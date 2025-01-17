РУС
18 789 85

Россиянка снимает свои бараки: "Другие страны бомбим, спасаем. А нас в принципе и бомбить не надо. Грусть, тоска". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка снимает условия жизни своих сограждан в деревянных домах барачного типа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает целый микрорайон с таким типом застройки. Автор видео, говорит о запахе канализации и своем собственном опыте - однажды она провалилась в помойную яму в одном из дворов.

"Другие страны бомбим, спасаем. А нас в принципе и бомбить не надо", - заключает автор видео.

Автор: 

жилье (913) Лавров Сергей (2353) россия (96924)
Топ комментарии
+33
Омеріканамзавідует
17.01.2025 10:26 Ответить
+32
Росія різною буває. Зайдіть в Гугл карти, перегляд вулиць, наприклад, єкатеринбурга, центральної частини.
Але та "цивілізована" частина, для якої унітаз - не дивина заморська, а предмет побуту, на війну має можливість не йти.
Бо росія виростила іншу породу русні. Оту саму барачну. Якій "нора" - як дім рідний. І унітаз як космічний корабель.
17.01.2025 10:25 Ответить
+29
какая прекрасная жизнь...
17.01.2025 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какая прекрасная жизнь...
17.01.2025 10:24 Ответить
Імхо.!!! Все ще попереду! Вперед у минуле!
17.01.2025 11:52 Ответить
"Чтобы тебя начали "спасать" рассеяне - тебе нужно пакинуть Рассию и выехать в иное гасударство. Там стать его гражданином. А патом абратиться с призывам: "Рассия, спаси!"
17.01.2025 12:16 Ответить
Типова тактика кочових племен Орди.
17.01.2025 13:17 Ответить
Норм - це ше по багатому - фавели з Ріо - де - Жанеиро захникали
17.01.2025 10:24 Ответить
Фавели - це в Лімі (Перу).
17.01.2025 10:28 Ответить
Фавели - це португальське слово. Тому фавели - в Бразилії.
17.01.2025 10:33 Ответить
Краще б помовчав, виглядав би розумнішим... Фаве́ла (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 порт. favela) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F бразильський варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96 нетрів, які звичайно розміщені на околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%97 міст.
17.01.2025 10:47 Ответить
Росія різною буває. Зайдіть в Гугл карти, перегляд вулиць, наприклад, єкатеринбурга, центральної частини.
Але та "цивілізована" частина, для якої унітаз - не дивина заморська, а предмет побуту, на війну має можливість не йти.
Бо росія виростила іншу породу русні. Оту саму барачну. Якій "нора" - як дім рідний. І унітаз як космічний корабель.
17.01.2025 10:25 Ответить
Менталітет в них однаковий, всі вони з тих бараків.
Це як і в нас - до сих пір голосують за кловунів, комуністів, бандитів.
17.01.2025 11:17 Ответить
Менталітет - так, всі імперці з гіпертрофованим ЧСВ, але звиклі нагибатись.
А от спосіб життя - дуже сильно різний.
"Цивілізовані" в окоп не полізуть, бо там ватерклозету немає.
Але якщо постане вибір тюрма/вулиця або окоп, підуть воювати без зайвих сентиментів.
17.01.2025 11:21 Ответить
Подивіться відео наших блогерів. Наче і живуть в хорошій квартирі чи хаті - а бидло бидлом.
17.01.2025 11:26 Ответить
Але факт, що абсолютна більшість окопних орків походить саме з барачного середовища.
Правда, зараз почнуть додаватись боржники. І це проблема. Вони розумніші та здоровіші, хоча і не такі живучі.
17.01.2025 11:31 Ответить
Боржників вони вже 2 роки заганяють в штурмовики. Всі "розумніші та здоровіші" боржники, які погоджувались штурмувати посадки - вже переважно здохли. Ви ще розкажіть про нєвьіносімо гигантскоє виробництво танків та підготовку за Уралом повнокровних штурмових танкових армій.

Осінтери, он, вже доповідають, що в засрашки на базах зберігання закінчуюється причепна арта. Причому з тієї номенклатури, яка "передостання, а за нею зовсім неліквід, який теж уже розкупорили ще 2 роки тому". Наприклад, причепна гаубиця Д-30:
на 24.02.2022 - у військах окупантів її майже не було. ~3050 штук на базах зберігання.
на 01.06.2023 - на базах зберігання ~2100 штук.
на 01.09.2024 - на базах зберігання ~870 штук.

