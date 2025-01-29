Батальон "АХІЛЛЕС" стал 429-м отдельным полком беспилотных систем. ВИДЕО
Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Кошевого отамана Ивана Сирко масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.
За неполные три года войны "АХІЛЛЕС" прошел путь от стрелковой роты ТрО до отдельного полка беспилотных систем. За это время подразделение поразило и безвозвратно уничтожило 19 853 вражеских целей - чтобы разместить все разбитые силы и средства врага необходимо шесть Красных площадей. Положительный опыт нужно масштабировать, поэтому было принято решение увеличить батальон в полк.
"В связи с успешным выполнением боевых задач, батальон "АХІЛЛЕС" масштабирован до полка. Команда "АХІЛЛЕС" за два года, в течение которых мы применяем дроны, смогла уничтожить около 20 000 законных военных целей противника. В составе полка этот результат можно получить в течение 2025 года. Сегодня мы открываем вакансии для пилотов БПЛА, штурманов, техников, инженеров-саперов и представителей других профессий как боевых, так и тыловых", - рассказал командир 429-й ОП БпС Юрий Федоренко.
Присоединиться к подразделению можно как путем мобилизации, так и подписав контракт. Кроме того, возможны переводы из других воинских частей, и принимаются кандидаты со статусом СЗЧ.
Ознакомиться с вакансиями и подать анкету в 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС" можно на сайте.
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Тобто вищому командуванню просто похєр, скільки людей втратив командир. Похєр скільки ОВТ втратив командир. Похєр, скільки в нього сезичів. Похєр, скільки позицій втрачено.
Ніякі рапорти "знизу" ніяк не змінюють системи.
А що стосується того, чому хтось швидко рухається по кар'єрних сходах, а хтось ні, то :
Федоренко був депутатом Київради від фракції ... тадаам.. "Слуга народу".
Отже "свої" для зелених мають пріоритет усюди.
Тут інша справа. В нього звання - капітан. Очолить полк - дадуть майора. Але займати таку посаду по армійським нормам "капітан" - не комільфо. Це полканська посада. Полкана дати просто так, коли в армії тисячі полканів на тисячах посад - така собі справа. Поступати і закінчувати академію ГШ? Може початись хєрня і возня така ж, як була в "Магурі" - спробують призначити "справжнього командира" (може і норм.офіцера, але не вирощеного в бригаді), може початись деякий "розбрат". Сподіваюсь, цього не станеться.
З "лейтенант" до "капітан" за 1 рік і вже на полканській посаді - по армійським "понятіям" це такий собі "реактивний вискочка", якого обов'язково будуть пробувати "давити" всі кадрові.