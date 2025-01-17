РУС
Фельдшерка из РФ рассказала о "секретах выживания" оккупантов на фронте: 24 дня по карманам двухсотых искали воду и батончики. ВИДЕО

Российские военные, брошенные командованием, вынуждены искать воду и еду среди ликвидированных побратимов.

Об этом рассказала фельдшер медроты рашистов с позывным "Катана", передает Цензор.НЕТ.

"Мальчики у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя. Был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, питался. Я не знаю, как он не отравился, приехал весь обезвоженный. ... Они если бутылочку какую-то найдут, там везде двухсотые, по дороге находят у кого-то батончики, еще что-то", - сказала она.

+21
Пляшечку твоєму хлопчикові в дупочку, падлюка вузькоока.
17.01.2025 13:43 Ответить
+16
СозрЄвшая свиноматка, пора під ніж...
17.01.2025 13:43 Ответить
+15
І оця харя себе до слов'ян причисляє.
Тюленя карашо,
Зайца тоже карашо,
Говно тоже караша,
А аленя лучше.
17.01.2025 13:54 Ответить
Пляшечку твоєму хлопчикові в дупочку, падлюка вузькоока.
17.01.2025 13:43 Ответить
СозрЄвшая свиноматка, пора під ніж...
17.01.2025 13:43 Ответить
Шкода, що ця відгодована свинка не попалася тим хлопчикам мальчікам в трусіках.
Їм би тоді харчів надовго вистачило
17.01.2025 14:00 Ответить
рузькая вона!
17.01.2025 13:49 Ответить
Та дійсно шось поробленно цім киргизоякутомамам...а здогадатися ,шо видправляти цих хлопчиків, на війну, шоб там вбивати безвиних, та не грабувати інших ,розуму не вистачає ?
17.01.2025 13:49 Ответить
Короче трупи жрали людоїди
17.01.2025 13:52 Ответить
Ще Геродот згадував народ, який жив за пустелею, що починалася на північ за 11 днів від Борисфена, тобто на північ від скіфів, - там мешкают андрофагі.
17.01.2025 13:59 Ответить
Брудні кацапські падлюки.
17.01.2025 13:52 Ответить
І оця харя себе до слов'ян причисляє.
Тюленя карашо,
Зайца тоже карашо,
Говно тоже караша,
А аленя лучше.
17.01.2025 13:54 Ответить
Лєквєдірований пабратім самий лутший пабратім бил би живой би батончік неатдал би!
17.01.2025 13:54 Ответить
Вузьке😂😂😂😂🤣🤣
17.01.2025 14:00 Ответить
мальчик дополз ко мне і говоріт - іді сюда мой сладкій узкій батончік - я поверіла в любовь - а он меня хотел скушать
17.01.2025 14:17 Ответить
17.01.2025 16:57 Ответить
батончики с КОКСОМ аргентинским !!!! не зря они до войны гоняли дип. почтой самолетами эту начинку !!! теперь понятно : готовились к войне !!!(((
17.01.2025 14:34 Ответить
снова ОРДА сунет на КИЕВСКУЮ РУСЬ - УКРАИНУ !!!(((
17.01.2025 14:36 Ответить
я правильно понимаю про деревянные ящики на заднем плане?
17.01.2025 14:47 Ответить
мальчики в трехлетних трусиках ползали по 24 дня...
17.01.2025 16:49 Ответить
"...ползали по 24 дня..."
От шо значить належна фіз- та психічна підготовка! Салдати НАТИ в такіх антісанітарних условіях і трьох днєй не видіржаліби!
Слава дєдавщінє!
17.01.2025 17:06 Ответить
 
 