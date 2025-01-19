Здание с оккупантами взлетает в воздух после атаки дрона-камикадзе бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Paskuda group" 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеское укрытие с дронщиками, замаскированный миномет.
Как передает Цензор.НЕТ, кроме того воины уничтожили АГС, РЭБ, танк, квадроцикл, БМП-2 и несколько авто оккупантов. Взлетело в воздух здание с российскими солдатами после атаки дрона-камикадзе, были также ликвидированы вражеские пехотинцы в погребе и укрытиях.
