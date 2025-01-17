В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка снимает условия жизни своих сограждан в деревянных домах барачного типа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает целый микрорайон с таким типом застройки. Автор видео, говорит о запахе канализации и своем собственном опыте - однажды она провалилась в помойную яму в одном из дворов.

"Другие страны бомбим, спасаем. А нас в принципе и бомбить не надо", - заключает автор видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лавров рассказывает россиянам об американской "нищете": "Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей". ВИДЕО

Читайте также: Россия не планирует участвовать в Саммите мира, - Лавров