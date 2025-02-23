Начался форум "Украина. Год 2025". ВИДЕО
В воскресенье, 23 февраля, начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.
Форум завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий23.02.2025 14:19 Ответить Ссылка
+13 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий23.02.2025 14:21 Ответить Ссылка
+11 Lulu hulu
показать весь комментарий23.02.2025 14:19 Ответить Ссылка
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Ось це реально вже ні разу не смішно, бо вони готові все повторити знову на наступних виборах.
Щасливим неможливо бути.
Там де брехня, там завжди метушня,
Там смак і запахи отрути.
Автор: Генріх Акулов
Пропоную наший найвеличніший діямант разом з кварталом, а може і всім Кривим Рогом віддати
От нове новшество. Вони не будуть забезпечувати підрозділи дронами, хоча зобов'язані.
Вимагають звітів з враженням зброї противника, за які будуть надавати свої Є-бали. А вже на ни підрозділи зможуть купити собі нові дрони.
Це не пістець ? То що тоді...
Зустрічаються в морі два риболовних судна - японське та совкове:
японці
- ввас риба ловиться?
совки
- ні, неловиться, а у вас?
японці
- в нас теж неловиться, але ж вам легше.
совки
- чому це???
японці
- риби нема - давай собраніє!!! 😁
От і зєля так - ***** не вміє, не може - лише форуми проводити та відосіки знімати…
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Це вже яка спроба після попередніх 100500 разів? Бо я вже з ліку збився