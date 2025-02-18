Оккупант на гольф-каре снимает, как украинский дрон на "дороге смерти" влетает в машину впереди. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтожение украинским дроном российского военного автомобиля на "дороге смерти".
Как сообщает Цензор.НЕТ, из китайского гольф-кара, который ехал позади машины, попавшей под удар. На записи видно, как оккупант увидев взрыв, выпрыгивает на ходу из своего транспортного средства и убегает.
Одна из многочисленных "дорог смерти" для оккупантов и их техники. Это как русская рулетка: проскочить и не попасть под обстрел - настоящее везение. На этих кадрах российский военнослужащий из кабины гольф-кара снимает, как украинский дрон влетает в машину, которая едет перед ним". - отмечает в комментарии автор публикации.
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Oleksander Khomenko
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