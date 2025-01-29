РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4446 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 036 9

6 бойцов 425-го батальона "Скала" захватили в плен 8 российских штурмовиков под Покровском. ВИДЕО

Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" в составе 6 бойцов под Покровском, Донецкой области, в ходе боевых действий взяли в плен 8 российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупанты попали в руки наших штурмовиков, смотрите в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 24-й ОМБр ночными дронами-камикадзе уничтожили более 30 российских "буханок". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) плен (2629) Донецкая область (9950) Бутусов Юрий (4381) Покровск (636) Покровский район (671)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ууууу, скотиняки СРУськи.
Шкода шо фонд для обміну потрібен.
показать весь комментарий
29.01.2025 19:57 Ответить
Сьомий був Бутузов ?!
показать весь комментарий
29.01.2025 19:58 Ответить
очередной поклонник квартала вылез!
показать весь комментарий
29.01.2025 20:06 Ответить
Шо, абідна, да?))
показать весь комментарий
29.01.2025 20:18 Ответить
Євген

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025

только появился на сайте и насрал сразу
показать весь комментарий
29.01.2025 21:02 Ответить
он же серун
показать весь комментарий
29.01.2025 21:48 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
29.01.2025 20:11 Ответить
це 8 життів наших полонених хлопців.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:23 Ответить
Убивці-рашисти, скіглять про свою "важку сруськаю" долю!
Рашисти, вдерлися убивати Українців...
показать весь комментарий
29.01.2025 22:19 Ответить
 
 