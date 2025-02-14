Координация совместных усилий и подготовка 16-го пакета санкций против РФ: Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен. ВИДЕО

В Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Координация совместных усилий, 16-й пакет санкций против России, прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС - темы нашей встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что будущее европейской безопасности решается сейчас в Украине. "Сейчас то время, когда очень важно координировать совместные усилия для приближения справедливого и прочного мира", - добавил он.

Как рассказали в Офисе президента, глава государства проинформировал о разговорах с президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами стран Европы.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено усилению санкционного давления на РФ и подготовке 16-го пакета санкций. Украина рассчитывает, что он существенно ограничит способность России продолжать финансирование войны.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Украина ожидает открытия трех кластеров во время польского председательства в Совете ЕС.