3 млрд грн несуществующего долга Украины перед Минобороны РФ: суд подтвердил подозрение в государственной измене судьи Хозяйственного суда Киева, - ГБР. ВИДЕО

ГБР подтвердило обоснованность подозрения в отношении судьи Хозяйственного суда Киева, которого подозревают в государственной измене,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, судья Хозяйственного суда должен уплатить залог в размере 1 млн гривен.

Также во время судебного заседания была избрана мера пресечения в отношении бывшего президента и премьер-министра Украины, которые, по данным следствия, имели отношение к этой схеме.

Несуществующий долг Украины перед РФ

Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

"Наше государство не имело никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могло нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начало подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму Министерству обороны РФ. Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга", - отмечают в ГБР.

Читайте также: Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования Министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн долларов США в пользу РФ по неправомерному решению суда.

По разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 млрд гривен из госбюджета.

Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

Более того, Министерство обороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

Читайте также: Суд отпустил нардепа Бондарева, подозреваемого в организации незаконного пересечения границы, под личное обязательство. ФОТО

По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск Министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн.

"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу РФ с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии РФ против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО", - добавляют в ГБР.

Следствие квалифицирует действия фигурантов как государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в январе работники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства.

Читайте также: Суд отправил на 6 лет за решетку насильников 14-летней девушки на Закарпатье

суд (25238) Минобороны рф (947) государственная измена (1628) ГБР (3211)