Це об'єктивні дані - пораховані на супутникових фото. Весь металобрухт теж записаний в "можливе відновлення".

Отже - майже вся "штатна" арта у вигляді САУ та гаубиць Мста-Б - розхєрачена ЗСУ. Півроку тому на базах зберігання залишилось лише 25% від "третьго" складу арти - на фронт реально тягнуть іржаву некондицію.

Тож воювати ***** об'єктивно зараз немає чим і навіть немає ким - інакше не довелось би ***** сєв.корейців бригадами купувати. А що ЗСУ задкуює - так у нас теж становище гімняне. Просто не треба про "в засрашки ресурсів ще на 100 років війни на виснадження" - це відверта брехня.
17.01.2025 12:26 Ответить
Про арту сподобалось.
А от з м'ясом там сумніше для нас.
Бо крім власне росії є ще голодна Африка. Яка за менші гроші готова.
Була нещодавно низка делегацій "урядів" звідти. Шукали рішення зі стабільного постачання чорной кості. А там її - десятки мільйонів нікому не потрібних.
17.01.2025 12:29 Ответить
Чорнопикі найманці з Африки вже 3 роки в складі окупаційного контингенту воюють - регулярно з'являються відоси з неграми, яких FPV-дрони баранять. Тобто, вони там давно є і давно постачаються, просто невідомо в яких кількостях. Про які нові "делегації" і нових найманців ви марите - хєр зна. Мабуть, вам Герасімов та Лавров, на щоденній "летучці", особисто доповідають.

По факту, це джерело найманців засрашка "розробляє" вже реально 3 роки на повну. І оборона ЗСУ тримається враховуючи і цей фактор. До речі, ці можливості сильно звузились у зв'язку з втратою баз в Сирії, через які і відбувалаь "безпроблемна" логістика таких найманців.

Давайте, висріть ще якусь засрашинську страшилку. Навіть цікаво, що в вашому схибленій на зродонці макитрі ще є.
17.01.2025 12:59 Ответить
Про ці "делегації" новина була на Цензорі.
Русня замість Сирії в Лівію переповзла. Ну і в Сирії теж не закінчено, щось вони там мутять, аби залишитись.
Поки що є факт: у м'ясі нестачі немає. Як воно там буде - чорт його зна. Але нашим, якби вони не були зєлєні, слід було б на всі руки взятись за стабільне масове постачання дронів. Бо вони реально рятують.
17.01.2025 13:02 Ответить
Якутск мабуть такий який він був під час Дежнєва ! 17 сторіччя!
17.01.2025 10:26 Ответить
Якутська в часи Дєжнєва не було взагалі... Він потрапив туди 1641 році. Тоді він називався по-іншому.

Яку́тськ або Джокускай (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 якут. Дьокуускай, Çokuuskaj, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [ɟokuːskaj], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Якутск) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, столиця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0 Республіки Саха.

