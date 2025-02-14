РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости Видео
661 4

Зеленский и Науседа обсудили усиление ПВО и инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия. ВИДЕО

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщил Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Координация совместных усилий и подготовка 16-го пакета санкций против РФ: Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен. ВИДЕО

"Во время встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудили оборонную поддержку, в частности усиление ПВО, а также продолжение инвестиций в украинское производство дальнобойного оружия", - отметил президент.

Зеленский добавил, что отдельное внимание было уделено координации усилий для выработки единой позиции Украины, Европы и США и шагам, которые усилят Украину.

Как подчеркнул глава государства, закончить войну справедливым и длительным миром - общая цель всех союзников.

"Спасибо Литве за то, что на протяжении всего периода полномасштабного российского вторжения ваш народ стоит бок о бок с Украиной и оказывает помощь во всех сферах", - добавил президент.

Также читайте: Зеленский поговорил с Науседой: Прекращение огня без надежных гарантий безопасности не принесет Украине длительного и справедливого мира

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Литва (2608) ПВО (3137) Науседа Гитанас (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Для координації зусиль для напрацювання єдиної позиції" - коротше кажучи, потовкли воду в ступі і домовились продовжувати домовлятись, аби тільки нічого не робити.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:36 Ответить
https://x.com/oleshkomyroslav/status/1890408495951884677 Келлог зустрічається з Єрмаком. Зеленський в цей час гуляє в коридорі.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:42 Ответить
Прибиральниця Дермак тупо вигнав Вавку і сам домовляється про щось з представником Трампа Келлогом.
Хіба це не мило?!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:43 Ответить
"Посилення ППО"? Це наше найвеличніше поділилося досвідом: як зняти клістрони з систем ППО, що вивело їх з ладу, перед повномаштабним вторгненням, про яке воно знало вже кілька місяців? А повернути ті клістрони тільки через пів року, після початку повномаштабного вторгнення, бо "оманська надія ще жила"?
Хоча про що це я? Воно ж не пам'ятає про те, що казало/робило вчора! А те, що було 3 роки тому - то все московитське ІПСО, наклепи від Порошенка та вигадки рептилоїдів.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:55 Ответить
 
 