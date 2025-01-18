Российский захватчик закладывает гранату под бронежилет и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО

Аэроразведчики 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении фронта сняли самоубийство оккупанта.

Российский захватчик заложил гранату под бронежилет и покончил жизнь самоубийством, сообщает Цензор.НЕТ.

Еще один российский оккупант врывается в нашу традиционную рубрику "Самоубийца дня". Никакого желания возвращаться в Россию. Пуля в лоб - так пуля в лоб! Гранату под бронежилет - так гранату! Но никакого плена!" - добавили в публикации.

Также смотрите: "Три дня побыл и повесился": российский оккупант покончил с собой после приказа идти на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО