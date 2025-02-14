США никогда не хотели видеть нас в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что позиция США относительно отказа Украине в членстве в НАТО, начиная с администрации Байдена, является основной преградой для вступления Украины в Альянс, но верит, что ситуация может измениться при Трампе.
Об этом сенатор заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Если честно, то США никогда не видели нас в НАТО. Они что-то говорили, но не хотели видеть нас в НАТО... Я много раз слышал (этот отказ) от администрации Байдена, теперь от Трампа", - подчеркнул Зеленский.
Он вспоминает, что когда впервые разговаривал с президентом Байденом, его первый вопрос был о вступлении Украины в НАТО, на что Байден ответил отказом.
"Когда я впервые говорил по телефону с президентом Байденом, мой первый вопрос был - будем ли мы в НАТО. Он сказал "нет". Я тогда ответил - "увидим", - отметил Зеленский.
Он отметил, что хоть на уровне обычных граждан и некоторых политиков в США есть поддержка членства Украины в НАТО, на уровне лидеров эта позиция оставалась неизменной.
Несмотря на это, президент Украины выразил надежду на изменения в этой политике: "Это не означает, что мы не можем этого изменить. Сейчас Украина может усилить НАТО. И я верю, что это в интересах Украины и в интересах НАТО".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це сенатор(!!!) https://www.youtube.com/watch?v=xC_CbNCSh0s заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо чесно, то США ніколи не бачили нас в НАТО. Вони щось говорили, але не хотіли бачити нас в НАТО… Я багато разів чув (цю відмову) від адміністрації Байдена, тепер від Трампа", - підкреслив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3535866
Цензор,що це означає? Хто Зелю вибрав сенатором?
Тут можливо що новий европейский безпековий блок створювати по аналогії з нато і то я впевнений що і новий блок не піде на конфронтацію з ядерною московією і буде меньшим за всю европу по конфігурації,або буде чисто декларативним "меморандумним" блоком без статей накшталт 5-ї нато. А по друге навіщо це все їм-у них є нато і ядерні країни під боком.
Але ж зная хітродупість щедрих на палкі слова европейців, звістно якщо московія на них нападе, то вони покличуть Україну за них воювати,але ні якось самі ми вже відвоювалися- стугни будемо висислати,а ви там воюйте на Віслі.
Тому такий пасьянс.
Ну шо? Побачили? Че ще почекати треба?