Российский захватчик закладывает гранату под бронежилет и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО

Аэроразведчики 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении фронта сняли самоубийство оккупанта.

Российский захватчик заложил гранату под бронежилет и покончил жизнь самоубийством, сообщает Цензор.НЕТ.

Еще один российский оккупант врывается в нашу традиционную рубрику "Самоубийца дня". Никакого желания возвращаться в Россию. Пуля в лоб - так пуля в лоб! Гранату под бронежилет - так гранату! Но никакого плена!" - добавили в публикации.

армия РФ (20375) война (1442) самоубийство (1024) 5 ОШБр (135)
Топ комментарии
+22
Желаю чтобы... все !!!
18.01.2025 16:35 Ответить
+21
Вот ето "заложіл за воротнік!
18.01.2025 16:27 Ответить
+10
Да, крутой движ! На бис и по всей расеи.
18.01.2025 17:51 Ответить
Сортировать:
обнял родню .. ушол к кобзону…
18.01.2025 16:29 Ответить
За єто хероя рашки ужє не дают - только бєлу ладу і білєт на концєрт...
18.01.2025 16:33 Ответить
тільки на концерт, а нєту тєла нєту лади, ніхто той фарш збирати не буде.
18.01.2025 21:03 Ответить
Сдох максим,
Ну и х#й с ним!
І не варто викладати про це відео - дрібнувато, хоч і приємно!
18.01.2025 16:35 Ответить
не подобається - не дивіться. А я такі відео буду дивитись скільки завгодно, мені вони не набридають.
18.01.2025 16:54 Ответить
18.01.2025 16:36 Ответить
Який егоїст! Сам став гарним русскім, а про своїх товаришів забув!
18.01.2025 16:38 Ответить
чому ж егоїст? він попередив жестами, щоб оператор не витрачав скид, а залишив для його товаришів.
18.01.2025 17:22 Ответить
типа я сам, не витрачайся, є ще рузге в черзі на перевиховання.
18.01.2025 21:04 Ответить
Якби по-справжньому про товарищів думав, не відстрілювався би перед першими двома скидами, а одразу самоліквідувався. А так - егоїст, змусив оператора дрона 2 ********** на себе витратити, здох втомленим і пораненим - а таким найкращі місця на пательні в пеклі не надають...
18.01.2025 21:17 Ответить
для таких пательні без тефлонового покриття.
18.01.2025 22:22 Ответить
Вартість бронежилета вирахують з родичів.Не можна так відноситись до військового майна.Нада било акуратна снять бронєжилєт,сапогі,оружиє і токо тагда лєчь на гранату.Кстаті граната тоже дєнєг стоіт.Поетому для етой целі рекомєндуєтся носіть с собой обичную вєрьовку.
18.01.2025 16:42 Ответить
Що воно там бубоніло, чи дякувало за екстрім?
18.01.2025 16:43 Ответить
безоплатний контент....
18.01.2025 16:46 Ответить
А це хіба згідно з інструкцією по самогубству? Сім'я можете ладу не отримати, а за бронежилет ще і вирахують. Знімати потрібно.
18.01.2025 16:44 Ответить
Ну красиво ж виконав, з грою на публіку, емоції. Молодець!
18.01.2025 16:46 Ответить
Если ты пришел с гранатой ты уж постарайся-
Дернуть за колечко сильно, положив на яйца ,
Все равно ведь здохнешь ***** на чужой земле,
О тебе лишь всхрюкнут свиньи жирные в кремле! )))
18.01.2025 16:47 Ответить
ай маладца...
18.01.2025 16:48 Ответить
А молодий же! Міг би жити, довбойоб.
18.01.2025 16:58 Ответить
Это что ж у них там за житуха то на расеи, что молодые вот так запросто самоубиваются?
18.01.2025 17:54 Ответить
Почему у них в деревеньках и остаются после каждой войны либо одни ивановы и деревня иваново либо одни владимировичи и деревня владимирово либо одно бабье на белых ладах и деревня ладово или бабино
18.01.2025 19:12 Ответить
Їх там в тих "загонах шторм-Z" перед атакою так мурижать і вони такого надивляться (безперервний "конвеєр смерті", коли "командири" з декількома помічниками жене поповнення в "м'ясні" атаки, а тих, хто відмовляється- розстрілює в яру), що в них є надія тільки на "або день проживу, захопивши позицію ЗСУ, або хоч здохну швидко". Тому вони і стріляються та підриваються навіть при таких пораненнях, що до смерті ще далеко і є ніби шанс вижити, якщо "побратими" винесуть. Бо "побратими" точно не винесуть, а здихати в корчах, що він вже неодноразово бачив на своїх позиціях, бо евакуації немає - він не бажає.
18.01.2025 21:22 Ответить
Свинорилим зомбі одна дорога в пекло.
18.01.2025 16:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0CGKxt3SdkI Сама-сама, Верунчик!
18.01.2025 17:07 Ответить
Наш дронщик спокійно проконтролював процес самознищення да його логічного завершення.
18.01.2025 17:08 Ответить
у тупих кацапів циркулює теорія що якщо впасти у стан танатозу, то дрон тебе не бачить. Поки що ця теорія працює, бо поки нікому розповісти, що ніхєра вона не працює.
Звуковий супровід роліка - агінь!
18.01.2025 17:13 Ответить
Нічиво ві не панімаиті, іво типерь каждій год на палке насіть будут, парту в школе в честь іво назавут, и курицу яво какойта Магамет таптать будіт!
18.01.2025 17:16 Ответить
18.01.2025 17:22 Ответить
Этих существ даже жтвотными нельхя назвать. Болотные твари, которые боятся своих, чужих и живут исключительно своими болотными инстинктами .Аналогов в природе не существует.
18.01.2025 17:28 Ответить
смерть невиліковного ідіота...
- мультимільярдер, сцикун бункерний, ***** ставить "лайк" своєму холопові, дебілу одноразовому..
18.01.2025 17:30 Ответить
То може усім нам кінчитти життя самогубством? Адже саме на це і розраховує зе-команда , винищити усіх хто на приймає кацапстан , а потім отримати героїв росії.Бо судячи з команд наших гівнокомандувачів ,саме таке завдання вони отримали.
18.01.2025 18:12 Ответить
1. де тут, у моєму коменті, хоча би натяк на радість?
2. кацапи не вмотивовані, а залякані.. навіть цивільні, що пройшли совкову армію знають, що то за лайно антилюдське таке, тим більше нинішня, бомжово-злиденна-бандитсько-зоновська армія
3. не бояться померти тільки дУрні-дебіли та алконавти-наркомани, що повністю підходить до опису кацапської орди
4. кілька млн. кацапів призовного віку розбіглися по усьому Світу зі своєї Сосіюшки аби тільки не попасти, навіть, до воєнкомату... дехто вкорочує собі віку, калічать себе аби не повертатися на війну
5. так шо нехай кацапи плачуть.. ну, і нестабільно емоційні какаразніци-запроданці малороси-кріпаки-фсьОпропальщики..
18.01.2025 18:19 Ответить
тепер я зрозумів зміст гімну "інтернаціонал":

