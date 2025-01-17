РУС
Вражеский разведывательный БПЛА "Zala" тщетно маневрирует и убегает от украинского дрона-перехватчика. ВИДЕО

Оператор украинского зенитного дрона уничтожил российский разведывательный БПЛА на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушного противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что "Zala" несколько раз удачно маневрировал и избегал удара. Впрочем, напрасно.

"Российский разведБПЛА Zala убегал от нашего перехватчика, но тщетно. Силы обороны Юга лишили россиян глаз в небе с вашей помощью", - отмечается в комментарии к видео.

Автор: 

" Зала" видохся і здох
показать весь комментарий
17.01.2025 15:27 Ответить
Відеокамера задньої напівсфери "Зали" не бачить нижню напівсферу ....
показать весь комментарий
17.01.2025 15:35 Ответить
Камеру дуже глибоко в зад засунули.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:37 Ответить
через зад засунули аж до... гланд....
показать весь комментарий
17.01.2025 18:01 Ответить
Оператору-дроноводу? Чи конструктору?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:08 Ответить
Конструктору "Зали", який не передбачив сектор обзору задньої напівсфери
показать весь комментарий
17.01.2025 18:10 Ответить
Мабуть конструктор знає тільки "праве" або "ліве" полужоп'є.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:15 Ответить
Реальный воздушный бой
показать весь комментарий
17.01.2025 21:33 Ответить
 
 