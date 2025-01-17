Россиянка снимает свои бараки: "Другие страны бомбим, спасаем. А нас в принципе и бомбить не надо. Грусть, тоска". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка снимает условия жизни своих сограждан в деревянных домах барачного типа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает целый микрорайон с таким типом застройки. Автор видео, говорит о запахе канализации и своем собственном опыте - однажды она провалилась в помойную яму в одном из дворов.
"Другие страны бомбим, спасаем. А нас в принципе и бомбить не надо", - заключает автор видео.
Денис Коновалов
Деніс Войцеховський
Hanka Panyanka
Але та "цивілізована" частина, для якої унітаз - не дивина заморська, а предмет побуту, на війну має можливість не йти.
Бо росія виростила іншу породу русні. Оту саму барачну. Якій "нора" - як дім рідний. І унітаз як космічний корабель.
Це як і в нас - до сих пір голосують за кловунів, комуністів, бандитів.
А от спосіб життя - дуже сильно різний.
"Цивілізовані" в окоп не полізуть, бо там ватерклозету немає.
Але якщо постане вибір тюрма/вулиця або окоп, підуть воювати без зайвих сентиментів.
Правда, зараз почнуть додаватись боржники. І це проблема. Вони розумніші та здоровіші, хоча і не такі живучі.
Осінтери, он, вже доповідають, що в засрашки на базах зберігання закінчуюється причепна арта. Причому з тієї номенклатури, яка "передостання, а за нею зовсім неліквід, який теж уже розкупорили ще 2 роки тому". Наприклад, причепна гаубиця Д-30:
на 24.02.2022 - у військах окупантів її майже не було. ~3050 штук на базах зберігання.
на 01.06.2023 - на базах зберігання ~2100 штук.
на 01.09.2024 - на базах зберігання ~870 штук.
Це об'єктивні дані - пораховані на супутникових фото. Весь металобрухт теж записаний в "можливе відновлення".
Отже - майже вся "штатна" арта у вигляді САУ та гаубиць Мста-Б - розхєрачена ЗСУ. Півроку тому на базах зберігання залишилось лише 25% від "третьго" складу арти - на фронт реально тягнуть іржаву некондицію.
Тож воювати ***** об'єктивно зараз немає чим і навіть немає ким - інакше не довелось би ***** сєв.корейців бригадами купувати. А що ЗСУ задкуює - так у нас теж становище гімняне. Просто не треба про "в засрашки ресурсів ще на 100 років війни на виснадження" - це відверта брехня.
А от з м'ясом там сумніше для нас.
Бо крім власне росії є ще голодна Африка. Яка за менші гроші готова.
Була нещодавно низка делегацій "урядів" звідти. Шукали рішення зі стабільного постачання чорной кості. А там її - десятки мільйонів нікому не потрібних.
По факту, це джерело найманців засрашка "розробляє" вже реально 3 роки на повну. І оборона ЗСУ тримається враховуючи і цей фактор. До речі, ці можливості сильно звузились у зв'язку з втратою баз в Сирії, через які і відбувалаь "безпроблемна" логістика таких найманців.
Давайте, висріть ще якусь засрашинську страшилку. Навіть цікаво, що в вашому схибленій на зродонці макитрі ще є.
Русня замість Сирії в Лівію переповзла. Ну і в Сирії теж не закінчено, щось вони там мутять, аби залишитись.
Поки що є факт: у м'ясі нестачі немає. Як воно там буде - чорт його зна. Але нашим, якби вони не були зєлєні, слід було б на всі руки взятись за стабільне масове постачання дронів. Бо вони реально рятують.
Яку́тськ або Джокускай (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 якут. Дьокуускай, Çokuuskaj, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [ɟokuːskaj], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Якутск) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, столиця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0 Республіки Саха.
Засноване 1632 року як Ленський острог.
ось хтось підпалив Лось Анджелес( він же підпалив ліси у Турції і Іспанії) , а в себе на рашці ПАЛИТИ І ПАЛИТИ
Лежать на печі, їсти репу і пити брагу. І все похер.
Ось це вони хочуть принести в Европу.
@ " ... На Россию никто не нападал, никто не угрожал.
Это нацистский режим путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия, из-за нечеловеческой жажды власти надовсем.
Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. Они - выродки, отребье, нацистская нечисть..."
Наш, новый мир построили.
Кто был ничем, так и остался
А в найглухішому українському селі навіть грунтова дорога на підвищенні і з дренажною канавою.
Москальська цивілізація відстала на тисячоліття
земельный участок если приватизирован - то пусть сносят сарай и строят себе все что хотят.
у ху й ла сейчас другие приоритеты, а не дарить новое жилье