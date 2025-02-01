Детали провального штурма россиян из 126 бригады ВМФ на острове Круглик вблизи Херсона. ВИДЕО

Как была ликвидирована 126 бригада береговой обороны ВМФ РФ: подробности операции на Херсонщине

Два года назад, 30 января 2023 года, подразделения 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ совершили неудачную попытку штурма украинских позиций на острове Круглик вблизи Херсона.

Архивное видео боя опубликовали в телеграмм-канале бойцы разведывательной ударной группы "Гора". Примерно 20 российских военных на лодках переправились через каналы и высадились на дачах острова Круглик. Оккупанты начали атаку на крайний украинский пост, имея пулеметы, реактивные огнеметы и поддержку артиллерии и РСЗО, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники удерживали позиции, а операторы дронов быстро исправили ситуацию: по россиянам отработали сбросами с Mavic и корректируемым минометным огнем. Первые оккупанты получили ранения, штурмующие начали паниковать и собирать раненых, пытаясь вызвать эвакуацию и подкрепление.

Россияне не смогли эвакуироваться на лодках, поскольку украинские силы контролировали воду и метко накрывали новые группы сбросами и артиллерией. Около семи тех, кто мог ходить, попытались прорваться через болота в сторону своих, но большинство из них было ликвидировано ударами дронов.

Через несколько дней в российских пропагандистских каналах военные РФ обвиняли комбрига 126-й бригады в бездумной посылке солдат на смерть. Благодаря этой операции украинские силы не только уничтожили группу штурмовиков, но и отбили у врага желание атаковать этим флангом.

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