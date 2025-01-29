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Батальон "АХІЛЛЕС" стал 429-м отдельным полком беспилотных систем. ВИДЕО

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Кошевого отамана Ивана Сирко масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.

За неполные три года войны "АХІЛЛЕС" прошел путь от стрелковой роты ТрО до отдельного полка беспилотных систем. За это время подразделение поразило и безвозвратно уничтожило 19 853 вражеских целей - чтобы разместить все разбитые силы и средства врага необходимо шесть Красных площадей. Положительный опыт нужно масштабировать, поэтому было принято решение увеличить батальон в полк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины батальона "Ахіллес" отразили штурм россиян на Купянском направлении: уничтожены 4 вражеских БТР и ликвидированы трое оккупантов. ВИДЕО

"В связи с успешным выполнением боевых задач, батальон "АХІЛЛЕС" масштабирован до полка. Команда "АХІЛЛЕС" за два года, в течение которых мы применяем дроны, смогла уничтожить около 20 000 законных военных целей противника. В составе полка этот результат можно получить в течение 2025 года. Сегодня мы открываем вакансии для пилотов БПЛА, штурманов, техников, инженеров-саперов и представителей других профессий как боевых, так и тыловых", - рассказал командир 429-й ОП БпС Юрий Федоренко.

Присоединиться к подразделению можно как путем мобилизации, так и подписав контракт. Кроме того, возможны переводы из других воинских частей, и принимаются кандидаты со статусом СЗЧ.

Ознакомиться с вакансиями и подать анкету в 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС" можно на сайте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 92-й ОШБр уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (256) ВСУ (6676) Силы беспилотных систем (102)


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Топ комментарии
+2
Нумерація ще з совка ведеться... Заплутують кацапів типу - вже маємо 429 полків безпілотників.
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29.01.2025 20:44
+1
Киса, - продолжал Остап, - давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».
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29.01.2025 21:19
+1
Комбат Федоренко, а тепер командир окремого полку - людина розумна і з амбіціями.
А що стосується того, чому хтось швидко рухається по кар'єрних сходах, а хтось ні, то :
Федоренко був депутатом Київради від фракції ... тадаам.. "Слуга народу".
Отже "свої" для зелених мають пріоритет усюди.
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29.01.2025 21:23
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Нумерація ще з совка ведеться... Заплутують кацапів типу - вже маємо 429 полків безпілотників.
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29.01.2025 20:44 Ответить
Киса, - продолжал Остап, - давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».
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29.01.2025 21:19 Ответить
Хоть хтось проводить аналіз чому в такий підрозділах як Ахілес,Птахи Мадяра,Азов,3-тя штурмова,Вовки Да Вінчі є тенденція до зростання,а є такі підрозділи де СЗЧ це єдина можливість солдату показати що він не раб і не худоба з життям якої не рахуються.
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29.01.2025 20:42 Ответить
В нашій армії практично не працює реальний зворотній зв'язок між майже будь-якими показниками діяльності командирів та їхнім просуванням по службі. Напрямок руху є тільки один - збільшення кількості чи якості зірок на погонах. Навіть звільнення чи осудження - це настільки виключні випадки, що можна реально по пальцях руки перерахувати за 3 роки війни. Щось змінюється тільки якщо якісь кричущі факти становляться відомі на широкий загал. В результаті той, хто вбиває хлопців сотнями в своєму баті рано чи пізно стає комбригом. А після бездарного вбивства тисяч в своїй бригаді - стає "командувачем" чи заступником командира ОТУ чи ОСУВ.

Тобто вищому командуванню просто похєр, скільки людей втратив командир. Похєр скільки ОВТ втратив командир. Похєр, скільки в нього сезичів. Похєр, скільки позицій втрачено.

Ніякі рапорти "знизу" ніяк не змінюють системи.
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30.01.2025 12:08 Ответить
Це все змінювати не збираються,але чому провалюється мобілізація дивуються.Вони думають що має бути масса людей які готові довірити розпоряджатись своїм життям якомусь олігафрену в якого ноль знань по військовій спеціальності,але він знає як просуватись по кар'єрній драбині.
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30.01.2025 12:52 Ответить
Комбат Федоренко, а тепер командир окремого полку - людина розумна і з амбіціями.
А що стосується того, чому хтось швидко рухається по кар'єрних сходах, а хтось ні, то :
Федоренко був депутатом Київради від фракції ... тадаам.. "Слуга народу".
Отже "свої" для зелених мають пріоритет усюди.
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29.01.2025 21:23 Ответить
Молоді і амбіційні намагаються влаштуватись в ту систему, яка вже є. Це зрозуміло. Аби розуміти що до чого і мати намір сидіти з невизначеними перспективами в опозиції - треба мати щось більше, ніж амбіції та молодість. До того в хлопця достатньо досвіду саме для таких керівних посад, які зараз він займає. Академію, хоч і МВС, він закінчив.

Тут інша справа. В нього звання - капітан. Очолить полк - дадуть майора. Але займати таку посаду по армійським нормам "капітан" - не комільфо. Це полканська посада. Полкана дати просто так, коли в армії тисячі полканів на тисячах посад - така собі справа. Поступати і закінчувати академію ГШ? Може початись хєрня і возня така ж, як була в "Магурі" - спробують призначити "справжнього командира" (може і норм.офіцера, але не вирощеного в бригаді), може початись деякий "розбрат". Сподіваюсь, цього не станеться.
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30.01.2025 12:17 Ответить
Аби було зрозуміло, наскільки там непросте питання зі званнями - в квітні 2024 року йому дали звання... "старший лейтенант".

З "лейтенант" до "капітан" за 1 рік і вже на полканській посаді - по армійським "понятіям" це такий собі "реактивний вискочка", якого обов'язково будуть пробувати "давити" всі кадрові.
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30.01.2025 12:24 Ответить
На це є таке поняття як "офіцер воєнного часу", в минулому вище капітана вони рідко піднімалися
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30.01.2025 14:02 Ответить
Ну, мені це поняття знайоме. Але в основному з бєлєтрістики. Тож, підозрюю, проблеми в хлопця можливі. А які - то дізнаємось, коли фантазія кар'єристів ЗСУ проявиться.
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30.01.2025 14:45 Ответить
 
 