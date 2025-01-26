Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску: ранена женщина. ВИДЕО (обновлено)

Днем 26 российские оккупанты атаковали Купянск управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг применил КАБы, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что пока информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают профильные службы над ликвидацией последствий.

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Позже Синегубов сообщил, что спасатели ГСЧС после тушения пожара обнаружили 86-летнюю женщину, которая получила взрывное ранение и перелом, она госпитализирована.