"кто был нікєм - тот стал нічєм !"
18.01.2025 18:22 Ответить
тупо психанул
18.01.2025 18:45 Ответить
Это видео нужно в качестве учебного пособия показывать на срашке везде
18.01.2025 19:00 Ответить
ніхт. Цей вишкребок пішов в атаку, стріляв в дрон, може і вбив когось до цього перформансу.

А міг би не просто так себе підірвати, а в располагє підійти до того "командира", який його послав в атаку, але сам залишився чекати нового "поповнення", обійняти міцно і поцілувати, передавши в французському поцілунку кільце від гранати в рота "командиру".

Отакий ролик треба зняти і показувати на засрашці.

Бо "конвеєр смерті" працює тільки тому, що "командири" не бояться цього стада баранів. І варто було б щось змінити в психіці баранів хоча б в частині "де самоліквідуватись, нахєр втомлюватись в атаці - можна ж це зробити прямо в располазі".
18.01.2025 21:29 Ответить
А зробив би так вдома - здох би незахеканим...
18.01.2025 19:56 Ответить
Движуха
18.01.2025 20:05 Ответить
Цілком правильне рішення.
18.01.2025 20:15 Ответить
Це не люди.
18.01.2025 21:59 Ответить
"Вот теперь, верю!" Станиславский
19.01.2025 00:50 Ответить
Всіх наї..ав.
19.01.2025 05:35 Ответить
Хоч одне добре зробив за своє "существование"
19.01.2025 07:50 Ответить
Прутін з мізуліною, задоволені діями своїх рабів!
А на Рубльовці, так не зроблять...
Смерть рашистам!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
19.01.2025 08:16 Ответить
Насправді не все так рожево,як пишуть наші дописувачі. Якщо ворог підриває себе щоб не попасти в полон, то це означає, що ми маємо справу з високомотивованим противником, який знає чого він хоче і зробить все щоб цього добитися. Жодної надії, що росіяни побачивши свої великі втрати припинять агресію вже немає. Якщо навіть в них закінчиться зброя-підуть з сокирами та вилами, закінчаться мужики- підуть жінки. Ця нація @обнулась на всю голову і до тих пір допоки світ не зрозуміє, що єдиним виходом є тотальне знищення росії -ніякого миру у світі не буде.
19.01.2025 08:59 Ответить
Рашист!
Чтоб поскорей увидеть рай кремлевского диктатора -
Губами нежно обними окружность компенсатора,
И ,чтоб избавить этот мир от рака и заразы -
Нажми курок, впусти в башку пороховые газы !
19.01.2025 15:06 Ответить
герой сво!
20.01.2025 11:49 Ответить
 
 