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Новости Видео мобилизации
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В Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК: говорят, что их пытались "выкурить" газом. Полиция заявила о "провокации". ВИДЕО

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они утверждают, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перцового баллончика, а правоохранители игнорировали просьбы о помощи.

Видео, которые сняли мужчины, начали распространяться по социальным сетям, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео ненормативная лексика

Что известно об инциденте?

Автор видео говорит, что мобилизованных мужчин травили газом в закрытом подвале. Перед этим у них забрали документы и телефоны.

Также он заявил, что мужчин похитили, а они сами забаррикадировались, чтобы их не повезли на полигон. Он отметил, что у одного из мобилизованных была эпилепсия, и что сейчас с ним, по словам автора видео, неизвестно.

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Мужчина объясняет и демонстрирует на видео, что он и еще шестеро мужчин собственноручно забаррикадировались в подвале ТЦК.

Комментарий полиции

Пресс-секретарь Национальной полиции Анна Ткаченко заявила в комментарии "Суспільному", что 5 января, действительно поступило сообщение в Вознесеновский районный отдел полиции о том, что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокационных действий одного из них, который позиционирует себя как "живой человек".

"У нас эта группа очень давно уже работает в Запорожье. Они выполняют провокационные действия, направленные на подрыв доверия населения к полиции и органам власти. Они отказываются от мобилизации", - отметила Ткаченко.

Издание также обратилось за комментарием к главному специалисту по работе со СМИ ТУ ГБР в г. Мелитополе Ирине Семенченко, которая сообщила, что в настоящее время сотрудниками ГБР и военной спецпрокуратурой (ВСП) проводится оперативная проверка имеющейся информации о происшествии.

"Рассматриваются вопросы о начале досудебного расследования и внесения данных о событии в ЕРДР. Его решение зависит от признания фактов правонарушений субъектами, в отношении которых по закону ГБР осуществляет досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Запорожье (2666) Запорожская область (3111) мобилизация (2777) ТЦК (537) Запорожский район (119)


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Топ комментарии
+40
"У нас ця група дуже давно вже працює в Запоріжжі. Вони виконують провокативні дії спрямовані на підрив довіри населення до поліції та органів влади. Вони відмовляються від мобілізації", - зазначила Ткаченко.

 То вони вже давно всією групою ходять по тцк Запоріжжя та злісно провокують?
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07.01.2025 18:18
+32
Що значить "позиціонує себе як "жива людина "? Визнавати себе людиною це вже злочин і провокація. Ким себе вважає речниця нацполіції Ганна Ткаченко ? Абіззяною?
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07.01.2025 18:27
+28
А пам'ятаєте, як на початку 2022, всі тут в коментарях реготали з відео з бусіками в Лугандонії?
А в результаті ми самі дійшли до цього.
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07.01.2025 18:22
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при Совдепии в 41-44 годах попробовали бы так.говнюков бы расстреляли прямо в этом подвале. получите,суки,Совок в полном размере,если Украина не выстоит
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07.01.2025 19:17 Ответить
в заградотрядє.
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07.01.2025 19:46 Ответить
Та да. И не только таких, а вообще любого кто косо на комиссара посмотрит. Порядок был.
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07.01.2025 20:18 Ответить
****** пример. В том же 41 году в немецкий плен сдалось более 1.5 млн советских военных. Сразу с поезда, автомат в кусты и руки вверх.
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08.01.2025 09:43 Ответить
а нах таке мобілізовувати?нехай ними менти займаються
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07.01.2025 19:20 Ответить
Два айфона одстреляв... Батарєї на ісходє... Єслі нє - павешуся на зарядкє!!!!
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07.01.2025 19:25 Ответить
всіх ухилянтів собак на нуль.............................помножити
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07.01.2025 19:27 Ответить
🖕
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07.01.2025 19:49 Ответить
На фронт не поїдемо. Краще тут здохнемо. Ну то і здохніть, сволота ухилянська.
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07.01.2025 19:32 Ответить
👍плюсую, Жінці, яка сказала так, як воно є.
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07.01.2025 19:34 Ответить
То звичайний мужик-ухилянт під бабським ніком....
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07.01.2025 19:44 Ответить
Мабуть після тебе,)
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08.01.2025 13:45 Ответить
🖕
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07.01.2025 19:45 Ответить
Це добре, що ти про Запоріжжя так написав, естонський патріот. Я зроблю скрин.
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07.01.2025 23:03 Ответить
ага...жива людина - значить пздц.потрібно умертвить.
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07.01.2025 20:08 Ответить
Какая может быть мотивация у людей которых ловят как беглых рабов. А власть даже не пытается что-то изменить. Они знают что народ у них под сапогом и никуда не денется. Оказалось достаточно захватить телевизор.
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07.01.2025 20:15 Ответить
Как предлагаете проводить мобилизацию по-другому?

пс: во время первой мировой войны 30% британских военнообязанных так или иначе прятались от призыва. Более 80 тысяч американцев пытались избежать призыва во время 2МВ (https://en.wikipedia.org/wiki/Draft_evasion#:~:text=Following%20costly%20fighting%2***%20Italy,Colombia)
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08.01.2025 09:39 Ответить
🖕
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08.01.2025 14:52 Ответить
Мусара або тікають або переходять на сторону ворога. Немає сенсу їх навіть слухати, не те що вірити словам.
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07.01.2025 21:06 Ответить
Результати бусифіеації - так переможемо ! ...((
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07.01.2025 21:09 Ответить
Малокацапія зелених мародерів в усій красі.
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07.01.2025 21:11 Ответить
Цікаво, жрать забарикабістам ***** приносить ?
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07.01.2025 21:34 Ответить
Походу по всей стране такое..
Совпадение? Нееее. Это уже политика. Установка центральной "власти"
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07.01.2025 21:47 Ответить
боже як жалко.....тьфу гниль..
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07.01.2025 21:58 Ответить
Отказникам не дають оформитись, а міліція дурня клеїть.
А по суті вони у подвійній тюрмі - де немає ні прав, ні води з їжею. Суцільне насилля під диктаторськими законами.
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07.01.2025 22:20 Ответить
отказніков розстрілювати треба.
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08.01.2025 00:47 Ответить
Почни з себе
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08.01.2025 09:39 Ответить
провокационно забарикадировались...
Прямо как Янукович вернулся. Абсурд.
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08.01.2025 01:34 Ответить
Так це ж легко перевірити- у ТЦК на Сталеваров має бути журнал для тих що зайшли та перебувають всередині.
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08.01.2025 09:35 Ответить
Во время первой мировой войны 30% британских военнообязанных так или иначе прятались от призыва и подверглись наказаниям от штрафов до тюремных сроков. Более 80 тысяч американцев пытались избежать призыва во время 2МВ
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08.01.2025 09:40 Ответить
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