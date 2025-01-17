Вражеский разведывательный БПЛА "Zala" тщетно маневрирует и убегает от украинского дрона-перехватчика. ВИДЕО

Оператор украинского зенитного дрона уничтожил российский разведывательный БПЛА на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушного противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что "Zala" несколько раз удачно маневрировал и избегал удара. Впрочем, напрасно.

"Российский разведБПЛА Zala убегал от нашего перехватчика, но тщетно. Силы обороны Юга лишили россиян глаз в небе с вашей помощью", - отмечается в комментарии к видео.

