Танкисты 28-й ОМБр в упор "развалили" вражеских штурмовиков на Торецком направлении. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода на танке уничтожают российских штурмовиков на Торецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

Отмечается, что недавно на Торецком направлении оккупанты начали атаковать позицию смежных подразделений в здании старой промзоны. Под прикрытием тумана противнику удалось проникнуть внутрь.

"В здании завязался напряженный стрелковый бой. Российские штурмовики преобладали количественно, поэтому нашим побратимам нужна была помощь. Артиллерией было работать слишком опасно, ведь расстояния между силами были не более 20 метров. Поэтому сначала оккупантов пытались выбить FPV-дронами. Но из-за плотной застройки и погодных условий это не дало нужного результата. Тогда же рыцари решили выпустить "зверя", - говорится в сообщении.

Впоследствии на подмогу прибыли танкисты 28-й бригады. Воспользовавшись туманом в свою пользу, под корректировку подразделения "Гюрза", воины вплотную подъехали к занятой противником части здания.

"А что было дальше - посмотрите сами. Такое зрелище лучше тысячи слов. Ведь за несколько минут смешались с бетоном около десятка оккупантов", - рассказывают в 28-й ОМБР.

