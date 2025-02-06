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Подрыв гольфкара с оккупантами на противотанковой мине на Харьковском направлении. ВИДЕО

Подрыв китайского гольфкара, набитого российскими оккупантами, на противотанковой мине на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр зашли в тыл врага и взяли в плен 6 оккупантов, которые приняли украинцев за своих. ВИДЕО

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (445) Харьковская область (1095) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+18
гарно розлетілися ))
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06.02.2025 21:41 Ответить
+7
"Hole-in-One" - попадання в лунку з першого удару).
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06.02.2025 22:14 Ответить
+6
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06.02.2025 21:49 Ответить
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гарно розлетілися ))
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06.02.2025 21:41 Ответить
Дак, а шо случілось?
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07.02.2025 04:07 Ответить
і дарагая больше не увідет его канец
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07.02.2025 13:11 Ответить
как там в гольфе страйк называется?)
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06.02.2025 21:44 Ответить
бінго😁
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06.02.2025 22:09 Ответить
"Hole-in-One" - попадання в лунку з першого удару).
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06.02.2025 22:14 Ответить
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07.02.2025 09:37 Ответить
як печені картошки
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06.02.2025 21:44 Ответить
Мабуть вже гольф ім не світить
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06.02.2025 21:48 Ответить
Мина качественная, добряче въе*ала.
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06.02.2025 21:49 Ответить
Вірогідно ще +вторинна детонація. Щось везли
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06.02.2025 21:57 Ответить
Думаєш, знову паління в невстановленому місці?)
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06.02.2025 22:09 Ответить
Загнали гольфістів прямо в двохсоту лунку!
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06.02.2025 21:49 Ответить
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06.02.2025 21:49 Ответить
Ето оґолтєлий укронацизм кокойто!
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06.02.2025 21:50 Ответить
хєрове у гольфкара протимінне дно. Треба удосконалювати ще.
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06.02.2025 21:54 Ответить
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06.02.2025 21:54 Ответить
Передіслокація з пЄхоти в космонавтов. На радість посмертна.
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06.02.2025 22:01 Ответить
Как ярко горят проспиртованные тельца рашистов.
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06.02.2025 22:03 Ответить
Зимой на гольфкаре??? У них походу реально проблема с техникой 🤔😁
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06.02.2025 22:10 Ответить
"Лень наказуема...". Якби ішли пішки, та розосереджено - хтось з них, можливо, пожив-би, трохи довше...
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06.02.2025 22:13 Ответить
не підказуйте...The show must go on....
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06.02.2025 22:30 Ответить
підорам віслюків надали, а вони на гольфкарах мажорять. незабаром побачим утилізованих пєтухів на віслюках.
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06.02.2025 22:36 Ответить
лепота...
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06.02.2025 22:50 Ответить
We don't need no water let the motherfucker burn
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06.02.2025 23:49 Ответить
Це м'ясо на яку лунку їхало?
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06.02.2025 23:50 Ответить
____ТАК НАЙКРАЩИЙ КАЦАП ЦЕ, ДОХЛИЙ КАЦАП !!!_____
Ух! Яка краса, і тільки те сумно що мало зарази кацапської.
А в пеклі їх загарбників навіть смажити на Джахім чортам
не доведеться, бо вже добре підсмажена падло кацапське!
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07.02.2025 06:44 Ответить
Як з пісеньки: " Кілька смажених кацапів доповнять ранковий пейзаж".
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07.02.2025 09:21 Ответить
Протитанкова міна реагує на сморід кацапів.
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07.02.2025 09:55 Ответить
 
 