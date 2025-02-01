Наш дрон зафиксировал последствия ликвидации оккупантов на Курщине: сгоревшие и разорванные тела валяются среди лесопосадки. ВИДЕО

Украинский дрон зафиксировал последствия ликвидации российских захватчиков в Курской области. В частности, в лесопосадке наш беспилотник показал тела российских военных, которые безуспешно пытались удержать позиции. То, что осталось от оккупантов - разбросано среди деревьев. Некоторые сгорели заживо, другие разорваны в результате ударов, а некоторые решили самостоятельно покончить с жизнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция проводилась в зоне ответственности бойцов 47-й отдельной механизированной бригады и 92-й отдельной штурмовой бригады. Один из российских военных притворялся мертвым, поэтому его наши операторы быстро ликвидировали.

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