Подрыв гольфкара с оккупантами на противотанковой мине на Харьковском направлении. ВИДЕО

Подрыв китайского гольфкара, набитого российскими оккупантами, на противотанковой мине на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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