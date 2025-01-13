РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5727 посетителей онлайн
Новости Видео
5 875 43

"Три дня побыл и повесился": российский оккупант покончил с собой после приказа идти на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО

Жительница РФ рассказывает о суициде российского военнослужащего, совершенном после приказа ехать на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянка рассказывает о самоубийстве российского военного после приказа руководства "после отпуска" идти на войну против Украины.

"На похоронах была - Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали - езжай в отпуск, после отпуска на "СВО". Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР опубликовало данные российских производителей БПЛА

Ранее сообщалось, что командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.

Автор: 

армия РФ (20316) ликвидация (3965) самоубийство (1024) перехват (351) ГУР (553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
13.01.2025 16:36 Ответить
+9
Окупантами не становляться, в ху...лостане ними народжуються
показать весь комментарий
13.01.2025 16:54 Ответить
+8
Щось не зрозуміло написано, він не захотів їхати воювати проти України та повісився, а коли тоді він встиг стати окупантом?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.01.2025 16:36 Ответить
Побольше хороших русскіх!
показать весь комментарий
13.01.2025 16:44 Ответить
ну і добре, чи треба було почекати, коли приїде, тут повоює, може вб'є когось, помародерить, а потім отримає поранення і застрелиться чи підірветься?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:00 Ответить
Так він же на відміну від іншіх НЕ поїхав!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:04 Ответить
Щось не зрозуміло написано, він не захотів їхати воювати проти України та повісився, а коли тоді він встиг стати окупантом?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:48 Ответить
Окупантами не становляться, в ху...лостане ними народжуються
показать весь комментарий
13.01.2025 16:54 Ответить
Немцов теж?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:02 Ответить
Іноді трапляється аномалія .
показать весь комментарий
13.01.2025 17:14 Ответить
А яка різниця?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:35 Ответить
Ви напевно один з 73%?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:45 Ответить
Шукаєш спільників з 73% зєбілівз IQ нижче середнього?
Розчарую! Порохобот.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:39 Ответить
Ну деякі росіяне воюють на нашому боці, навіть не в отіх російських легіонах.
Я так колись відписався мов росіяне які поза рашою (мав на увазі окупантів) мають бути знищені, а мені дівчина яка є росіянка але з 14 воює за нас, відписалась, мов давай нищ мене.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:33 Ответить
Ну для Ігора (вище комент) вона теж окупанта, не дивлячись на то що захищає його дупу якою він протирає диван.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:23 Ответить
Можна виправити?
Воюють на нашому боці НЕ расєяне,а люди будь-якої національності,деяки з них мають громадянство рифи!
Бо "расеянін(не)" - це діагноз незалежний від національності,громадянства і місця існуваня!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:38 Ответить
Раніше на журналістів училися 4 роки...
показать весь комментарий
13.01.2025 18:48 Ответить
Спочатку мав би того кто віддавав наказ пристрелити, більше користі було би
показать весь комментарий
13.01.2025 16:52 Ответить
Кацап не тікав від війскомату, не наїзджав машиною на патруль РВК, не бився з військомами, не проклинав владу, не переховувався в обісцяних штанах у погребі, тобто не ухилявся. Просто знаючи, що є сцикуном, щоб не ганьбитися перед кацапським суспільством, тихо повісився. Ось єдиний випадок, коли наші ухилянти-сцикуни мають брати приклад з кацапів.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:56 Ответить
А можно? Можно я на вас загадаю. По вашему сейчас 16:56. Я загадала через сколько время вы окажетесь подкацапником. Для вас здесь водки нет и вам следовать за русским кораблём
показать весь комментарий
13.01.2025 17:20 Ответить
Тобі - твоє, мені - моє. Твоі речі - да на твоі плєчі.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:26 Ответить
Сам то автомат тримав, стріляв з нього по кацапам??? В окопі в грязюці запливав??? Під обстрілами кацапської арти побував??? Чи тобі вже за 60-т і можна пистіти все шо завгодно???
показать весь комментарий
13.01.2025 17:26 Ответить
А ти все ухиляєшся??? Тобі мило і мотузку Новою чи Укрпоштою надіслати?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:30 Ответить
Сам спочатку приклад надай. Хоча ти скоріше ху...лостан з радістю зустрічати будеш
показать весь комментарий
13.01.2025 17:43 Ответить
Щось у тебе з логікою розлад. Ухилянт - це той, хто радше буде "в вохдух чєпчікі брасать" при зустрічі орків, ніж самовіддано захищати Україну. Ти уже чєпчік приготував ???
показать весь комментарий
13.01.2025 17:53 Ответить
Чтоб вы знали "ухилянт" это высшая степень развития человека. Это венец творения, и не побоюсь этого слова конечный продукт эволюционного развития. Мир принадлежит ухилянтам.
Греция. Осада Трои. За 10 лет подавляющее число Героев полягло под стенами Трои. Их баб драли первые ухилянты Кинир, Пемандр и Тевтис. Вся греческая культура создана людьми которые ухилились от кровопролитных войн. Так выходит что спрятавшийся (ухилившийся) получает всё.
P.S Одиссей тоже, поначалу, хотел слинять "на дурку" от мобилизации. Но представитель тогдашнего ТЦК Паламед пресёк эти поползновения. Вы помните? Он (Одиссей) на войну прибыл под самый конец. Выставлял "отмаски" дескать циклопы мешали и серны заманивали.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:23 Ответить
А-а-а, Єрмолова, так вас ухилянти "деруть"!!! Запевняю збоченку, що їхні нікчемні сперматозоїди не визріють у продуцентів ніяких культурних проявів. Матимеш зграйку вилупків у засцяних штанцях, як і їхні сцикливі батьки-одисеї-кініри-тевтіси - нинішні тупикові продукти еволюційного розвитку людства.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:40 Ответить
Чтобы так заявлять нужно иметь героическую родословную.
Родовое дерево не должно засохнуть.
Прадед Георгиевский кавалер, герой русско - японской, мировой и гражданской.
Дед - прошел Отечественную и через Гоби и Хинган.
Папа отдавал долг в Афгане.
Если нет, вы такой же наследник ухилянта.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:04 Ответить
Ваше "дєрєво" - суцільна кацапня - вєтєрани броуновскава двіженія і учаснікі бородінскай панарами. Усе своє нікчемне життя перебували на боці зла. Папа атдавал долг в Афганє ??? І скільки ж він грошей заборгував афганському народові, що довелося особисто їхати віддавати борг???))) Чи він там вбивав борців за свободу Афганістану, як це нині роблять кацапські нацисти в Україні?? Що ви з такою брудною родинною лінією робите в Україні??? Вам треба довго і ретельно лікувати мозок.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:27 Ответить
Папа атдавал долг в Афганє ??? І скільки ж він грошей заборгував афганському народові, що довелося особисто їхати віддавати борг

