Застигнутый на дороге российский штурмовик в отчаянии бросает самодельный костыль в украинский дрон. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал российского штурмовика, который шел по дороге на самодельных костылях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев беспилотник, россиянин сел и пытался попасть в дрон одним из костылей.

Топ комментарии
+26
Чудова операторська робота )
14.02.2025 10:20 Ответить
+23
Порушив правила війни хто🤔 Яка може бути жалість, до оскотиненого бидла, яке тебе називало братом, а потім в 4⁰⁰ влупило ракетами по мирних містах України, чи тобі, падлюка, баранячими яйцями геть мізки відбило, жалєльщик *******, бажано, щоб, тобі, скотиняка прилетіло щось у хату, от тоді б ти заскулив, гуманіст сраний, - грета тумберг тобі в поміч, ублюдок, тьфу на тебе, москальський *********🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩🖕🖕🖕🖕👉🚢🤮
14.02.2025 10:39 Ответить
+14
За ті страшні речі , які кацапи безсоромно роблять в Україні ,
то їх потрібно вбивати всіх без вагань і здорових і калік ,
так як у цієі калічі була можливість здатися в полон !!
14.02.2025 10:43 Ответить
*******.
14.02.2025 10:19 Ответить
"калики перехожие"

.
14.02.2025 14:25 Ответить
Чудова операторська робота )
14.02.2025 10:20 Ответить
На Оскар тягне
14.02.2025 10:23 Ответить
По завершенні війни бійці ВСУ з легкістю можуть замінити кінооператорів Голівуду.
14.02.2025 10:56 Ответить
І знову костур. Щось багато їх у кадрі останнім часом. Ще півроку тому нічого подібного не було.
Що б це могло означати?
14.02.2025 10:22 Ответить
теоретично, що у кацапів немає ким воювати, а по факту, я думаю добивають баласт, щоб не лікувати поки готують ноі партії м'яса, кажуть що десь до 150 тисяч мобілізують чи вже готують.
14.02.2025 14:23 Ответить
Воювати є ким. Схоже, вони ужє закончілі войну в своєй головє і готують дивізії для Європи, сюди кидають лише сміття, бо вже какаяразніца, всьо равно мір подпішут.
14.02.2025 16:52 Ответить
це означа утилізація перед остановкою, зачистка, бо не хочуть їх ні лікувати ні щоб вони ходили по вулицях росії.
14.02.2025 14:58 Ответить
Цілком імовірно.
14.02.2025 15:52 Ответить
Чому одразу "штурмовик"?
А може це була улюблена "жонка" Абдурашида чи Байсангура?
14.02.2025 10:25 Ответить
Як русня каже: https://www.ozon.ru/category/reznya-v-buche-mozhem-povtorit/ каков прівєт, таков і отвєт.
14.02.2025 10:31 Ответить
шо ти, Валєра, за це знаєш..
Це тобі пишу комент, а на стіні в кімнаті моєї хатинки висить прапор батальйону, підписаний побратимами. У нас у багатьох такий є.
Так от, половина тих підписів з позивними - їх вже нема в живих. Дехто загинув на очах.
Залишилися лише їх підписи з побажаннями та їх фотографії в телефоні.
14.02.2025 10:34 Ответить
Усіки в нього як у Гітляра
14.02.2025 10:28 Ответить
Взагалі вдягнений наче в кіно.Радянська шинель,ушанка...какдєди.
14.02.2025 10:49 Ответить
12-я отдельная штурмовая бригада специального назначения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии .... второй армии мира
14.02.2025 11:30 Ответить
"Повторяєт"
14.02.2025 11:54 Ответить
Арєстовіч, пєрєлогінься.
14.02.2025 10:32 Ответить
14.02.2025 22:00 Ответить
Порушив правила війни хто🤔 Яка може бути жалість, до оскотиненого бидла, яке тебе називало братом, а потім в 4⁰⁰ влупило ракетами по мирних містах України, чи тобі, падлюка, баранячими яйцями геть мізки відбило, жалєльщик *******, бажано, щоб, тобі, скотиняка прилетіло щось у хату, от тоді б ти заскулив, гуманіст сраний, - грета тумберг тобі в поміч, ублюдок, тьфу на тебе, москальський *********🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩🖕🖕🖕🖕👉🚢🤮
14.02.2025 10:39 Ответить
Те саме стосується тих, хто вважає тупу московську зелену мокрицю своїм гетьманом.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:16 Ответить
меткий попался ,сук...!!!((
14.02.2025 10:41 Ответить
За ті страшні речі , які кацапи безсоромно роблять в Україні ,
то їх потрібно вбивати всіх без вагань і здорових і калік ,
так як у цієі калічі була можливість здатися в полон !!
14.02.2025 10:43 Ответить
Не обдурив оператора дрону, "воінская смікалка" не допомогла - спочатку тягне ліву ногу, ніби вона не робоча, а як відступає назад - двічі впевнено на неї спирається, ******.
14.02.2025 11:07 Ответить
ну і на шо на цього обрубка було витрачати цілий дрон? Хоча б скидом добили вже
14.02.2025 11:15 Ответить
може холопці знають що скоро війні край і гуляють як в останнє. все ж таки фіпівішкую приспати росіянина набагато цікавіше ніж бомбити скидами.
14.02.2025 19:52 Ответить
Скоріш за все, летів той дрон, що може тільки самознищуватись. Ті, що скидати вміють, ті на таран не йдуть.
15.02.2025 03:29 Ответить
Єтот "інструмєнт" у госпіталях відают? Особа ранетым?
14.02.2025 11:23 Ответить
Не, их в шпыталь не пускают. Это, просто, голь-голимая на такие выдумки и заточена.
14.02.2025 21:57 Ответить
На штурм йшов?
14.02.2025 11:28 Ответить
31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена кутузова бригада - эліта раши
14.02.2025 11:34 Ответить
вибив страйк.
14.02.2025 11:37 Ответить
Краса! Ваньок в ушанці з костильом наголо проти дрона!!! Перед очима образ ванька зі звьзкою гранат проти німецького тигру
14.02.2025 12:15 Ответить
у нього був костиль ППО, він ним дрона збив, і між іншим дуже вдало, тільки досвідом вже не поділиться.
14.02.2025 14:26 Ответить
Більше костильов, більше гарних ваньок
14.02.2025 14:44 Ответить
Приключения россиян в Украине. Часть первая - летающий костыль.
14.02.2025 12:21 Ответить
Пригадався фільм "Володар перснів" та дід Гендальф з його чарівним посохом...)
14.02.2025 14:58 Ответить
Птичку жалко
14.02.2025 16:02 Ответить
Для чого вбивати молодого перспективного художника.Що не видно що він запустив вуса аля ,,молодий художник Гітлер''?
14.02.2025 17:02 Ответить
хіба в нас є слово костур. завжди казали милиці.
14.02.2025 19:50 Ответить
тепер буде )Ї
15.02.2025 01:07 Ответить
Дон Кихот какой-то. Пфи...
14.02.2025 21:59 Ответить
Егеж. І Дульсінєя Тобольская.
15.02.2025 18:20 Ответить
15.02.2025 04:23 Ответить
пірати атакуюють
15.02.2025 07:15 Ответить
Є в московитів штурмовики. Є.
На відео цьому нема. Це недооцінка.
15.02.2025 07:22 Ответить
Рашисти в своїх пабліках зухвало хвастаються як вони палками\камінням збивають наші дрони. Ось цей наївний та довірливий і попався на брехню.
15.02.2025 11:02 Ответить
 
 