Батальон "АХІЛЛЕС" стал 429-м отдельным полком беспилотных систем. ВИДЕО

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Кошевого отамана Ивана Сирко масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.

За неполные три года войны "АХІЛЛЕС" прошел путь от стрелковой роты ТрО до отдельного полка беспилотных систем. За это время подразделение поразило и безвозвратно уничтожило 19 853 вражеских целей - чтобы разместить все разбитые силы и средства врага необходимо шесть Красных площадей. Положительный опыт нужно масштабировать, поэтому было принято решение увеличить батальон в полк.

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"В связи с успешным выполнением боевых задач, батальон "АХІЛЛЕС" масштабирован до полка. Команда "АХІЛЛЕС" за два года, в течение которых мы применяем дроны, смогла уничтожить около 20 000 законных военных целей противника. В составе полка этот результат можно получить в течение 2025 года. Сегодня мы открываем вакансии для пилотов БПЛА, штурманов, техников, инженеров-саперов и представителей других профессий как боевых, так и тыловых", - рассказал командир 429-й ОП БпС Юрий Федоренко.

Присоединиться к подразделению можно как путем мобилизации, так и подписав контракт. Кроме того, возможны переводы из других воинских частей, и принимаются кандидаты со статусом СЗЧ.

Ознакомиться с вакансиями и подать анкету в 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС" можно на сайте.

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