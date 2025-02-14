Застигнутый на дороге российский штурмовик в отчаянии бросает самодельный костыль в украинский дрон. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал российского штурмовика, который шел по дороге на самодельных костылях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев беспилотник, россиянин сел и пытался попасть в дрон одним из костылей.

