Танкисты 28-й ОМБр в упор "развалили" вражеских штурмовиков на Торецком направлении. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода на танке уничтожают российских штурмовиков на Торецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

Отмечается, что недавно на Торецком направлении оккупанты начали атаковать позицию смежных подразделений в здании старой промзоны. Под прикрытием тумана противнику удалось проникнуть внутрь.

"В здании завязался напряженный стрелковый бой. Российские штурмовики преобладали количественно, поэтому нашим побратимам нужна была помощь. Артиллерией было работать слишком опасно, ведь расстояния между силами были не более 20 метров. Поэтому сначала оккупантов пытались выбить FPV-дронами. Но из-за плотной застройки и погодных условий это не дало нужного результата. Тогда же рыцари решили выпустить "зверя", - говорится в сообщении.

Читайте также: Значительная часть Торецка – под огневым влиянием Сил обороны, – ОТГ "Луганск"

Впоследствии на подмогу прибыли танкисты 28-й бригады. Воспользовавшись туманом в свою пользу, под корректировку подразделения "Гюрза", воины вплотную подъехали к занятой противником части здания.

"А что было дальше - посмотрите сами. Такое зрелище лучше тысячи слов. Ведь за несколько минут смешались с бетоном около десятка оккупантов", - рассказывают в 28-й ОМБР.

Смотрите также: Тела оккупантов валяются прямо на могильных плитах кладбища в районе поселка Великая Новоселка на Донетчине. ВИДЕО

Молодці наші захисники👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
19.01.2025 20:16 Ответить
Хоробрі танкисти.. дуже вчасно допомога прийшла.. хай Вас Господь береже...
19.01.2025 20:18 Ответить
Екіпаж - Красава! Під час руху...., без зупинки...., а мехвод - двічі красава!
19.01.2025 20:19 Ответить
Назвали нас "хфашистами" -ну і отримуйте відповідно !
19.01.2025 20:27 Ответить
Повезло танку, что рядом кацапский дрон не летал ...Мангала на танке практически нет. Вся надежда на РЭБ который часто не спасает .Да и рисковать танком выезжая на открытую местность куда то пострелять тоже глупое решение. Такие вещи нужно решать дронами .А танки оборудованные минными тралами и мангалами с РЭБОМ должны участвовать в наступательных действиях или в танковых дуэлях если федирасты выдвинутся на своей технике Кацапы конечно обезьяны Но танки свои берегут посылая штурмовиков пешком или на Багах Да и облепливают свои танки они против дронов очень хорошо А мы в начале войны ржали с их сараев да шашлычниками обзывали а на украинские танки никто мангалы не лепил В итоге потеряли десятки и десятки лучших экипажей и смешок потихоньку прошёл и наконец то наши котыкы-муркотыкы начали хоть как то свою технику оборудовать против дронов Кстати на Брэдли наши до сих пор решётки не наваривают Надеются только на броню А в сети полно кадров как федирасты дронами на оптоволокне фигачат и жгут западную технику только потому что на ней нет дополнительных антидроновых решёток Конечно проще с дурных кацапов смеяться Только почему то они каждый день захватывают десятки кв км нашей земли а мы всё хвотожабами воюем да тик-токами
19.01.2025 21:40 Ответить
експердддддд? Як експерд Коваленко?
19.01.2025 22:30 Ответить
чекаемо чергового Експерда який злізе з дивана, та виключить свій багатоцільовий тактичний радар тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.
20.01.2025 11:06 Ответить
Воїни!!!!
19.01.2025 22:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oGC6ESYySEM Сопілкарь-піхвознавець,- нова розробка Цукрарні ПМ, «з любовʼю» для хробачих стволів.
20.01.2025 05:43 Ответить
 
 