Российский захватчик закладывает гранату под бронежилет и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО
Аэроразведчики 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении фронта сняли самоубийство оккупанта.
Российский захватчик заложил гранату под бронежилет и покончил жизнь самоубийством, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще один российский оккупант врывается в нашу традиционную рубрику "Самоубийца дня". Никакого желания возвращаться в Россию. Пуля в лоб - так пуля в лоб! Гранату под бронежилет - так гранату! Но никакого плена!" - добавили в публикации.
Ну и х#й с ним!
І не варто викладати про це відео - дрібнувато, хоч і приємно!
Дернуть за колечко сильно, положив на яйца ,
Все равно ведь здохнешь ***** на чужой земле,
О тебе лишь всхрюкнут свиньи жирные в кремле! )))
Звуковий супровід роліка - агінь!
- мультимільярдер, сцикун бункерний, ***** ставить "лайк" своєму холопові, дебілу одноразовому..
2. кацапи не вмотивовані, а залякані.. навіть цивільні, що пройшли совкову армію знають, що то за лайно антилюдське таке, тим більше нинішня, бомжово-злиденна-бандитсько-зоновська армія
3. не бояться померти тільки дУрні-дебіли та алконавти-наркомани, що повністю підходить до опису кацапської орди
4. кілька млн. кацапів призовного віку розбіглися по усьому Світу зі своєї Сосіюшки аби тільки не попасти, навіть, до воєнкомату... дехто вкорочує собі віку, калічать себе аби не повертатися на війну
5. так шо нехай кацапи плачуть.. ну, і нестабільно емоційні какаразніци-запроданці малороси-кріпаки-фсьОпропальщики..
"кто был нікєм - тот стал нічєм !"
А міг би не просто так себе підірвати, а в располагє підійти до того "командира", який його послав в атаку, але сам залишився чекати нового "поповнення", обійняти міцно і поцілувати, передавши в французському поцілунку кільце від гранати в рота "командиру".
Отакий ролик треба зняти і показувати на засрашці.
Бо "конвеєр смерті" працює тільки тому, що "командири" не бояться цього стада баранів. І варто було б щось змінити в психіці баранів хоча б в частині "де самоліквідуватись, нахєр втомлюватись в атаці - можна ж це зробити прямо в располазі".
А на Рубльовці, так не зроблять...
Смерть рашистам!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Чтоб поскорей увидеть рай кремлевского диктатора -
Губами нежно обними окружность компенсатора,
И ,чтоб избавить этот мир от рака и заразы -
Нажми курок, впусти в башку пороховые газы !