Фельдшерка из РФ рассказала о "секретах выживания" оккупантов на фронте: 24 дня по карманам двухсотых искали воду и батончики. ВИДЕО
Российские военные, брошенные командованием, вынуждены искать воду и еду среди ликвидированных побратимов.
Об этом рассказала фельдшер медроты рашистов с позывным "Катана", передает Цензор.НЕТ.
"Мальчики у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя. Был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, питался. Я не знаю, как он не отравился, приехал весь обезвоженный. ... Они если бутылочку какую-то найдут, там везде двухсотые, по дороге находят у кого-то батончики, еще что-то", - сказала она.
хлопчикаммальчікам в трусіках.
Їм би тоді харчів надовго вистачило
Тюленя карашо,
Зайца тоже карашо,
Говно тоже караша,
А аленя лучше.
От шо значить належна фіз- та психічна підготовка! Салдати НАТИ в такіх антісанітарних условіях і трьох днєй не видіржаліби!
Слава дєдавщінє!