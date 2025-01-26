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Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську: поранено жінку. ВIДЕО (оновлено)

Вдень російські окупанти атакували Куп'янськ керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що наразі інформації щодо постраждалих наразі не надходило. 

На місці працюють профільні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба у Харкові: росіяни декілька разів атакували безпілотниками "Молния" та "Шахед", є постраждалі. ФОТО

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що рятувальники ДСНС після гасіння пожежі знайшли 86-річну жінку. Вона дістала вибухове поранення та перелом, її госпіталізовано.

Автор: 

обстріл (29006) Харківська область (1042) Куп’янський район (235) Куп’янськ (799)


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Тільки знищення аеродромів та літаків які скидають каби допоможе. Але... Поки ще тільки але... На жаль...
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26.01.2025 17:37 Відповісти
 
 