Украинские защитники сбросами с дронов уничтожают российскую пехоту, которая пыталась наступать на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают вражескую пехоту, которая пыталась наступать на Курском направлении.

Кадры боевой работы украинских защитников были обнародованы на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.

После уничтожения немногочисленной российской техники, враг бросил в атаку пехоту, которая двинулась по полю в сторону наших позиций.

Дронари батальона воспользовались такой возможностью и сбросами начали уничтожать россиян.

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