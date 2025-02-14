США никогда не хотели видеть нас в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что позиция США относительно отказа Украине в членстве в НАТО, начиная с администрации Байдена, является основной преградой для вступления Украины в Альянс, но верит, что ситуация может измениться при Трампе.

Об этом сенатор заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Если честно, то США никогда не видели нас в НАТО. Они что-то говорили, но не хотели видеть нас в НАТО... Я много раз слышал (этот отказ) от администрации Байдена, теперь от Трампа", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину нужно принять в НАТО в случае повторного нападения России, - сенатор Грэм

Он вспоминает, что когда впервые разговаривал с президентом Байденом, его первый вопрос был о вступлении Украины в НАТО, на что Байден ответил отказом.

"Когда я впервые говорил по телефону с президентом Байденом, мой первый вопрос был - будем ли мы в НАТО. Он сказал "нет". Я тогда ответил - "увидим", - отметил Зеленский.

Он отметил, что хоть на уровне обычных граждан и некоторых политиков в США есть поддержка членства Украины в НАТО, на уровне лидеров эта позиция оставалась неизменной.

Несмотря на это, президент Украины выразил надежду на изменения в этой политике: "Это не означает, что мы не можем этого изменить. Сейчас Украина может усилить НАТО. И я верю, что это в интересах Украины и в интересах НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с сенаторами США: РФ не хочет окончания войны и продолжает увеличивать напряжение в мире. ВИДЕО