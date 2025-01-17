Боец "Азова" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон. ВИДЕО

Боец бригады "Азов" со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику с позывным Фиш удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал.

Противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении. Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой в воздухе.

Смотрите также: Дронари "Азова" отразили штурм оккупантов на квадроциклах. ВИДЕО