Засноване 1632 року як Ленський острог.
17.01.2025 12:13 Ответить
Омеріканамзавідует
показать весь комментарий
17.01.2025 10:26 Ответить
НєблАгАдарниє... ***** ж сказав, шо Ані всьє нам завідуют...
17.01.2025 10:27 Ответить
ПрАваліляся ... Пєчалька. З мовою, пєчалька з каналізацією ! А що там з інтелектом ? Спасаєм, бамбім. Це як зрозуміти ? Бамбім, щоб врятувати ... від життя, від себе, від "нацистів", від Європи ?
17.01.2025 10:28 Ответить
Нормальний сарказм у неї.
17.01.2025 10:50 Ответить
Вони, жаби вузькоочі, вже чотири сторіччя сарказмом займаються. Замість болота висушувати.
17.01.2025 10:53 Ответить
"Спасаєм, бамбім. Це як зрозуміти ? Бамбім, щоб врятувати ..." - вона тут як не дивно для жителя фекалістану, як раз таки іронізує стосовно того як кацапи "спасають" живучі самі у лайні і намагаються те саме комусь нав'язувати, витрачаючи сотні мільярдів...
17.01.2025 10:53 Ответить
Вживання одночасно слів спасаєм, бамбім створюють несумісну фразу з різних за змістом слів. Так жаб виховує пропаганда. Так жаби голосують за злочинців, не розуміючи змісту гасел "істинних фашистів".
17.01.2025 11:00 Ответить
Навіть кацапи , підсвідомо , все розуміють - спасаєм , бамбім ... Але , як тільки в них там зміниться влада , будуть верещати - минічегонєзналі ...!
17.01.2025 11:32 Ответить
Це сарказм же.
17.01.2025 12:49 Ответить
Ета стабільнасть адна із ісконних лапатних скрєп...
17.01.2025 10:28 Ответить
...а то пахнєт руzкій дух...
17.01.2025 10:30 Ответить
після того шо вони наробили і роблять, ці орки заслуговують не існувати.
17.01.2025 10:29 Ответить
Як це "бамбіть нє надо"? Надо, фєдя, надо. (с)
17.01.2025 10:32 Ответить
17.01.2025 10:33 Ответить
Самі в корівниках живуть то і інших хочуть в корівник загнати..
17.01.2025 10:33 Ответить
Вибачте, але нашi коровники набагато краще цix "построек"...😏
17.01.2025 16:59 Ответить
Кінь Лавров казав що так живуть американці на переферії.
17.01.2025 10:34 Ответить
17.01.2025 10:36 Ответить
І чого скиглить? Навіть пластикові вікна стоять, газова труба підведена й дорога нормальна - Тойота ж проїхала...
17.01.2025 10:36 Ответить
троляка кацапяка
17.01.2025 10:40 Ответить
« бомбим, спасаєм» - ДВИЖУХА

ось хтось підпалив Лось Анджелес( він же підпалив ліси у Турції і Іспанії) , а в себе на рашці ПАЛИТИ І ПАЛИТИ
17.01.2025 10:41 Ответить
Туреччині.
17.01.2025 10:51 Ответить
Дякую
17.01.2025 10:54 Ответить
Користуйтесь на здоров'я .
17.01.2025 10:55 Ответить
Це так, але мені здається, що деякі назви країн варто було б змінити, наблизити до оригінального звучання, або міжнародного. Я не філолог, але здається закінчення на "-чина" використовується до географічних назв країв, а не країн - та ж Словаччина, Німеччина.. В старі часи так мабуть дійсно називали віддалені землі, але нині це незалежні окремі держави. Як би там не було, але в чому впевнений - не можна віддавати це нашим філологам, так спотворять...
17.01.2025 11:48 Ответить
17.01.2025 12:51 Ответить
.
17.01.2025 10:46 Ответить
))))))))))
17.01.2025 14:02 Ответить
На войну с Украиной потратили УЖЕ 22 ТРИЛЛИОНА труплей. Но улучшить жизнь на расее не, лучше соседям сделать хуже
17.01.2025 10:46 Ответить
Це і є руський дух , гойда і глубинний нарід з вигрібних ям, звідки нічого не вигрібається.
Лежать на печі, їсти репу і пити брагу. І все похер.
Ось це вони хочуть принести в Европу.
17.01.2025 10:50 Ответить
Багато рокiв тому, ми з сином проiзжали одне з наших сел... Можливо що це була пiзня осiнь, пасмурно, але коли ми вийшли з маленького магазинчика, син менi сказав:"I що тут робити? Тiльки пити"... Доречi хати та вулички були пристойнi, але якась тоска залишились в пам'ятi...
17.01.2025 17:09 Ответить
Де це відео можна скачати ?
17.01.2025 10:54 Ответить
Меню вертикально три точки внизу справа.
17.01.2025 11:22 Ответить
Жіночка має когось з знайомих в Україні..про Сірень каже ,про те шо бомбами руйнують , але це відео не просте , може встигла виїхати ...а потім скинула ...
17.01.2025 10:54 Ответить
А хіба там була "жіночка"!? Коцапка була...
17.01.2025 11:02 Ответить
Та кацапка свідомо показала та прокоментувала те , за шо, в русні за грати можно попасти ...тому і жіночка !
17.01.2025 11:05 Ответить
Пашка-какашка !
17.01.2025 10:55 Ответить
Рашка...
17.01.2025 10:58 Ответить
Кацапка мала додати: "За то у нас ракеты, которым аналагафнет!"
17.01.2025 11:00 Ответить
вот ви кажете чому вони приходять дохнути на нашу землю, могли б у себе здохнути. Так вот чому, подохнути в Україні це за щастя.
17.01.2025 11:02 Ответить
"Опа, опа! Жарєниє ракі! Пріходітє дєвкі к нам - ми жівьом в баракє!"
17.01.2025 11:11 Ответить
Шта? Гражданка видимо не понимает, что чем меньше разница в уровне жизни населения в мирное и военное время, тем лучше такое население подготовлено к войне. Гойда!!!
17.01.2025 11:13 Ответить
ну так рашка це біомасса в гівні
17.01.2025 11:28 Ответить
В середине 80-х довелось начать службу в Подмосковье, насмотрелся немного похожего. Не везде, конечно, но было! Мои бойцы бабкам в деревне помогали керосин по избам разносить. Зачем он вам, спрашиваю? Для керосинок, у нас часто света не бывает. А топите чем? Как чем, дровами! Их хватает! В районе Загорска, а рядом, Владимирская область так вообще молчу. В магазин местные старались в военный городок ходить...
17.01.2025 11:30 Ответить
"идем по дороге" )))
17.01.2025 11:44 Ответить
Промова історика і дисидента Олександра Скобова в рашистському "суді" перед оголошенням вироку за звинуваченням у "тероризмі" (повний текст - https://x.com/_thin_red_line_/status/1880135118045737228?t=AHIObnA7fLoglUDDSrVywg&s=19 тут):

