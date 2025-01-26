Бійці розвідувального полку переслідують та беруть у полон окупанта в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 120-го окремого розвідувального полку довго переслідували та все таки взяли в полон російського солдата в Торецьку на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Окупант довго переховувався від українських воїнів, однак наші бійці виявили його та полонили.

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