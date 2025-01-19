РУС
Здание с оккупантами взлетает в воздух после атаки дрона-камикадзе бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Paskuda group" 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеское укрытие с дронщиками, замаскированный миномет.

Как передает Цензор.НЕТ, кроме того воины уничтожили АГС, РЭБ, танк, квадроцикл, БМП-2 и несколько авто оккупантов. Взлетело в воздух здание с российскими солдатами после атаки дрона-камикадзе, были также ликвидированы вражеские пехотинцы в погребе и укрытиях.

У кабздона на концерті - АНШЛАГ!!!
19.01.2025 14:07 Ответить
19.01.2025 14:32 Ответить
КороСо то как...
19.01.2025 15:45 Ответить
Ух як йо...нуло.Схоже на термобари.Писали наші виробляють,але сам не бачив.
19.01.2025 17:05 Ответить
 
 