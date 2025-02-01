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Детали провального штурма россиян из 126 бригады ВМФ на острове Круглик вблизи Херсона. ВИДЕО

Как была ликвидирована 126 бригада береговой обороны ВМФ РФ: подробности операции на Херсонщине

Два года назад, 30 января 2023 года, подразделения 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ совершили неудачную попытку штурма украинских позиций на острове Круглик вблизи Херсона.

Архивное видео боя опубликовали в телеграмм-канале бойцы разведывательной ударной группы "Гора". Примерно 20 российских военных на лодках переправились через каналы и высадились на дачах острова Круглик. Оккупанты начали атаку на крайний украинский пост, имея пулеметы, реактивные огнеметы и поддержку артиллерии и РСЗО, сообщает Цензор.НЕТ.

війна

Украинские защитники удерживали позиции, а операторы дронов быстро исправили ситуацию: по россиянам отработали сбросами с Mavic и корректируемым минометным огнем. Первые оккупанты получили ранения, штурмующие начали паниковать и собирать раненых, пытаясь вызвать эвакуацию и подкрепление.

Россияне не смогли эвакуироваться на лодках, поскольку украинские силы контролировали воду и метко накрывали новые группы сбросами и артиллерией. Около семи тех, кто мог ходить, попытались прорваться через болота в сторону своих, но большинство из них было ликвидировано ударами дронов.

війна

Через несколько дней в российских пропагандистских каналах военные РФ обвиняли комбрига 126-й бригады в бездумной посылке солдат на смерть. Благодаря этой операции украинские силы не только уничтожили группу штурмовиков, но и отбили у врага желание атаковать этим флангом.

Смотрите также: Нацгвардейцы ликвидировали российскую диверсионную группу из трех оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

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армия РФ (19665) война (1403) ликвидация (3692) Херсонская область (4886)


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Тупоголова кацапня все ще має надію що на нашій землі їх може щось чекати окрім смерті або каліцтва.
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01.02.2025 14:05 Ответить
задовбали йти до нас здихати. валіть в степи Монголії. там ваша Уродіна.
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01.02.2025 14:08 Ответить
походу у кацапов свой содоль на єтом направлении появился,хз на что они надеяться без техники,ну переберуться чудом на правій берег пускай даже 500 чел,дальше что?они в полях стабелями ложаться а тут до 1 км днепр,зима....короче єто покруче штурма на самокатах.
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01.02.2025 14:19 Ответить
"Як була ліквідована 126 бригада берегової оборони ВМФ РФ:" штурмова група, навіть із 20чоловік - це точно не бригада. Нахрена таке писать?
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01.02.2025 14:50 Ответить
Як були ліквідовані окупанти із 126 бригади берегової оборони ВМФ РФ---- читати навчись диванний воїн
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01.02.2025 17:00 Ответить
"Як була ліквідована 126 бригада берегової оборони ВМФ РФ:" Оце речення я скопіював і взяв у лапки, я сам НЕ ДРУКУВАВ. 01.02.2025 14:50 - це час коли я написав, а це 01.02.2025 17:00 час коли ти прочитав. Ти не допускаєш, що редакція виправила? ))) Бестолоч ти семимісячна.
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01.02.2025 19:03 Ответить
Бомбери, проти швидкісних катерів, малоефективні. Москалів треба топити тоді, коли вони знаходяться посеред річки. В повній амуніції, з крижаної води, ніхто не випливе. Невже FPV у хлопців не було? (((
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01.02.2025 17:48 Ответить
ну так, важче попасти, ален фпв саме то і дожене і свою роботу зробить
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01.02.2025 20:03 Ответить
 
 