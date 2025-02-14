Украину нужно принять в НАТО в случае повторного нападения России, - сенатор Грэм
Сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Украина должна быть принята в НАТО, если Россия снова будет нападать.
Об этом сенатор заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Грэма, в таком случае оборону Украины должны обеспечивать другие члены Альянса.
"Лично я не против вступления Украины в НАТО, но если это невозможно сейчас, то нужно гарантировать ее вступление в случае новой агрессии со стороны России", - отметил он.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что как эта, так и предыдущая администрация США никогда не говорили ему о возможности вступления Украины в Альянс.
Он добавил, что если членство в НАТО пока невозможно, то Украина должна увеличить количество армии до 1,5 млн человек. Зеленский также напомнил, что уже есть карта для размещения иностранных войск на территории Украины, в частности с указанием мест и численности контингентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас же, некогда славная партия, от Рейгана и Маккейна деградировала до мошенника и своры фриков у руля..
Тобто країни, до йдуть бойові дії вони в НАТО не приймають. Отож треба закінчити цю війну. Потім якийсь проміжок часу мир. А потім треба дочекатись поки кацапія знову нападе на Україну і сказати: ми вас неодмінно приймемо в НАТО (двері відчинені), тільки хай нова війна закінчиться...
Ну і наша пісня гарна й нова, починаємо її знову...
вступ в НАТО це колегіальне рішення.
тому окремішний член колегії може скільки завгодно обіцяти свою підтримку це ніц нічого не варте.
хто в школи ходив і вчив аритметику той знає що при колегіальному рішенні мають значення лише голоси проти бо вони вирішальні.
Чи ще мільйони українців має загинути?! Який цинізм!
"Зараз ні-зя брати, тому що іде війна".
"Потім візьмемо, якщо почнеться нова війна".
Ось американці вирішили люб'язно допомогти Зеленському.
Ну а Україну - банда Зеленського потихеньку зливає москальським окупантам ще з початку приходу до влади - з 2019року.
Доголосувався на виборах ''мудрий'' народ - починаючи з перших виборів 1990року.
Сенатор, шо ми тоді над нашими недодепупатами сміємося.
Да, от мысли, какие дебилы управляют некогда великой державой, становится грустно и страшно.