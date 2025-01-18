3 млрд несуществующего долга Украины перед Минобороны РФ: судье Хозяйственного суда Киева поставлено в известность о подозрении в госизмене. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что еще в 2011 году страна-агрессор привлекла к подрывной деятельности против Украины президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева того времени, а также руководителей различных звеньев судебной системы.
"Руководство РФ разработало план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга", - говорится в сообщении.
Несуществующий долг Украины перед РФ
Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.
"Наше государство не имело никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могло нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начало подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму министерству обороны РФ. Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга", - отмечают в ГБР.
Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн. долларов США в пользу РФ по неправомерному решению суда.
По разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета.
Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.
Более того, министерство обороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.
По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.
Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн.
"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу РФ с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии РФ против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО", - добавляют в ГБР.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины как государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц.
Максимальное наказание предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.
(В.О.Зеленський)
А якщо стріляти, то "наше" МО закуповувало патрони до АК-74 на початку війни по 0,7$ за штуку. На сотню корупціонерів це вже 70 баксів, якщо по одному патрону чого певно не буде, бензином дешевше.
Звичайно не зарином ж їх травити, то цілу інфраструктуру треба готовити.
Смере́ка - назва, яка може позначати деякі види дерев родини соснових (у «Словарі Грінченка» латинський відповідник - Pinus abies): Ялина європейська (Picea abies) - вид роду Ялина (Picea); інші види роду Ялина (Picea); Ялиця біла (Abies alba)
Норм.
Якщо спуститися у наш Світ, Інтерпол, це працююча міжнародна поліцейська система.
Кращого не придумали. Крім Моссад, ГУР і СБУ, звичайно. Ну ще ЦРУ і Мі-5,6 !
До складу входять 195 країн світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків; За розміром друга міжнародна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН. Штабквартира розташована в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BE%D0%BD Ліоні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція.
Самі працівники Інтерполу не можуть безпосередньо виконувати поліцейські функції (права заарештовувати чи носити та застосовувати свою чи табельну зброю) на території країн-членів організації. Вони займаються лише координацією сил, щоб правоохоронці з інших країн набагато легше справлялись з такими речами, як особливості національного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F правосуддя, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80 мовний бар'єр.
Це моя думка , може воно і не так
А в раше українські бригади не будували ?
Просто Кгб зробило ЛІФТИ для прокацапських сил які правили і правлять в Україні. і виявляти тих ПОМОГАТОРІВ , що пристроюють москалів на потрібні владни посади ТРЕБА
ЩЕ НА ПОРТНОВА ТРЕБА ІНТЕРПОЛ НАПУСТИТИ- він у ригів був головним консультантом « як обшукати Україну» 😡
І це точно не ВЕРХОГЛАВКОМ, який всі зусилля кинув на фінансквання ЗСУ, скорочення бюджетів по асфальту, розштрення бридад, мінування підходів до Києва і боротьбу із тими, хто закликав йти на шашлики!
2. Мова не за суди йде, а за розгорнення інформаційної кампаніі на зразок " Вові єдіть на вєлісіпєді". І тут " суди", газети, ЛОМи, провокації, є просто технічним елементом процесу.
Я ж написав - ознака, це рішення судів. Якщо ...
Чому тільки зараз почали масово затримувати різного роду негідників які щось зробили 10-8-5- 3- 2 роки тому? Чому агентів рф, які працювали з 22 року не затримували тоді, коли виявили?
Вони підривали обороноздатність, а їх затримання " приберігали" на початок виборчої кампаніїї.
От тобі і Хаспаді..
Різний непотріб ловлять постійно і давно. Відверто - навіть важко виокремити хто з них давно, а хто свіженький.
памʼятаєте збиття ту 154 в 2001 році , вину про яке московія навʼязала Україні.
так от пора відкпривати провадження і розслідувати по мірі можливості , адже то справа рук московіі і її нквс
все що вони робили підривне починаючи з 91 року потрвбно поновлювати , газові борги і т д
багато з тих хто зараз пои владі мпють ознаки складу злочину який нема строку давності ☝🏽
Але Кучма прийняв політичне рішення щоб не сваритися з Ізраілем.
Навіть термін є, забув. Наче "невинні, але з доброї волі ...", щось таке.
Юля, шоб ти в Дубаї сконала принцеса ти газова.
Ненавиджу всіх хто гендлював газом в 90х. Ця наволоч продавала Україну оптом і в роздріб ще коли ***** збирався таксувати в Лєнінграді.
Добре що автор та правоохоронці підняли цю справу, але чому ж про Юлію Володимирівну нічого? Вона ж ще не померла)))
Новообраний президент формує Уряд з радниками держави, законодавчу базу якої Україна візьме для управління державою.