3 млрд несуществующего долга Украины перед Минобороны РФ: судье Хозяйственного суда Киева поставлено в известность о подозрении в госизмене. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что еще в 2011 году страна-агрессор привлекла к подрывной деятельности против Украины президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева того времени, а также руководителей различных звеньев судебной системы.

держзрада судді господарського суду
держзрада судді господарського суду
держзрада судді господарського суду
держзрада судді господарського суду
держзрада судді господарського суду

"Руководство РФ разработало план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга", - говорится в сообщении.

Читайте также: Азарова будут судить за госизмену и антиукраинскую пропаганду

Несуществующий долг Украины перед РФ

Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

"Наше государство не имело никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могло нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начало подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму министерству обороны РФ. Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга", - отмечают в ГБР.

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн. долларов США в пользу РФ по неправомерному решению суда.

По разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета.

Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: суд перенес на 7 августа подготовительное заседание по делу Януковича

Более того, министерство обороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн.

"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу РФ с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии РФ против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО", - добавляют в ГБР.

Также читайте: Прокуратура сообщила Азарову о новом подозрении - информационная деятельность в пользу россии

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины как государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

Автор: 