Атдавал, атдавал. А куда денешься. Тогда Тису стерегли не так как сейчас. Сейчас этот долг называют "почётной обязанностью" А ваш, осмелюсь спросить, в то время аспирантуру заканчивал? Или ждал когда внуки Леонида Ильича пойдут воевать?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:17 Ответить
ти з окопу пишеш?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:03 Ответить
Таке питання - стандартний маркер ухилянта.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:07 Ответить
така відповідь, стандарний маркер ухилянта-провокатора, що думає, ніби воно саме хитрозроблене і сподівається виїхати за чийсь рахунок.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:42 Ответить
Наші ухилянти вибирають Тису.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:33 Ответить
Хороший вибір: або мотузка, або Тиса. Результат співставний: кому написано повіситися, у Тисі не втопиться, і навпаки.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:31 Ответить
Спочатку(у 2019) вони обрали зє.
Як наслідок замість їхати пити каву в Відні за ~100€ ,вони обрали тонути в Тисі за 5.000€.
Чудовий вібір!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:41 Ответить
правильно зробив.. самозабаранився на родине.. всім так треба.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:16 Ответить
"знов економія набоїв!"
показать весь комментарий
13.01.2025 17:47 Ответить
З біса правильне рішення.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:59 Ответить
Всіб так на рукожопой окраїні Китаю(яка поки що має назву раша) так зробили!
Це усуне одну з найбільших терористичних загроз світу!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:50 Ответить
А чего так долго думал, три дня?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:36 Ответить
Кацапи образилися на слова Байдена у його останній промові.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:20 Ответить
 
 