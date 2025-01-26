Бійці розвідувального полку переслідують та беруть у полон окупанта в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 120-го окремого розвідувального полку довго переслідували та все таки взяли в полон російського солдата в Торецьку на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Окупант довго переховувався від українських воїнів, однак наші бійці виявили його та полонили.
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і хто би мені сказав, шо це змогли би зробити 60 річні діди?
нехай каже далі....
60 діди, які один за одного чіпляються,
поздоровили бійців і наварили їм борщіка!
шо теж непогано!
пацани вже в поїздах...