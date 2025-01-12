РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Видео
4 234 5

Украинские защитники сбросами с дронов уничтожают российскую пехоту, которая пыталась наступать на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают вражескую пехоту, которая пыталась наступать на Курском направлении.

Кадры боевой работы украинских защитников были обнародованы на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.

После уничтожения немногочисленной российской техники, враг бросил в атаку пехоту, которая двинулась по полю в сторону наших позиций.

Дронари батальона воспользовались такой возможностью и сбросами начали уничтожать россиян.

Смотрите также: Силы спецопераций и ДШВ показали, как брали в плен КНДРовцев. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3986) Курск (1119) война в Украине (4173)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лізуть- дохнуть, знову Лізуть- знову дохнуть. Кацапи якісь дешенерати-нелюди....
показать весь комментарий
12.01.2025 01:35 Ответить
Одне таком від дрончика ************, інше з руки стріляє... Чи є у лемвнгів-збочинців щось на кшалт самозбереження почуття? (я не тваринофоб, не расист і, боронь боже, не гомофоб) Но ці лишньохромосомні вже навіть почуття гидоти не викликають...
Йдуть, йдуть - здихають, здихають, здихають... Розумію німців все більше і більше(
показать весь комментарий
12.01.2025 02:39 Ответить
Рашисти здихають, бо прутін їх послав в Україну!
Сам прутін, ховається, то у мізуліної, то у кабаєвої!
Якуновощ з асаадом, можуть підтвердити!
показать весь комментарий
12.01.2025 05:19 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2025 07:48 Ответить
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
12.01.2025 08:43 Ответить
 
 