Северокорейский наемник удивленно смотрит вверх и дергает своего приспешника, ликвидированного точным сбросом с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дронов из 47-й ОМБр точным сбросом ликвидировал северокорейского наемника на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что соратник ликвидированного дергает и пытается поднять тело, периодически поднимая глаза вверх и вглядываясь в высь.

Также смотрите: Оператор дрона из 8-го полка ССО ликвидировал наемника из КНДР, который притворялся мертвым среди поля. ВИДЕО

"Кадры уничтожения северокорейских военнослужащих в санитарной зоне Курской области РФ от воинов 47-й отдельной механизированной бригады. Всего во время отражения штурма была ликвидирована целая рота - около 140 пехотинцев армии КНДР", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область, - Зеленский. ВИДЕО

война (1455) КНДР (1278) Курск (1188) 47 отдельная механизированная бригада (275)
Топ комментарии
+29
- Вася, Вася, сматрі: кінакамєра лєтаєт!!!
14.02.2025 14:29 Ответить
+17
Без броні та шоломів, тупо м'ясо.
14.02.2025 14:31 Ответить
+16
Вставай! Пашлі дамой!
14.02.2025 14:32 Ответить
14.02.2025 14:29 Ответить
14.02.2025 14:31 Ответить
И стрижки неуставные(((
14.02.2025 14:59 Ответить
Шевелюра замість шолома. Дешево!
15.02.2025 03:32 Ответить
14.02.2025 14:32 Ответить
І доторкнувся до нього Ісус,незрячі побачили,і каліки пішли,мертві воскресли.
14.02.2025 14:36 Ответить
От шайтан мана
14.02.2025 14:43 Ответить
"Атражается синее небо, в патухающих чёрных глазах..."
14.02.2025 14:45 Ответить
Нехай щастить!
14.02.2025 14:52 Ответить
А вони сподівалися, що їм з неба будуть собак скидувати !?
Косоокі ублюдки...
14.02.2025 14:53 Ответить
Ведуть себе, наче не знають про небезпеку дронів. Кацапи їм мабуть і не пояснювали. Я думаю, що все це біосміття притягує магнітом в Україну вова зеленський. Карма в нього така. Як тільки ця зелена скотина кудись зникне, разом з ним пропаде і весь цей жах. Одне точно знаю. В той день коли зелена скотина здохне, я відкрию пляшку шампанського і вип'ю всю її з горла.
14.02.2025 15:12 Ответить
А пыню, штопаного преза хутин пуя, вы на десерт оставили?
14.02.2025 22:10 Ответить
ЗЫ... мабуть, малясовки з горла бутыль зачимиргесите?
14.02.2025 22:11 Ответить
Ти через український ВПН сидиш?
15.02.2025 03:33 Ответить
Не-а, теперь ими нашi здичавiлi песики будуть харчуватися. За дiдов из севкора отомстят.
14.02.2025 22:08 Ответить
Шкода, що ********** на того другого бракувало
14.02.2025 15:07 Ответить
На хрена такі відоси викладати з неадекватним заголовком? Чамча прикинувся мертвим, що б ще одного йому не дали під жопу, а інша чамча не зрозумів його артистизм. У фіналі відосу той вказує рукою на юезпілотнк, що висить над ними. Режисерам-операторам треба завершувати зйомки щасливим для гядачів фіналом!
14.02.2025 15:13 Ответить
Північнокорейський військовослужбовць у санітарній зоні Курської області РФ шукає на горизонті північнокорейське сонце - цей заголовок краще ?

14.02.2025 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CdveCtQHgU0
14.02.2025 16:46 Ответить
В морду треба бити, ач ппідніматись не хоче
14.02.2025 17:07 Ответить
шкуру треба здирати! поки теплий! ))
14.02.2025 17:32 Ответить
Мальчікі, **** ви тут забули? ***** в кремлі та пхеньяні, вам туди, якщо хочете жити...
14.02.2025 18:16 Ответить
Нє фУЙ шаSтать .....
14.02.2025 18:36 Ответить
Зажмуренный, мабуть, брат, бо занадто шарпае ним - не вiрить, що той зажмурився на вiки-вiчнi.
14.02.2025 22:13 Ответить
Він вдивляеться в небо..та шукае там очі товарища Кіма...щоби зрозуміти чим його побратим образив партію..Тількі т Кім може одним поглядом з неба вбивати поганих чучхе..То навідь малятка знають в школі..А ви тут дорослі ж дюди й такі неучі...стидно за вас..сором..який сором...
14.02.2025 23:50 Ответить
Південні брати ох і назнімають телевізійних фільмів. Бо вже фантазія закінчувалась у сценаристів, мабуть. А тут такий шикардос попер.
15.02.2025 07:14 Ответить
 
 