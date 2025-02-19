Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты: Сначала надо выстоять, потом будем думать. ВИДЕО

Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на пост президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях"

Он скажет о своем решении, когда придут такие условия.

"Придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, тогда буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна - выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", - сказал он.

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