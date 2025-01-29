6 бойцов 425-го батальона "Скала" захватили в плен 8 российских штурмовиков под Покровском. ВИДЕО
Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" в составе 6 бойцов под Покровском, Донецкой области, в ходе боевых действий взяли в плен 8 российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупанты попали в руки наших штурмовиков, смотрите в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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Шкода шо фонд для обміну потрібен.
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Реєстрація: 29.01.2025
только появился на сайте и насрал сразу
Рашисти, вдерлися убивати Українців...