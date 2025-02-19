Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты: Сначала надо выстоять, потом будем думать. ВИДЕО
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на пост президента Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях"
Он скажет о своем решении, когда придут такие условия.
"Придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, тогда буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна - выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", - сказал он.
Топ комментарии
+25 MrStepanovM
показать весь комментарий19.02.2025 11:31 Ответить Ссылка
+16 vlad podolsky
показать весь комментарий19.02.2025 11:34 Ответить Ссылка
+12 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий19.02.2025 11:40 Ответить Ссылка
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забере більшість виборців порошенка, забере розчарованих виборців зеленського, забере любителів голосувать за все нове, забере виборців у дрібноти штибу юлі.
і час працює на нього бо це не він президент а, отже, не у нього рейтинг падає.
тому відтепер можете просто коментувати мене, розмовляти з вами ніхто не буде.
плебейство не моє, звиняйте.
А для мене саме суть розмови важливіша... Том "драть тебе буду, як Сидорову козу..." "Плебейським манером... " Побачимо, чи надовго тебе вистачить...
Ох уж эти сказочники.
Так , непогана, добра людина як і Зеленський, трохи розумніше за останнього, але не більше.
Україні потрібен архітектор-механік, що побудує новий засіб пересування, а не черговий шофер. Машина не їде розумієте, водій тут не до чого.
"Добра людина" Зеленський - лише у ваших фантазіях. Яке воно є насправді воно показало своїм криворагульним хамством журналісту: "Я вам нічєво нє должен, я должен только сваїм радітелям!".
Президент не має "будувати країну", він має забезпечити її захист, проводити успішну зовнішню політику та бути гарантом дотримання законів.
Й на відміну від Блазня Залужний має стратегічне бачення.
ти справді вважаєш що обдовбаний ************ і генерал який відбив напад русні - однаково нічого не тямлять в керуванні і побудові складних систем?
Який досвід окрім як язиком теревеніти та усіх лайном обвішувати ???
Просто тупий гнусявий пересічний ублюдок, який стібався над всім чим можна.
На те же грабли ???
ну їбануті, шо візьмеш...
До речі Піночет віддав свої надра американським корпораціям
Це тільки в диктаторських країнах МО - "сапог"...
Може, вистачить експериментів ?
Чи з "є.б.а.н.у.т.и.х. спросу НЄТ!"