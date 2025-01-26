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Бійці розвідувального полку переслідують та беруть у полон окупанта в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 120-го окремого розвідувального полку довго переслідували та все таки взяли в полон російського солдата в Торецьку на Донеччині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Окупант довго переховувався від українських воїнів, однак наші бійці виявили його та полонили.

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Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) полон (1579) Донецька область (8744) Торецьк (500) Бахмутський район (472)


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на коліна кацапську суку поставте і безумній челябінскій шлюхі бурьяні відішліть...
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26.01.2025 11:51 Відповісти
їбаште їх, хлопці, шо би y вас рученькі не боліли!
і хто би мені сказав, шо це змогли би зробити 60 річні діди?
нехай каже далі....
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26.01.2025 11:58 Відповісти
ефективна піхота? - це молоді і мотивовані!
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26.01.2025 12:02 Відповісти
і міночку принесли і тудом сюдом побігали і кацапа взяли.
60 діди, які один за одного чіпляються,
поздоровили бійців і наварили їм борщіка!
шо теж непогано!
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26.01.2025 12:09 Відповісти
Рашист, собі влаштував, оту двіжуху, від прутіна... Захекався, скотиняка...
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26.01.2025 12:15 Відповісти
буряти - чекайте з Бучю, всіх вас перетюленім!
пацани вже в поїздах...
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26.01.2025 13:33 Відповісти
Не отпетлял...
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26.01.2025 18:03 Відповісти
треба шоб отак мацква виглядала
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26.01.2025 19:41 Відповісти
1пать- шустрий..
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26.01.2025 21:18 Відповісти
 
 