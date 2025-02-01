Ракетный удар РФ полностью уничтожил квартиру полтавчанина Лещенко, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие. ВИДЕО
В результате ракетной атаки РФ на Полтаву в пострадавшей многоэтажке полностью уничтожена квартира местного жителя Владислава Лещенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Полтава".
Как отмечается, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие.
Всего в результате обстрела трое погибших и 13 травмированных, среди которых ребенок. Чрезвычайникам удалось спасли 21 человека. Предварительно, войска РФ выпустили по городу ракету Х-22.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве 3 человека погибли, 10 ранены, среди них - ребенок. Разрушен подъезд.
Топ комментарии
+15 Сум
показать весь комментарий01.02.2025 12:09 Ответить Ссылка
+5 Misha Gerarahare
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+2 igor koval #550777
показать весь комментарий01.02.2025 13:51 Ответить Ссылка
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приблизно три тижні лютого-березня перебував під обстрілами кацапів (район Пущі), щоб відволіктися обрізав сад-виноград під обстрілами.. вибухало то за кількасот метрів то навіть пара сотен метрів.. але якось вночі потужно грохнуло дУже поряд і тоді на ранок десь 15 березня зібрався, сів на вєліка та поїхав на дачу за 150км (від А до Б), а наступного вже дня - сусідська хата зруйнована до фундамента, у мене винесені вибухом ворота, вибиті з рамою вікна, усе у моїй кімнаті посічене склом, розкидане.. циліндр кацапського ********** з сіро-білим вигорілим зарядом-порошком на поплавленому пластиковому пакеті на підлозі... приїхав за місяць - побачив... отже повезло, поки шо..
Бо я в Полтаві нікого не знаю, хто спускається в бомбосховище.