Боец "Азова" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон. ВИДЕО
Боец бригады "Азов" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику с позывным Фиш удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал.
Противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении. Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой в воздухе.
Топ комментарии
+22 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий17.01.2025 21:31 Ответить Ссылка
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий17.01.2025 21:39 Ответить Ссылка
+12 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий17.01.2025 21:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, у 1 Світову, штурмові групи американської армії, так і робили - озброювали частину солдат "дробовиками Браунінга... Німцям страшно не подобалося - пробували навіть визнать їх "варварською зброєю" та заборонить...
А про німців смішно-вони самі ж любили з траншейними дубинками ходити і видумувати різну подібну зброю для траншей. І навіть перший свій пістолет-кулемет з барабаном у 1918 для цього застосували