Здание с оккупантами взлетает в воздух после атаки дрона-камикадзе бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Paskuda group" 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеское укрытие с дронщиками, замаскированный миномет.

Как передает Цензор.НЕТ, кроме того воины уничтожили АГС, РЭБ, танк, квадроцикл, БМП-2 и несколько авто оккупантов. Взлетело в воздух здание с российскими солдатами после атаки дрона-камикадзе, были также ликвидированы вражеские пехотинцы в погребе и укрытиях.

