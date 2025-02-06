Подрыв гольфкара с оккупантами на противотанковой мине на Харьковском направлении. ВИДЕО
Подрыв китайского гольфкара, набитого российскими оккупантами, на противотанковой мине на Харьковском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты работы бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
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+18 Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий06.02.2025 21:41 Ответить Ссылка
+7 svetoslav17
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+6 WRX WRX
показать весь комментарий06.02.2025 21:49 Ответить Ссылка
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Ух! Яка краса, і тільки те сумно що мало зарази кацапської.
А в пеклі їх загарбників навіть смажити на Джахім чортам
не доведеться, бо вже добре підсмажена падло кацапське!