"Три дня побыл и повесился": российский оккупант покончил с собой после приказа идти на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО

Жительница РФ рассказывает о суициде российского военнослужащего, совершенном после приказа ехать на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянка рассказывает о самоубийстве российского военного после приказа руководства "после отпуска" идти на войну против Украины.

"На похоронах была - Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали - езжай в отпуск, после отпуска на "СВО". Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.