновский районный отдел полиции о том, что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокационных действий одного из них, который позиционирует себя как "живой человек".
"У нас эта группа очень давно уже работает в Запорожье. Они выполняют провокационные действия, направленные на подрыв доверия населения к полиции и органам власти. Они отказываются от мобилизации", - отметила Ткаченко.
Издание также обратилось за комментарием к главному специалисту по работе со СМИ ТУ ГБР в г. Мелитополе Ирине Семенченко, которая сообщила, что в настоящее время сотрудниками ГБР и военной спецпрокуратурой (ВСП) проводится оперативная проверка имеющейся информации о происшествии.
"Рассматриваются вопросы о начале досудебного расследования и внесения данных о событии в ЕРДР. Его решение зависит от признания фактов правонарушений субъектами, в отношении которых по закону ГБР осуществляет досудебное расследование", - говорится в сообщении.
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пс: во время первой мировой войны 30% британских военнообязанных так или иначе прятались от призыва. Более 80 тысяч американцев пытались избежать призыва во время 2МВ (https://en.wikipedia.org/wiki/Draft_evasion#:~:text=Following%20costly%20fighting%2***%20Italy,Colombia)
Совпадение? Нееее. Это уже политика. Установка центральной "власти"
А по суті вони у подвійній тюрмі - де немає ні прав, ні води з їжею. Суцільне насилля під диктаторськими законами.
Прямо как Янукович вернулся. Абсурд.