Северокорейский наемник удивленно смотрит вверх и дергает своего приспешника, ликвидированного точным сбросом с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дронов из 47-й ОМБр точным сбросом ликвидировал северокорейского наемника на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что соратник ликвидированного дергает и пытается поднять тело, периодически поднимая глаза вверх и вглядываясь в высь.
"Кадры уничтожения северокорейских военнослужащих в санитарной зоне Курской области РФ от воинов 47-й отдельной механизированной бригады. Всего во время отражения штурма была ликвидирована целая рота - около 140 пехотинцев армии КНДР", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+29 Магирус
показать весь комментарий14.02.2025 14:29 Ответить Ссылка
+17 MausMike
показать весь комментарий14.02.2025 14:31 Ответить Ссылка
+16 Погрібний Олександр
показать весь комментарий14.02.2025 14:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай щастить!
Косоокі ублюдки...
голосуем