Группа военных, которые за деньги помогали дезертировать, разоблачена на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, которые способствовали совершению дезертирства из рядов ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Фигуранты за денежное вознаграждение способствовали в беспрепятственном выезде из военного городка, проезда через блокпосты, предоставляли дальнейшие инструкции, как скрываться от органов правопорядка. Стоимость таких услуг составляла 1-2 тыс. долларов. Другим военным предлагали за 4 тыс. долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения.

26 февраля правоохранители провели 13 обысков по местам проживания подозреваемых - изъяли мобильные телефоны, автомобили, черновые записи и документы, а также оружие и наркотики.









Правоохранители установили, что организовал схему 38-летний мужчина, который привлек к плану подчиненных и других пособников. Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны злоумышленники.

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11 фигурантам вручили уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 4 ст. 408 (дезертирство)

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Также организатору схемы вручено уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения и получение неправомерной выгоды).