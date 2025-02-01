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Ракетный удар РФ полностью уничтожил квартиру полтавчанина Лещенко, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие. ВИДЕО

В результате ракетной атаки РФ на Полтаву в пострадавшей многоэтажке полностью уничтожена квартира местного жителя Владислава Лещенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Как отмечается, мужчина выжил, потому что спустился в укрытие.

Всего в результате обстрела трое погибших и 13 травмированных, среди которых ребенок. Чрезвычайникам удалось спасли 21 человека. Предварительно, войска РФ выпустили по городу ракету Х-22.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла авиаудара по Юнаковской громаде Сумщины: погибли трое полицейских

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве 3 человека погибли, 10 ранены, среди них - ребенок. Разрушен подъезд.

Автор: 

обстрел (27807) Тахтаулове (771) Полтавская область (1184) Полтавский район (50) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+15
кацапи мразь.Всі!
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01.02.2025 12:09 Ответить
+5
переводять ПВО в піхоту, а потім "співчувають" близьким загиблим, ото дєрьмачіна, ото виродкі.
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01.02.2025 12:28 Ответить
+2
везіння, трагічні "жарти долі" ніхто не відміняв..
приблизно три тижні лютого-березня перебував під обстрілами кацапів (район Пущі), щоб відволіктися обрізав сад-виноград під обстрілами.. вибухало то за кількасот метрів то навіть пара сотен метрів.. але якось вночі потужно грохнуло дУже поряд і тоді на ранок десь 15 березня зібрався, сів на вєліка та поїхав на дачу за 150км (від А до Б), а наступного вже дня - сусідська хата зруйнована до фундамента, у мене винесені вибухом ворота, вибиті з рамою вікна, усе у моїй кімнаті посічене склом, розкидане.. циліндр кацапського ********** з сіро-білим вигорілим зарядом-порошком на поплавленому пластиковому пакеті на підлозі... приїхав за місяць - побачив... отже повезло, поки шо..
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01.02.2025 13:51 Ответить
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кацапи мразь.Всі!
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01.02.2025 12:09 Ответить
Був недалеко. Мнс, швидкі зреагували швидко.
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01.02.2025 12:20 Ответить
переводять ПВО в піхоту, а потім "співчувають" близьким загиблим, ото дєрьмачіна, ото виродкі.
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01.02.2025 12:28 Ответить
Від X-22 захистити може тільки Петріот останньої модифікації. Навряд чи він був у Полтаві - їх на всю Україну штук 6.
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01.02.2025 15:46 Ответить
Єх, не за тим Лєщенком вони полюють...
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01.02.2025 12:38 Ответить
Що тут сказати? Молодець, що не нехтуєш сигналами ПТ!
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01.02.2025 12:46 Ответить
Зелька потужно відповість балістикою по Москві, як би вона була. А не нєт і суда нєт.
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01.02.2025 13:33 Ответить
везіння, трагічні "жарти долі" ніхто не відміняв..
приблизно три тижні лютого-березня перебував під обстрілами кацапів (район Пущі), щоб відволіктися обрізав сад-виноград під обстрілами.. вибухало то за кількасот метрів то навіть пара сотен метрів.. але якось вночі потужно грохнуло дУже поряд і тоді на ранок десь 15 березня зібрався, сів на вєліка та поїхав на дачу за 150км (від А до Б), а наступного вже дня - сусідська хата зруйнована до фундамента, у мене винесені вибухом ворота, вибиті з рамою вікна, усе у моїй кімнаті посічене склом, розкидане.. циліндр кацапського ********** з сіро-білим вигорілим зарядом-порошком на поплавленому пластиковому пакеті на підлозі... приїхав за місяць - побачив... отже повезло, поки шо..
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01.02.2025 13:51 Ответить
Він часом координати сам для чогось кацапами не передав?
Бо я в Полтаві нікого не знаю, хто спускається в бомбосховище.
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01.02.2025 14:57 Ответить
Ти до Полтави маєш таке відношення,як Я до тамбова!
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01.02.2025 15:45 Ответить
А ти спустися туда сам хоч раз - і познайомишся з тими, хто спускається.
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01.02.2025 15:48 Ответить
 
 