За неделю РФ запустила по Украине более 600 дронов и 700 авиабомб, - Зеленский. ВИДЕО
За эту неделю россияне нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, по позициям наших воинов на передовой, применили почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Каждую неделю российская война продолжается только благодаря способности российской армии так терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", - отметил президент.
Он сообщил, что с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, обсуждались возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них.
"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир.
Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", - добавил Зеленский.
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зе!гундос відпочив в італіїї і знову зі всією відповідальністю продовжує насипати статистикою.
от молодець!
бо щось у радника литвина не того.....
ухилянтстатист виходить на арену....
поскоріше б воно попіздило на..й з д-ви вслід за рєзніковими і іншими баригами-корупціонерами.
З фортифікаційними спорудами?
Як поживають діточки ОПЗЖників?
Иди играй на пианино,-это ты умеешь.