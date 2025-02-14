РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости Видео
710 3

Координация совместных усилий и подготовка 16-го пакета санкций против РФ: Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен. ВИДЕО

В Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Координация совместных усилий, 16-й пакет санкций против России, прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС - темы нашей встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что будущее европейской безопасности решается сейчас в Украине. "Сейчас то время, когда очень важно координировать совместные усилия для приближения справедливого и прочного мира", - добавил он.

Смотрите также: Зеленский на встрече с сенаторами США: РФ не хочет окончания войны и продолжает увеличивать напряжение в мире. ВИДЕО

Как рассказали в Офисе президента, глава государства проинформировал о разговорах с президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами стран Европы.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено усилению санкционного давления на РФ и подготовке 16-го пакета санкций. Украина рассчитывает, что он существенно ограничит способность России продолжать финансирование войны.

Читайте также: США никогда не хотели видеть нас в НАТО, - Зеленский

Кроме того, во время встречи стороны обсудили прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Украина ожидает открытия трех кластеров во время польского председательства в Совете ЕС.

Автор: 

Еврокомиссия (1541) Зеленский Владимир (22050) Совет Европы (717) Урсула фон дер Ляйен (636) Антониу Кошта (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво шо вживає той глава держави ??? І я таке хочу
показать весь комментарий
14.02.2025 18:34 Ответить
Україна вже розробила карту з майбутніми точками розміщення миротворців у нас, - Зеленський
Сам пью сам гуляю називається.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:35 Ответить
знов в невипраних трєніках з єрмачилой приїхали... гопота кріворагульная
показать весь комментарий
14.02.2025 19:24 Ответить
 
 