Украину нужно принять в НАТО в случае повторного нападения России, - сенатор Грэм

Сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Украина должна быть принята в НАТО, если Россия снова будет нападать.

Об этом сенатор заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Грэма, в таком случае оборону Украины должны обеспечивать другие члены Альянса.

"Лично я не против вступления Украины в НАТО, но если это невозможно сейчас, то нужно гарантировать ее вступление в случае новой агрессии со стороны России", - отметил он.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что как эта, так и предыдущая администрация США никогда не говорили ему о возможности вступления Украины в Альянс.

Он добавил, что если членство в НАТО пока невозможно, то Украина должна увеличить количество армии до 1,5 млн человек. Зеленский также напомнил, что уже есть карта для размещения иностранных войск на территории Украины, в частности с указанием мест и численности контингентов.

