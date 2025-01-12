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За неделю РФ запустила по Украине более 600 дронов и 700 авиабомб, - Зеленский. ВИДЕО

За эту неделю россияне нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, по позициям наших воинов на передовой, применили почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Каждую неделю российская война продолжается только благодаря способности российской армии так терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", - отметил президент.

Он сообщил, что с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, обсуждались возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них.

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"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир.

Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) обстрел (27396) дроны (3986) КАБ (369)


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Топ комментарии
+8
системний ухилянт статист виходить на арену....
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12.01.2025 13:12
+5
зрозуміло!
зе!гундос відпочив в італіїї і знову зі всією відповідальністю продовжує насипати статистикою.
от молодець!
бо щось у радника литвина не того.....
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12.01.2025 13:08
+5
Що в нас там з мінами до мінометів?
З фортифікаційними спорудами?
Як поживають діточки ОПЗЖників?
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12.01.2025 13:34
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зрозуміло!
зе!гундос відпочив в італіїї і знову зі всією відповідальністю продовжує насипати статистикою.
от молодець!
бо щось у радника литвина не того.....
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12.01.2025 13:08 Ответить
системний ухилянт статист виходить на арену....
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12.01.2025 13:12 Ответить
На нари ішака оманського!
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12.01.2025 13:13 Ответить
Радіє - чи шо?
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12.01.2025 13:15 Ответить
Потужна статистика від най- най най...
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12.01.2025 13:16 Ответить
Імпотентина гундоса тільки бомби та шахеди рахує. Лайно недорозвинуте, як і його виборці.
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12.01.2025 13:20 Ответить
зелідор Дєрмачій, шо на його на пуйло однаково гидко дивитись.
поскоріше б воно попіздило на..й з д-ви вслід за рєзніковими і іншими баригами-корупціонерами.
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12.01.2025 13:21 Ответить
рахівник пекельний
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12.01.2025 13:22 Ответить
Що в нас там з мінами до мінометів?
З фортифікаційними спорудами?
Як поживають діточки ОПЗЖників?
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12.01.2025 13:34 Ответить
А Україна випустила по росії не менше мільярда дерев!
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12.01.2025 13:40 Ответить
і десятки тон асфальту
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12.01.2025 14:15 Ответить
Это понятно,что ты этим..
Иди играй на пианино,-это ты умеешь.
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12.01.2025 14:33 Ответить
 
 