США никогда не хотели видеть нас в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что позиция США относительно отказа Украине в членстве в НАТО, начиная с администрации Байдена, является основной преградой для вступления Украины в Альянс, но верит, что ситуация может измениться при Трампе.

Об этом сенатор заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Если честно, то США никогда не видели нас в НАТО. Они что-то говорили, но не хотели видеть нас в НАТО... Я много раз слышал (этот отказ) от администрации Байдена, теперь от Трампа", - подчеркнул Зеленский.

Он вспоминает, что когда впервые разговаривал с президентом Байденом, его первый вопрос был о вступлении Украины в НАТО, на что Байден ответил отказом.

"Когда я впервые говорил по телефону с президентом Байденом, мой первый вопрос был - будем ли мы в НАТО. Он сказал "нет". Я тогда ответил - "увидим", - отметил Зеленский.

Он отметил, что хоть на уровне обычных граждан и некоторых политиков в США есть поддержка членства Украины в НАТО, на уровне лидеров эта позиция оставалась неизменной.

Несмотря на это, президент Украины выразил надежду на изменения в этой политике: "Это не означает, что мы не можем этого изменить. Сейчас Украина может усилить НАТО. И я верю, что это в интересах Украины и в интересах НАТО".

Байден Джо (2801) Зеленский Владимир (22050) членство в НАТО (1561) Трамп Дональд (6696)
Топ комментарии
+34
вовочка,тебе вже НІДЕ не хочуть бачити!
14.02.2025 18:02 Ответить
+21
Криворізька дипломатія пішла в хід. Давай покажи їм там 😸
14.02.2025 18:00 Ответить
+20
Зовнішня політика держави вмерла в 2019 р. після невдалих виборів.
14.02.2025 18:04 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що позиція США щодо відмови Україні в членстві в НАТО, починаючи з адміністрації Байдена, є основною перепоною для вступу України до Альянсу, але вірить, що ситуація може змінитися при Трампі.

Про це сенатор(!!!) https://www.youtube.com/watch?v=xC_CbNCSh0s заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, то США ніколи не бачили нас в НАТО. Вони щось говорили, але не хотіли бачити нас в НАТО… Я багато разів чув (цю відмову) від адміністрації Байдена, тепер від Трампа", - підкреслив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3535866
Цензор,що це означає? Хто Зелю вибрав сенатором?
Та вас і решта не хоче бачити, і не тільки в НАТО, а і в ЄС.
Ну так і хватить цю мантру і мрії тянути із року в рік. Це фейк і морковка яка робить країні тільки гірше. Бо без ціеї ключової країни нато не НАТО!

Тут можливо що новий европейский безпековий блок створювати по аналогії з нато і то я впевнений що і новий блок не піде на конфронтацію з ядерною московією і буде меньшим за всю европу по конфігурації,або буде чисто декларативним "меморандумним" блоком без статей накшталт 5-ї нато. А по друге навіщо це все їм-у них є нато і ядерні країни під боком.
Але ж зная хітродупість щедрих на палкі слова европейців, звістно якщо московія на них нападе, то вони покличуть Україну за них воювати,але ні якось самі ми вже відвоювалися- стугни будемо висислати,а ви там воюйте на Віслі.
Тому такий пасьянс.
Тебе так точно.
саме найсмішніше в цій історії те, що,саме американці вмовляли наш гондурас в 90-х відмовитись від ядерної зброї, даючи при цьому гарантії безпеки, але ми були зайняті другим ,ми ділили золото Полуботка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не тільки США.але й Німеччина.Ці країни мабуть мають до сьогодні підкилимні домовленості з куйлом .про неприйняття України в НАТО.Якщо би куйло не мав такого завірення від США І Німеччини ,то він би не наважився розпочинати повномаштабну війну .котру веде вже три роки ....Очевидно,що рашистському вбивці було гарантовано із бокуСША І Німеччини,що Україна не буде членом НАТО.В даному випадку "зе " правий
отакої
Він сказав "ні". Я тоді відповів - "побачимо"

Ну шо? Побачили? Че ще почекати треба?