@ " ... На Россию никто не нападал, никто не угрожал.
Это нацистский режим путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия, из-за нечеловеческой жажды власти надовсем.
Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. Они - выродки, отребье, нацистская нечисть..."
17.01.2025 11:57 Ответить
Для них слова "спасаем" і "бомбим" є синонімами
17.01.2025 12:03 Ответить
Узнаю прежний Цензор, который нравился гораздо больше.
17.01.2025 12:14 Ответить
то це НАТО оці їбєня віджати в рюзького міру хоче? ))
17.01.2025 12:23 Ответить
НАТО чтоб,нє напало
17.01.2025 12:23 Ответить
На московії 99% депресивних районів!!! " Життя прекрасне" !!!
17.01.2025 12:27 Ответить
вот величие *************** параши!фу ********
17.01.2025 12:28 Ответить
Какие никчемные РАБЫ - такая и жизнь у них!
17.01.2025 12:44 Ответить
Самьій богатьій по полезньім ископаемьім регион, чистой водьі колония, вся вьісасьівает митрополия т.е Москва.
17.01.2025 13:10 Ответить
Прекрасные тёплые типовые деревянные дома массового строительства (как потом хрущёвки)! Вот только одна проблема - срок их службы - 40 лет, а строили их в сталинское время а потом хрен ремонтировали. По средней и северной Расии их ещё дохренища.
17.01.2025 13:38 Ответить
"..Сижу над дыркою в сортире, читаю надпись под окном - "Наш Путин самый лучший в мире!", хоть и написано говном."
17.01.2025 13:59 Ответить
Кого це вони там спасають?
17.01.2025 17:13 Ответить
Проклятие коммунизма настигло пролетариев. Без покаяния не будет прощения и благословения.
Наш, новый мир построили.
Кто был ничем, так и остался
17.01.2025 17:20 Ответить
Після висловлювання "Другие страны бомбим, спасаем " можна ставити діагноз.
17.01.2025 17:40 Ответить
Так вони ж і незаперечуюють, просто констатують факт, а так голосують за пуйл@. Спасітелі хренови((( р@бсіяне ***********
17.01.2025 18:21 Ответить
В таких условиях и только таких вырастают аслабадители ...скоты!!
17.01.2025 18:25 Ответить
І жодної урни для сміття...Мдааааа. Може тому так грязно!?.
17.01.2025 21:56 Ответить
Ще римляни - а це понад два тисячоліття тому - будували дороги з каменю.
А в найглухішому українському селі навіть грунтова дорога на підвищенні і з дренажною канавою.

Москальська цивілізація відстала на тисячоліття
18.01.2025 16:44 Ответить
Якщо рашка переможе, то так виглядатиме вся Україна...
18.01.2025 10:54 Ответить
так это если ее имущество - то это ее проблемы.
земельный участок если приватизирован - то пусть сносят сарай и строят себе все что хотят.
у ху й ла сейчас другие приоритеты, а не дарить новое жилье
18.01.2025 17:37 Ответить
 
 