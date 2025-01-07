В Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК: говорят, что их пытались "выкурить" газом. Полиция заявила о "провокации". ВИДЕО

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они утверждают, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перцового баллончика, а правоохранители игнорировали просьбы о помощи.

Видео, которые сняли мужчины, начали распространяться по социальным сетям, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео ненормативная лексика

Что известно об инциденте?

Автор видео говорит, что мобилизованных мужчин травили газом в закрытом подвале. Перед этим у них забрали документы и телефоны.

Также он заявил, что мужчин похитили, а они сами забаррикадировались, чтобы их не повезли на полигон. Он отметил, что у одного из мобилизованных была эпилепсия, и что сейчас с ним, по словам автора видео, неизвестно.

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Мужчина объясняет и демонстрирует на видео, что он и еще шестеро мужчин собственноручно забаррикадировались в подвале ТЦК.

Комментарий полиции

Пресс-секретарь Национальной полиции Анна Ткаченко заявила в комментарии "Суспільному", что 5 января, действительно поступило сообщение в Вознесеновский районный отдел полиции о том, что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокационных действий одного из них, который позиционирует себя как "живой человек".

"У нас эта группа очень давно уже работает в Запорожье. Они выполняют провокационные действия, направленные на подрыв доверия населения к полиции и органам власти. Они отказываются от мобилизации", - отметила Ткаченко.

Издание также обратилось за комментарием к главному специалисту по работе со СМИ ТУ ГБР в г. Мелитополе Ирине Семенченко, которая сообщила, что в настоящее время сотрудниками ГБР и военной спецпрокуратурой (ВСП) проводится оперативная проверка имеющейся информации о происшествии.

"Рассматриваются вопросы о начале досудебного расследования и внесения данных о событии в ЕРДР. Его решение зависит от признания фактов правонарушений субъектами, в отношении которых по закону ГБР осуществляет досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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