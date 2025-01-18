3 млрд несуществующего долга Украины перед Минобороны РФ: судье Хозяйственного суда Киева поставлено в известность о подозрении в госизмене. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что еще в 2011 году страна-агрессор привлекла к подрывной деятельности против Украины президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева того времени, а также руководителей различных звеньев судебной системы.











"Руководство РФ разработало план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга", - говорится в сообщении.

Читайте также: Азарова будут судить за госизмену и антиукраинскую пропаганду

Несуществующий долг Украины перед РФ

Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

"Наше государство не имело никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могло нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начало подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму министерству обороны РФ. Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга", - отмечают в ГБР.

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн. долларов США в пользу РФ по неправомерному решению суда.

По разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета.

Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: суд перенес на 7 августа подготовительное заседание по делу Януковича

Более того, министерство обороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн.

"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу РФ с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии РФ против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО", - добавляют в ГБР.

Также читайте: Прокуратура сообщила Азарову о новом подозрении - информационная деятельность в пользу россии

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины как государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.