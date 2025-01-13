"Три дня побыл и повесился": российский оккупант покончил с собой после приказа идти на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО
Жительница РФ рассказывает о суициде российского военнослужащего, совершенном после приказа ехать на войну против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянка рассказывает о самоубийстве российского военного после приказа руководства "после отпуска" идти на войну против Украины.
"На похоронах была - Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали - езжай в отпуск, после отпуска на "СВО". Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился", - рассказала она.
Ранее сообщалось, что командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.
Розчарую! Порохобот.
Я так колись відписався мов росіяне які поза рашою (мав на увазі окупантів) мають бути знищені, а мені дівчина яка є росіянка але з 14 воює за нас, відписалась, мов давай нищ мене.
Воюють на нашому боці НЕ расєяне,а люди будь-якої національності,деяки з них мають громадянство рифи!
Бо "расеянін(не)" - це діагноз незалежний від національності,громадянства і місця існуваня!
Греция. Осада Трои. За 10 лет подавляющее число Героев полягло под стенами Трои. Их баб драли первые ухилянты Кинир, Пемандр и Тевтис. Вся греческая культура создана людьми которые ухилились от кровопролитных войн. Так выходит что спрятавшийся (ухилившийся) получает всё.
P.S Одиссей тоже, поначалу, хотел слинять "на дурку" от мобилизации. Но представитель тогдашнего ТЦК Паламед пресёк эти поползновения. Вы помните? Он (Одиссей) на войну прибыл под самый конец. Выставлял "отмаски" дескать циклопы мешали и серны заманивали.
Родовое дерево не должно засохнуть.
Прадед Георгиевский кавалер, герой русско - японской, мировой и гражданской.
Дед - прошел Отечественную и через Гоби и Хинган.
Папа отдавал долг в Афгане.
Если нет, вы такой же наследник ухилянта.
Атдавал, атдавал. А куда денешься. Тогда Тису стерегли не так как сейчас. Сейчас этот долг называют "почётной обязанностью" А ваш, осмелюсь спросить, в то время аспирантуру заканчивал? Или ждал когда внуки Леонида Ильича пойдут воевать?
Як наслідок замість їхати пити каву в Відні за ~100€ ,вони обрали тонути в Тисі за 5.000€.
Чудовий вібір!
Це усуне одну з найбільших терористичних загроз світу!