Возможна казнь оккупантами австралийца Дженкинса, воевавшего за Украину: Нет никаких подтверждений его гибели, - "Следствие.Инфо". ВИДЕО

Ранее некоторые медиа и телеграмм-каналы распространяли видео с телами бойцов, где якобы есть и погибший австралийский доброволец Оскар Дженкинс. Однако РФ не передавала Украине его тело. В командовании Сухопутных войск рассказали, что Оскар попал в плен на Луганщине и с 16 декабря имеет статус военнопленного.

Так, 15 января некоторые иностранные медиа распространили информацию о том, что российские военные могли замучить австралийского добровольца Оскара Дженкинса, который воевал за Украину. В сообщениях ссылаются на слова его побратимов, которые, вероятно, видели тело.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что в Австралии сообщение о возможной казни Оскара Дженкинса приобрело большой резонанс.

Журналисты пообщались с одним из побратимов Дженкинса, который пожелал остаться анонимным. Подтверждено, что собеседник действительно служит в том же подразделении, что и Оскар Дженкинс. Мужчина убежден, что австралийского добровольца убили россияне, он прислал видео с телами солдат на кузове автомобиля, где на русском говорят: "Вот что с вами будет, наемники, бл#ть, австралийские, й####ие, бл#ть. Убьем вас всех, н####й, бл#ть".

В то же время журналисты выяснили, что идентичное видео, но без русской озвучки было опубликовано 4 года назад на одном из иранских сервисов для бесплатного просмотра и обмена видео. Автор видео подписал его как "Цена Карабаха" и добавил хэштеги "Карабах", "война", "солдаты", "трупы". Подписи к видео сделаны на фарси. Кроме того, в оригинальном видео звучит армянский язык. Мужчина, который держит камеру, говорит: "Это все раненые. Раненые осколками...".

В свою очередь в командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, что Дженкинс подписал контракт на службу в Вооруженных силах Украины 4 апреля 2024 года. Во время выполнения боевого задания возле Николаевки на Луганщине 16 декабря 2024 года он пропал без вести. В тот же день его имя внесли в списки бойцов, находящихся в российском плену.

22 декабря было опубликовано видео, на котором военные РФ допрашивают австралийского добровольца Оскара Дженкинса. Оккупанты избивают пленного, когда тот не понимает русского языка, а руки Дженкинса крепко связаны. Пленник россиян рассказывает, что ему 32 года и по специальности он учитель биологии, а в ВСУ - солдат.

По состоянию на сейчас Дженкинс имеет статус военнопленного. В Сухопутных войсках сказали, что факта передачи тела не было. В то же время в Офисе Генерального прокурора отметили, что они не имеют никаких подтверждений гибели австралийского добровольца. А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что пока не комментируют этот вопрос.

Также отмечается, что вечером 16 января российский военкор Александр Сладков, который публиковал видео допроса пленного австралийца, написал в своем телеграм-канале: "Цивилизованный мир" взволнован судьбой австралийца, который пришел на Донбасс убивать русских. (...) А этому австралийскому "ботанику" поменяли памперс, накормили, отвезли в Россию. Ему сохранили на поле боя жизнь, и он, после установления его деяний против России, отсидит, если не дадут пожизненное, и вернется к себе в Австралию".

Информация о казни могла быть частью российского ИПСО

В то же время побратим Дженкинса под псевдонимом "Гамп" утверждает, что у российских военных появилось новое правило: если иностранцы попадают в плен, то их показательно казнят.

Украинский посол в Австралии Мирошниченко не исключает, что информация о казни австралийского добровольца Оскара Дженкинса могла быть специальной информационной операцией. Ее цель - запугать представителей иностранных государств, чтобы те не ехали воевать за Украину.

Сейчас местонахождение Дженкинса неизвестно. Хотя пропагандисты утверждают, что военный из Австралии жив, Россия никаких доказательств этого не приводит.

Напомним, 15 января сообщалось, что правительство Австралии вызвало российского посла и угрожает выслать его из страны, если подтвердится информация об убийстве жителя Мельбурна Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и в конце года попал в плен к российским оккупантам.

Что известно о гражданине Австралии Оскаре Дженкинсе?

Как напоминают в издании, учитель из Мельбурна Дженкинс служил вместе с Вооруженными Силами Украины. Он был захвачен российскими солдатами в плен в прошлом году.

На видео, снятом в то время, видно, как он, одетый в военную форму, разговаривает на английском и украинском языках, подтверждает свое имя и национальность, и его спрашивают, не является ли он наемником. Посольство Украины в Австралии утверждает, что Дженкинс был зачислен в Силы обороны страны.

Реакция правительства Австралии на сообщение о казни гражданина

Поздно вечером во вторник, 14 января, правительство Австралии заявило, что "проводит срочное расследование в связи с сообщениями о смерти Оскара Дженкинса" после того, как телеканал 7 News сообщил о его гибели в российском плену.

Албанезе сказал, что правительство все еще ищет информацию и определит свою реакцию, как только будет иметь больше фактов.

Лидеры коалиции Саймон Бирмингем и Суссан Лей также призвали выслать посла России из Канберры, если эти сообщения окажутся правдивыми.

"Если с Оскаром Дженкинсом жестоко обращаются, если его на самом деле убили, это неприемлемо. Это военное преступление, и Энтони Албанезе и его правительство должны немедленно разобраться в этом вопросе", - подчеркнула заместитель лидера оппозиции Суссан Лей.