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Новости Видео Война
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Бойцы разведывательного полка преследуют и берут в плен оккупанта в Торецке на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 120-го отдельного разведывательного полка долго преследовали и все же взяли в плен российского солдата в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Оккупант долго скрывался от украинских воинов, однако наши бойцы обнаружили его и взяли в плен.

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Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) плен (2627) Донецкая область (9910) Торецк (488) Бахмутский район (462)


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на коліна кацапську суку поставте і безумній челябінскій шлюхі бурьяні відішліть...
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26.01.2025 11:51 Ответить
їбаште їх, хлопці, шо би y вас рученькі не боліли!
і хто би мені сказав, шо це змогли би зробити 60 річні діди?
нехай каже далі....
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26.01.2025 11:58 Ответить
ефективна піхота? - це молоді і мотивовані!
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26.01.2025 12:02 Ответить
і міночку принесли і тудом сюдом побігали і кацапа взяли.
60 діди, які один за одного чіпляються,
поздоровили бійців і наварили їм борщіка!
шо теж непогано!
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26.01.2025 12:09 Ответить
Рашист, собі влаштував, оту двіжуху, від прутіна... Захекався, скотиняка...
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26.01.2025 12:15 Ответить
буряти - чекайте з Бучю, всіх вас перетюленім!
пацани вже в поїздах...
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26.01.2025 13:33 Ответить
Не отпетлял...
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26.01.2025 18:03 Ответить
треба шоб отак мацква виглядала
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26.01.2025 19:41 Ответить
1пать- шустрий..
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26.01.2025 21:18 Ответить
 
 