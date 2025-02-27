РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9014 посетителей онлайн
Новости Видео
3 327 5

Группа военных, которые за деньги помогали дезертировать, разоблачена на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, которые способствовали совершению дезертирства из рядов ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Фигуранты за денежное вознаграждение способствовали в беспрепятственном выезде из военного городка, проезда через блокпосты, предоставляли дальнейшие инструкции, как скрываться от органов правопорядка. Стоимость таких услуг составляла 1-2 тыс. долларов. Другим военным предлагали за 4 тыс. долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения.

26 февраля правоохранители провели 13 обысков по местам проживания подозреваемых - изъяли мобильные телефоны, автомобили, черновые записи и документы, а также оружие и наркотики.

задержание военных на Днепропетровщине
задержание военных на Днепропетровщине
задержание военных на Днепропетровщине
задержание военных на Днепропетровщине

Правоохранители установили, что организовал схему 38-летний мужчина, который привлек к плану подчиненных и других пособников. Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны злоумышленники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 7 тыс. евро "помогал" в выезде за границу: дезертир организовал незаконную схему в Днепре, - ГБР. ФОТОрепортаж

11 фигурантам вручили уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 4 ст. 408 (дезертирство)

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Также организатору схемы вручено уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения и получение неправомерной выгоды).

Автор: 

Нацполиция (16425) дезертирство (330) Днепропетровская область (3840)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фуфло. Єдина можлива провина, що повідомляв паролі для блок-постів.
показать весь комментарий
27.02.2025 19:29 Ответить
Продажні потвори, які корчили із себе героїв-захисників.
показать весь комментарий
27.02.2025 19:34 Ответить
Потвори. А штрафбати у нас є?
показать весь комментарий
27.02.2025 19:38 Ответить
Схоже на сеанс розвіртуалізації "міжніх воїнів" у домашніх халатах, котрі до кривавих мозолів на пальцях топлять за "парад в Москві" та Гулаг для "клятих ухилянтів".
Старлінків з польськими іп там часом не знайшли коло айфону?
показать весь комментарий
27.02.2025 20:13 Ответить
а говорят воевать не кому да таких тысячи и всех на фронт отсылать а толку что посадят? корми содержи а там хоть помощь какая то
показать весь комментарий
27.02.2025 21:09 Ответить
 
 