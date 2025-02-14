Застигнутый на дороге российский штурмовик в отчаянии бросает самодельный костыль в украинский дрон. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал российского штурмовика, который шел по дороге на самодельных костылях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев беспилотник, россиянин сел и пытался попасть в дрон одним из костылей.
Топ комментарии
+26 Александр Бойко
показать весь комментарий14.02.2025 10:20 Ответить Ссылка
+23 Jehidina #601096
показать весь комментарий14.02.2025 10:39 Ответить Ссылка
+14 Amber
показать весь комментарий14.02.2025 10:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Що б це могло означати?
А може це була улюблена "жонка" Абдурашида чи Байсангура?
Це тобі пишу комент, а на стіні в кімнаті моєї хатинки висить прапор батальйону, підписаний побратимами. У нас у багатьох такий є.
Так от, половина тих підписів з позивними - їх вже нема в живих. Дехто загинув на очах.
Залишилися лише їх підписи з побажаннями та їх фотографії в телефоні.
то їх потрібно вбивати всіх без вагань і здорових і калік ,
так як у цієі калічі була можливість здатися в полон !!
На відео цьому нема. Це недооцінка.