Ракетный удар РФ полностью уничтожил квартиру полтавчанина Лещенко, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие. ВИДЕО

В результате ракетной атаки РФ на Полтаву в пострадавшей многоэтажке полностью уничтожена квартира местного жителя Владислава Лещенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Как отмечается, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие.

Всего в результате обстрела трое погибших и 13 травмированных, среди которых ребенок. Чрезвычайникам удалось спасли 21 человека. Предварительно, войска РФ выпустили по городу ракету Х-22.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве 3 человека погибли, 10 ранены, среди них - ребенок. Разрушен подъезд.