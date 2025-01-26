Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську: поранено жінку. ВIДЕО (оновлено)
Вдень російські окупанти атакували Куп'янськ керованими авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що наразі інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
На місці працюють профільні служби.
Оновлена інформація
Пізніше Синєгубов повідомив, що рятувальники ДСНС після гасіння пожежі знайшли 86-річну жінку. Вона дістала вибухове поранення та перелом, її госпіталізовано.
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Грицько Злий
показати весь коментар26.01.2025 17:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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