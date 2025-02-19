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Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты: Сначала надо выстоять, потом будем думать. ВИДЕО

Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты

Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на пост президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях"

Он скажет о своем решении, когда придут такие условия.

"Придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, тогда буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна - выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", - сказал он.

Также читайте: Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%

Автор: 

выборы (24763) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+25
адекватна, лаконічна відповідь
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19.02.2025 11:31 Ответить
+16
Правильно робе, всьому свій час. Навіщо собак дразнити
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19.02.2025 11:34 Ответить
+12
За Притулу треба голосувати чи за Будангу?
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19.02.2025 11:40 Ответить
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Не "сіпайся"... Тут подібне не "прокотить"... Залужний поїхав у Лондон не з-за свого "хотіння". Він - посадова особа держави, яка виконує посадові обов"язки у визначеному державою місці...
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19.02.2025 11:56 Ответить
Вы не сказали нет.. Я не сказала да..
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19.02.2025 11:52 Ответить
отже буде.
забере більшість виборців порошенка, забере розчарованих виборців зеленського, забере любителів голосувать за все нове, забере виборців у дрібноти штибу юлі.
і час працює на нього бо це не він президент а, отже, не у нього рейтинг падає.
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19.02.2025 11:53 Ответить
Ти забув ще одне - після вдалих виборів візьме у прем"єр-міністри ПОРОШЕНКА... І цей "тандем" буде непереможним... Саме цього бояться "Блазень" з "блазенятами"...
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19.02.2025 11:58 Ответить
порошенко залужному потрібен як зайцю стоп-сигнал.
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19.02.2025 12:25 Ответить
Це він тобі сам сказав? Порошенко йому буде потрібен, як Каха Бендукідзе потрібен був у Грузії часів Саакашвілі. Але цей самозакоханий нарцис Каху не оцінив - тому втрати владу... Думаю, Залужний буде розумнішим...
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19.02.2025 12:51 Ответить
не тикайте мені.
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19.02.2025 12:53 Ответить
У правилах форуму прямо визначена форма звертання? Пиши скаргу в Раду форумчан... Але ж, насправді, тебе заїдає не моє звертання на "Ти", а нездатність знайти заперечення на мої аргументи...
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19.02.2025 13:51 Ответить
для мене розмова важливіша за суть розмови.
тому відтепер можете просто коментувати мене, розмовляти з вами ніхто не буде.
плебейство не моє, звиняйте.
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19.02.2025 14:11 Ответить
Ясно... Ти у нас живеш по принципу "********* завернуть"... Ти у нас "шляхтич ганаровей"... Такі, як ти, сидячи у Сеймі, Жечь Паспаліту "просрали"... Бо задля того, щоб " паказть слова ганарове", вставали в Сеймі та кричали :"Не пазвалям!" "Слове гонору!". І блокували державне рішення - навіть якщо воно йшло на благо держави...
А для мене саме суть розмови важливіша... Том "драть тебе буду, як Сидорову козу..." "Плебейським манером... " Побачимо, чи надовго тебе вистачить...
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19.02.2025 15:17 Ответить
Ох уж эти сказочники,
Ох уж эти сказочники.
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19.02.2025 13:14 Ответить
Покажи "реальність"...
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19.02.2025 13:52 Ответить
Слухайте, який з Залужного будівельник країни? Хтось чув його програми, бачення ????
Так , непогана, добра людина як і Зеленський, трохи розумніше за останнього, але не більше.
Україні потрібен архітектор-механік, що побудує новий засіб пересування, а не черговий шофер. Машина не їде розумієте, водій тут не до чого.
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19.02.2025 11:59 Ответить
"Так , непогана, добра людина як і Зеленський..." 🤣
"Добра людина" Зеленський - лише у ваших фантазіях. Яке воно є насправді воно показало своїм криворагульним хамством журналісту: "Я вам нічєво нє должен, я должен только сваїм радітелям!".
Президент не має "будувати країну", він має забезпечити її захист, проводити успішну зовнішню політику та бути гарантом дотримання законів.
Й на відміну від Блазня Залужний має стратегічне бачення.
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19.02.2025 12:20 Ответить
"Україні потрібен архітектор-механік, що побудує новий засіб пересування, а не черговий шофер. "

