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Начался форум "Украина. Год 2025". ВИДЕО

В воскресенье, 23 февраля, начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.

Форум завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Также читайте: Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Форум (181)


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Топ комментарии
+15
Як сказав Трамп я хочу отримати від України бодай щось - копалини, нафту
Пропоную наший найвеличніший діямант разом з кварталом, а може і всім Кривим Рогом віддати
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23.02.2025 14:19 Ответить
+13
🤢🤮 ні,таке дивитися не можливо,збіговисько кумів та друзів корупціонерів нашого найпотужнішого президента усіх часів і народів.Покидьки,зніміть санкції з лідера опозиції створіть об'єднаний уряд порятунку країни поки ще не пізно
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23.02.2025 14:21 Ответить
+11
А це ,що ще за збіговисько? Будуть пєть дєфірамби гундосику найвеличнішому та його посіпакам???
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23.02.2025 14:19 Ответить
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Вибішує вже не те, що роблять ці подонки - вони й прийшли до влади щоб ось таке і робити, вибішує те, що оті невиліковні 73% й досі продовжують вірити в "гАлАбародьку" і продовжують вилизувати сраку ЗЕ і його шоблі. Вибішує, що вони й досі не зрозуміли, що у всьому, що зараз відбувається в Україні - винні не тільки оте ЗЕ, а й вони ,ті, що своїми "хрестиками" в бюлетні привели це чудовище до влади, яке і привело війну в Україну.
Ось це реально вже ні разу не смішно, бо вони готові все повторити знову на наступних виборах.
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23.02.2025 15:24 Ответить
Коли тебе оточує брехня,
Щасливим неможливо бути.
Там де брехня, там завжди метушня,
Там смак і запахи отрути.

Автор: Генріх Акулов
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23.02.2025 15:37 Ответить
Як сказав Трамп я хочу отримати від України бодай щось - копалини, нафту
Пропоную наший найвеличніший діямант разом з кварталом, а може і всім Кривим Рогом віддати
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23.02.2025 14:19 Ответить
Віддай 1% пенсії патріотка..
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23.02.2025 14:28 Ответить
Друге нічого не коштує на жаль , ну може доларів 20 не більше
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23.02.2025 14:30 Ответить
А це ,що ще за збіговисько? Будуть пєть дєфірамби гундосику найвеличнішому та його посіпакам???
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23.02.2025 14:19 Ответить
🤢🤮 ні,таке дивитися не можливо,збіговисько кумів та друзів корупціонерів нашого найпотужнішого президента усіх часів і народів.Покидьки,зніміть санкції з лідера опозиції створіть об'єднаний уряд порятунку країни поки ще не пізно
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23.02.2025 14:21 Ответить
У Зеленського нема кумів. Він єврей і діти в нього нехрещені.
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23.02.2025 14:52 Ответить
Задля вигоди, багато хто і сало їстиме...
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23.02.2025 15:43 Ответить
Всі дебільні програми їхні давно провалились, бо вони дебільні
От нове новшество. Вони не будуть забезпечувати підрозділи дронами, хоча зобов'язані.
Вимагають звітів з враженням зброї противника, за які будуть надавати свої Є-бали. А вже на ни підрозділи зможуть купити собі нові дрони.
Це не пістець ? То що тоді...
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23.02.2025 14:21 Ответить
Надо дать ВСЕМ персонажам на сцене минимальную пенсию или зарплату и заставить прожить на эти деньги годик , или хотя бы полгодика а так сказки рассказывать уже хватит, надоели ВСЕМ уже ваши сказки.
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23.02.2025 14:25 Ответить
потужна 3.14 ільня
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23.02.2025 14:28 Ответить
Балаболы.
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23.02.2025 14:31 Ответить
Я вже десь згадував цей анекдот…
Зустрічаються в морі два риболовних судна - японське та совкове:
японці
- ввас риба ловиться?
совки
- ні, неловиться, а у вас?
японці
- в нас теж неловиться, але ж вам легше.
совки
- чому це???
японці
- риби нема - давай собраніє!!! 😁

От і зєля так - ***** не вміє, не може - лише форуми проводити та відосіки знімати…
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23.02.2025 14:36 Ответить
Класс!Сбылась детская мечта посмотреть как оно там,в параллельной вселенной живут.
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23.02.2025 14:40 Ответить
Нет лишнего билетика?
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23.02.2025 14:43 Ответить
кураторка збіговиська Побєдобєсцева!
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23.02.2025 14:48 Ответить
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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23.02.2025 14:53 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Форум " "Україна-2025" проходить без Зеленського, якому повідомили, що росіяни готують масований удар по його місцезнаходженню, як тільки воно буде точно визначено.
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23.02.2025 15:58 Ответить
Що, знову?
Це вже яка спроба після попередніх 100500 разів? Бо я вже з ліку збився
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23.02.2025 16:05 Ответить
Навіщо ця клоунада , це шоу , і витрачені на неї кошти ?? Краще б показали що вони там за угоди підписувати зібралися , і чи є там заборона передачі , або продажу іншим країнам , чи комусь Бо народ боїться ,що Трамп віддасть угоду пуйлу .
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23.02.2025 16:08 Ответить
Найпотужніший лідор ********** без аплодисментів неможе він досі гастролює тільки за гроші народу.
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23.02.2025 16:28 Ответить
 
 