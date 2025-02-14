Зеленский и Науседа обсудили усиление ПВО и инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия. ВИДЕО

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщил Зеленский в телеграм-канале.

"Во время встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудили оборонную поддержку, в частности усиление ПВО, а также продолжение инвестиций в украинское производство дальнобойного оружия", - отметил президент.

Зеленский добавил, что отдельное внимание было уделено координации усилий для выработки единой позиции Украины, Европы и США и шагам, которые усилят Украину.

Как подчеркнул глава государства, закончить войну справедливым и длительным миром - общая цель всех союзников.



"Спасибо Литве за то, что на протяжении всего периода полномасштабного российского вторжения ваш народ стоит бок о бок с Украиной и оказывает помощь во всех сферах", - добавил президент.