ти справді вважаєш що обдовбаний ************ і генерал який відбив напад русні - однаково нічого не тямлять в керуванні і побудові складних систем?
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19.02.2025 13:22 Ответить
Архітектор механік з нетитульної нації? Досить.
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19.02.2025 15:13 Ответить
А "українці", по твоєму, у нас - "нетитульна нація"?
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19.02.2025 15:18 Ответить
Не зрозумів, шо не так в Залужного з нацією?
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19.02.2025 22:40 Ответить
Наш "опонент" - "консерва"...
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19.02.2025 22:49 Ответить
Спочатку потрібно вийти на загальновизнані кордони та закінчити війну, а далі за пів-року після того будуть визначені вибори!
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19.02.2025 12:01 Ответить
Бутусова у президенти
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19.02.2025 12:05 Ответить
А яка в нього освіта ???
Який досвід окрім як язиком теревеніти та усіх лайном обвішувати ???
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19.02.2025 13:16 Ответить
Краща чим в Членограя. Але ж вумному наріду не потрібна освіта.
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19.02.2025 14:49 Ответить
Для тебе освіти журналіста то найкраща освіта ???
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19.02.2025 14:56 Ответить
Яка освіта у Осла? Військову академію закінчив. Чи Гарвардську школу державного управління?
Просто тупий гнусявий пересічний ублюдок, який стібався над всім чим можна.
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19.02.2025 15:01 Ответить
То ты хочешь повторить ???
На те же грабли ???
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19.02.2025 22:17 Ответить
Явно, не криворога, - ніяка. А про "єзигом теревеніти" - це вам до спітчів зєльомскава, де він ганьбить і тролить Україну, її традиції, культуру, мову. Чи вам, зебілами, мізки зеленим салом позаливало, позабували все?
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19.02.2025 15:25 Ответить
Залужний, перш за все, чесна людина. І цим сильно відрізняється від Зеленського.
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19.02.2025 12:21 Ответить
ім же казали ну як казали, орали в уха - не теба робити трампа 2!
ну їбануті, шо візьмеш...
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19.02.2025 12:46 Ответить
При дєрьмократії з пана Залужного зроблять блазня Зе...Стати Піночетом (військова диктатура, а економікою рулить команда кваліфікованих економістів, і диктатор втілює їх рішення і дотримання законності і виконання шляхом примусу та репресій) не дозволять підербюргери...
До речі Піночет віддав свої надра американським корпораціям
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19.02.2025 12:59 Ответить
Пограємо в вибори: Залужного в президенти (чесна людина, вистачить розуму створити технократичний уряд), Яценюка в прем'єри (фаховий економіст, державник, і тільки не треба про "вкрав на Стіні"), а Бутусова міністром оборони.
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19.02.2025 13:08 Ответить
Яку військову академію закінчував той ,,міністр оборони " ???
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19.02.2025 13:21 Ответить
"Ой, дура-ак..." Міністр оборони - адміністративна посада! Його завдання - не командувать військами на полі бою, а організовувать роботу військово-промислового комплексу і забезпечувать армію всім необхідним...
Це тільки в диктаторських країнах МО - "сапог"...
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19.02.2025 17:08 Ответить
Ну расскажи какой комплекс кроме языком болтать уже организовал этот ,,министр обороны" ???
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19.02.2025 22:19 Ответить
Ти мені вже осточортів... Я не збираюся тут від твого пустопорожнього балабольства відбиваться... Тому, .............................
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19.02.2025 22:29 Ответить
Мудрі слова Мудрого Воїна.
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19.02.2025 13:22 Ответить
Ми живемо в такий час що буквально за тиждень претендент може бути розкручений до прохідного рейтингу.Ніхто з тут перерахованих в коментарях президентом не буде власне тому...
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19.02.2025 13:32 Ответить
От тепер Вова напряжеться...
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19.02.2025 14:19 Ответить
Був "Зє-!", а буде "За-!"???
Може, вистачить експериментів ?
Чи з "є.б.а.н.у.т.и.х. спросу НЄТ!"
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19.02.2025 14:25 Ответить
Хуже не будет. Він навчиться. Дайте йому ще 100 днів.
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19.02.2025 14:52 Ответить
👍
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19.02.2025 14:54 Ответить
Зараз санкції накладуть або взагалі посадять, бо виявиться що він винен у всіх бідах.
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19.02.2025 16:23 Ответить
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