Российские военные, брошенные командованием, вынуждены искать воду и еду среди ликвидированных побратимов.

Об этом рассказала фельдшер медроты рашистов с позывным "Катана", передает Цензор.НЕТ.

"Мальчики у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя. Был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, питался. Я не знаю, как он не отравился, приехал весь обезвоженный. ... Они если бутылочку какую-то найдут, там везде двухсотые, по дороге находят у кого-то батончики, еще что-то", - сказала она.

