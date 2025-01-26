Бойцы разведывательного полка преследуют и берут в плен оккупанта в Торецке на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 120-го отдельного разведывательного полка долго преследовали и все же взяли в плен российского солдата в Торецке Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Оккупант долго скрывался от украинских воинов, однако наши бойцы обнаружили его и взяли в плен.
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і хто би мені сказав, шо це змогли би зробити 60 річні діди?
нехай каже далі....
60 діди, які один за одного чіпляються,
поздоровили бійців і наварили їм борщіка!
шо теж непогано!
пацани вже в поїздах...