Боец "Азова" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон. ВИДЕО

Боец бригады "Азов" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику с позывным Фиш удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал.

Противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении. Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой в воздухе.

Смотрите также: Дронари "Азова" отразили штурм оккупантов на квадроциклах. ВИДЕО

Донецкая область (10538) Азов (822) Торецк (534) дроны (4451) Бахмутский район (588)
Топ комментарии
+22
Азов, 3 штурмова - еліта нації. красивчики. Чудеса творять на горе дикунам ідеологічні Патріоти Неньки.
17.01.2025 21:31 Ответить
+14
Було-б непогано зробить(замість "підствольника" гранатного), підствольник калібру поліцейського карабіна. Там калібр - 23 мм. І купа *********** різноманітного застосування (включаючи і патрони картечні) . Або ж пару осіб у штурмовій групі, взагалі озброїть КС-23. У бою в окопах, приміщеннях - незамінима штука. І буде чим збивать дрони.
До речі, у 1 Світову, штурмові групи американської армії, так і робили - озброювали частину солдат "дробовиками Браунінга... Німцям страшно не подобалося - пробували навіть визнать їх "варварською зброєю" та заборонить...
17.01.2025 21:39 Ответить
+12
Чудова робота. Але якщо вживати дробовик (shotgun), то мабуть було би легше такi речi збивати...
17.01.2025 21:34 Ответить
++
17.01.2025 21:19 Ответить
Азов, 3 штурмова - еліта нації. красивчики. Чудеса творять на горе дикунам ідеологічні Патріоти Неньки.
17.01.2025 21:31 Ответить
Чудова робота. Але якщо вживати дробовик (shotgun), то мабуть було би легше такi речi збивати...
17.01.2025 21:34 Ответить
там не видають ні KEL-TEC KSG, ні UTAS UTS-15, бо там настільки багато інших викликів, що все на собі не унесеш. Але звісно, як би на взвод був би один такий шотган, то це б не завадило.
17.01.2025 21:55 Ответить
Давно пишу, що на кожне відділення або хоча б взвод потрібна мисливська рушниця, а якщо утятниця то взагалі було б супер. Американці ( члени різних стрілецьких спілок) в 22-му пропонували через нашу Асоціацію власників зброї безкоштовно передати як подарунок громадянам України тисячі стволів мисливської зброї, включно з потужними снайперськими гвинтівками та ************ та наші гниди не дозволили навіть такий лендліз.
18.01.2025 02:11 Ответить
Було-б непогано зробить(замість "підствольника" гранатного), підствольник калібру поліцейського карабіна. Там калібр - 23 мм. І купа *********** різноманітного застосування (включаючи і патрони картечні) . Або ж пару осіб у штурмовій групі, взагалі озброїть КС-23. У бою в окопах, приміщеннях - незамінима штука. І буде чим збивать дрони.
До речі, у 1 Світову, штурмові групи американської армії, так і робили - озброювали частину солдат "дробовиками Браунінга... Німцям страшно не подобалося - пробували навіть визнать їх "варварською зброєю" та заборонить...
17.01.2025 21:39 Ответить
,,Ніт'' не треба , хай спочатку міни доведуть до розуму , ато скрізь одні обіцянки , та починання , з наступним розпилом бабла .
18.01.2025 01:30 Ответить
Так справа в тому, що КС-23 у нас УЖЕ Є! Вони є на озброєнні поліції та в спецпідрозділах швидкого реагування (для придушення масових заворушень). Просто, виробництво патронів треба розширить...А це не велика проблема - не складніше випуску мисливських, для "гладкостволок".
18.01.2025 06:36 Ответить
Окремо використовувати , так згоден , а робити , щось універсальне, типу з двома стволами , то ні , бо вийде незбалансований , важкий ,,франкенштейн" , тут якесь інше рішення треба , типу окремий мисливець за дронами , але один теж нічого не вирішить, а спорядження в хлопців і так вже надмірно важке ,щоби нести з собою зброю на всі випадки , тупик.
18.01.2025 06:56 Ответить
Значить, в бойових порядках можна використовувать одночасно АКМ і ПКМ (7,62х39 і 7,62х53Р) - а АКМ і КС-23, не можна? У німців підрозділи мали "змішане" озброєння (маузери к98 і МП38/40), американці - М-1 і "Томпсони" - а нам не можна? З 5-10 метрів постріл звичайним рушничним патроном калібру 18,5 по людині, навіть в бронежилеті, її з ніг збиває, а по відкритому тілу картеч, на відстані до 100 м наносить такі рани, що по грудній клітці - гарантована смерть, а по руках і ногах - больовий шок з масованими кровотечами. А тут - 23мм. Про застосування картечних патронів проти дрона - і мови нема. Сніп картечі тут набагато дієвіший, ніж автоматна черга...
18.01.2025 07:18 Ответить
Звичайно можна , але треба тоді збільшувати штат для цих задач та змінювати принципи ведення бою , а людей і так не вистачає , та немає відпрацьованої методики дій .
18.01.2025 10:59 Ответить
В обороні - не проблема - можна і дві одиниці озброєння мать паралельно, в окопі. А при штурмі ворожих позицій - так, два стволи не потягаєш. Однак, переваги ж які отримаємо! Носять же хлопці з собою ручні гранатомети? Адже замість картечного заряду можна і "вог" використать! Правда, його ще сконструювать треба. Великої проблеми немає - він ще простішим буде, ніж патрон для "підствольника".Один постріл вздовж траншеї чи у вхід до бліндажа - і сніп картечі січе все перед стрільцем.
18.01.2025 11:44 Ответить
Вже ніби пішли партії в ЗСУ отого про що Ви пишете.
А про німців смішно-вони самі ж любили з траншейними дубинками ходити і видумувати різну подібну зброю для траншей. І навіть перший свій пістолет-кулемет з барабаном у 1918 для цього застосували
21.01.2025 00:10 Ответить
Красунчик слів немає.
17.01.2025 21:43 Ответить
"Фіш" - молодець! І себе зберіг, і побратимів....
17.01.2025 23:18 Ответить
 
 