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Наш дрон зафиксировал последствия ликвидации оккупантов на Курщине: сгоревшие и разорванные тела валяются среди лесопосадки. ВИДЕО

Украинский дрон зафиксировал последствия ликвидации российских захватчиков в Курской области. В частности, в лесопосадке наш беспилотник показал тела российских военных, которые безуспешно пытались удержать позиции. То, что осталось от оккупантов - разбросано среди деревьев. Некоторые сгорели заживо, другие разорваны в результате ударов, а некоторые решили самостоятельно покончить с жизнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция проводилась в зоне ответственности бойцов 47-й отдельной механизированной бригады и 92-й отдельной штурмовой бригады. Один из российских военных притворялся мертвым, поэтому его наши операторы быстро ликвидировали.

Также смотрите: Детали провального штурма россиян из 126 бригады ВМФ на острове Круглик вблизи Херсона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) ликвидация (3692) 92 отдельная штурмовая бригада (256) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+18
Подбєрьозовікі...
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01.02.2025 15:32 Ответить
+16
Пад раднимі бєрйозкамі… як трогатєльно!
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01.02.2025 15:26 Ответить
+14
Рекомендовано для перегляду оркам в іхніх учєбках. Щоб бачили що на них чекає за те що підняли меч на українців.
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01.02.2025 15:35 Ответить
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московит не створений для гармонії і щастя , це сміття створене для загарбання смерті і мороку
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01.02.2025 15:25 Ответить
Оскара пілоту !!!!

"Рядовий Райян" відпочиває !

.
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01.02.2025 16:29 Ответить
Пад раднимі бєрйозкамі… як трогатєльно!
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01.02.2025 15:26 Ответить
Подбєрьозовікі...
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01.02.2025 15:32 Ответить
Поганки болотяні ((
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01.02.2025 18:56 Ответить
Що за......жалістлива музика ?
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01.02.2025 15:32 Ответить
Рекомендовано для перегляду оркам в іхніх учєбках. Щоб бачили що на них чекає за те що підняли меч на українців.
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01.02.2025 15:35 Ответить
Бо мало...
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01.02.2025 16:17 Ответить
Тєпєрь ані ванкі-нікаданєвстанькі...
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01.02.2025 15:33 Ответить
Бідний дрончик - лишився без здобичі...
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01.02.2025 15:35 Ответить
Той що без голови, в кінці, теж прикинувся мертвим... свинособаки сцуки.. їм віри немає.
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01.02.2025 15:36 Ответить
я не людожер звісно. але не можу не порадіти.
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01.02.2025 15:51 Ответить
А чому музика така сумна?
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01.02.2025 15:52 Ответить
Бо мало...
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01.02.2025 16:18 Ответить
А родичам цих навіть білої Лади не бачити.
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01.02.2025 16:52 Ответить
Це відео,щоб відлікти увагу 73 відсотків баранів від відступу наших військ по усім напрямам по оманському сценарію?
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01.02.2025 17:27 Ответить
москалопітек, ти смішний
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01.02.2025 18:38 Ответить
От де б Міхалкову почерпати ідей для свого героїчного епосу,все як вони *******-бярозкі і лежать биллінниє богатирі.Сценарій для фільму ,,Утомльонниє солцем 3: Лєсополка'' лежить перед очима,бери і знімай фільм.
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01.02.2025 18:16 Ответить
Підберезники.
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01.02.2025 19:06 Ответить
Прекрасний кібєніматограф ! Я чуть не заплакав ! Через музику! За москалями, бл..ть !!!! В , що не могли щось веселіше балалаєчноє увімкнути ?!!
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01.02.2025 19:51 Ответить
То така двіжуха для рашистів, від прутіна-мізуліна?
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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01.02.2025 20:23 Ответить
people are dying on both sides of the front...
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02.02.2025 00:28 Ответить
Вut Ukrainians have no choice. Аnd Russians are dying for.. nobody knows what for.
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20.02.2025 17:22 Ответить
 
 