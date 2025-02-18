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Оккупант на гольф-каре снимает, как украинский дрон на "дороге смерти" влетает в машину впереди. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтожение украинским дроном российского военного автомобиля на "дороге смерти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, из китайского гольф-кара, который ехал позади машины, попавшей под удар. На записи видно, как оккупант увидев взрыв, выпрыгивает на ходу из своего транспортного средства и убегает.

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Одна из многочисленных "дорог смерти" для оккупантов и их техники. Это как русская рулетка: проскочить и не попасть под обстрел - настоящее везение. На этих кадрах российский военнослужащий из кабины гольф-кара снимает, как украинский дрон влетает в машину, которая едет перед ним". - отмечает в комментарии автор публикации.

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армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) дроны (4201)


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Красота!
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18.02.2025 16:38 Ответить
побіг в кущі
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18.02.2025 16:39 Ответить
Хай він їх там висадить, спочатку...
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18.02.2025 16:43 Ответить
Вотемарка посередині екрана "дуже допомагає" все роздивитись
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18.02.2025 16:42 Ответить
Обязательно было посередине штамп присобачить ? Обычно это авторский , он сам снимал ?
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18.02.2025 16:54 Ответить
Шо ти розуміеш, вотемарка мае бути точно по центру, а ліпше на весь екран, щоб ніхера не було видно, Бутусов собі ******** бали, як цей цирк вже за*бав.
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18.02.2025 17:14 Ответить
Аццкєй гонщєг...
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18.02.2025 19:44 Ответить
 
 