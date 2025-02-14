Северокорейский наемник удивленно смотрит вверх и дергает своего приспешника, ликвидированного точным сбросом с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дронов из 47-й ОМБр точным сбросом ликвидировал северокорейского наемника на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что соратник ликвидированного дергает и пытается поднять тело, периодически поднимая глаза вверх и вглядываясь в высь.

"Кадры уничтожения северокорейских военнослужащих в санитарной зоне Курской области РФ от воинов 47-й отдельной механизированной бригады. Всего во время отражения штурма была ликвидирована целая рота - около 140 пехотинцев армии КНДР", - говорится в комментарии к видео.

