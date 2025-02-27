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Новости Видео ДТП
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Автомобиль полиции влетел в Volkswagen и скрылся с места ДТП в Киеве: назначено служебное расследование. ВИДЕО

В соцсети распространили видео, как служебный автомобиль полиции врезается в кроссовер Volkswagen, а затем скрывается с места аварии. В полиции сообщили, что назначили служебное расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, о ДТП рассказали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что происшествие произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя 27 февраля.

На распространенном видео видно, как полицейскую машину будто заносит на повороте, и она врезается в автомобиль Volkswagen, который едет впереди. Далее правоохранители включают проблесковые маячки и покидают место происшествия.

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В полиции отреагировали и сообщили, что по данному факту назначили служебное расследование, а сотрудника, который управлял авто, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, на правоохранителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, то есть за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Это наказывается штрафом в размере 850 гривен или лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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Автор: 

ДТП (7671) Киев (25472) Нацполиция (16425)


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Топ комментарии
+28
Там 3-тя штурмова водіїв шукає.

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27.02.2025 20:19
+24
Нічого, скоро оголосять що був терміновий виклик, і довелось терміново туди їхати.
Але насправді, реальність гірша - нічого не оголосять, просто перечекають місяць-два і справу в архів, а винного на підвищення.
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27.02.2025 20:20
+21
От водія "фольца" туди і відправлять ! Ну , не мєнтів же ...
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27.02.2025 20:50
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Та то не ДТП - то просто "погнутка"
Погоня не відміняється - все по плану!
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27.02.2025 20:17 Ответить
Вони вже давно не працюють в поліції 😸. , авто вкрали - ось результати розслідування.
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27.02.2025 20:17 Ответить
а форму придбали в магазині "воєнторг", там навіть форма ГАІ є...
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27.02.2025 20:20 Ответить
Жіноча мабуть?
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28.02.2025 08:36 Ответить
Просто поліція стала ближча до народу, в Україні ж така фішка,вдарити чиюсь машину і втікти
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27.02.2025 22:16 Ответить
От прямо влетіло, протаранило, знищило. 😁
А очікував епічну катастрофу, а побачив другорядне ДТП.
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27.02.2025 20:18 Ответить
Это же не твою тачку разбили,можно и поржать.
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28.02.2025 08:28 Ответить
Ти відео дивився?
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28.02.2025 08:38 Ответить
звички з гражданки перебороти важко.
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27.02.2025 20:19 Ответить
Понаставляли фольксвагенiв, не ма де пройти!
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27.02.2025 20:19 Ответить
Там 3-тя штурмова водіїв шукає.

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27.02.2025 20:19 Ответить
От водія "фольца" туди і відправлять ! Ну , не мєнтів же ...
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27.02.2025 20:50 Ответить
А ремонт фольца? Бог допоможе?
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27.02.2025 20:19 Ответить
европротокол)
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27.02.2025 20:24 Ответить
Нічого, скоро оголосять що був терміновий виклик, і довелось терміново туди їхати.
Але насправді, реальність гірша - нічого не оголосять, просто перечекають місяць-два і справу в архів, а винного на підвищення.
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27.02.2025 20:20 Ответить
Що встановила службова перевірка:Водій кросовера обігнав і підрізав службову автівку.....й далі по тєксту.
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27.02.2025 20:23 Ответить
Поліцейську машину викрали обкурені підлітки,а водій Фольксвагена взагалі перебуває в счз.
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27.02.2025 20:24 Ответить
Було-було, но це пиз@ець повний
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27.02.2025 20:26 Ответить
А фулі, вони ж браньвані.
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27.02.2025 20:27 Ответить
То все вороже іпсо, зняте талановитими акторами на окупованих територіях.
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27.02.2025 20:34 Ответить
А от цікаво, а чому немає 130-ї: залишення місця скоєння дтп?
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27.02.2025 20:34 Ответить
Не тільки 124 стаття , також залишення місця дтп 122-4 штраф 3400 і 15 діб адмінарешту ! Це якщо ніхто не травмувався ! А якщо травмувався 135 ст кримінального кодексу і 2 роки буцегарні !
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27.02.2025 20:36 Ответить
Правила самі порушились
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27.02.2025 20:36 Ответить
А коли це абвгдейки дотримувались правил і законів...
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27.02.2025 20:39 Ответить
ТЕРМІНОВА ДОСТАВКА СМОКТАЛОК ДО ГЛАВКУ БУЛА НАПЕВНО
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27.02.2025 20:39 Ответить
Скоріше, доставка чумайдана з долярами "нагору"
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27.02.2025 21:07 Ответить
печеньки таки вирішили у депутата взяти,ну скільки ще тому трухіну в труханах по лісу з сумкою печенек блукати
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28.02.2025 02:05 Ответить
Це ця полюція не йде на фронт тому що охороняє порядок? Недавно бачив відео як в полюцію набирають відвертих дебілів які даже марширувати не вміють бо не те що не були в армії а й не проходили примітивну військову підготовку
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27.02.2025 20:44 Ответить
Невже Клименко таки сказав правду про те що його підлеглі взагалі ні на що не здатні?
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28.02.2025 08:41 Ответить
Зрозуміти й пробачити поліцейських, адже їм ще рятувати Санича від бендеровцев і радикалів Порошенко
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27.02.2025 20:52 Ответить
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27.02.2025 20:53 Ответить
тцк вызвало мальчиков на сопровождение гражданского
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27.02.2025 20:55 Ответить
Їхали на виклик - десь ухилянти занадто сильно ухилялися ...?
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27.02.2025 21:01 Ответить
Буданов вчора заявив, що це "десь один-два мабуть випадки на тиждень приблизно". Оце мабуть і був один з них
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28.02.2025 08:44 Ответить
то не поліція, а авто схоже на поліцейський автомобіль, у якому сиділи особи схожі на поліціянтів...
цирк на дроті, бананована республіка.
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27.02.2025 21:07 Ответить
Зараз вилізе главмусор і розповість, що вони не навчені для війни водіння машини.
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27.02.2025 21:32 Ответить
Вангую -- водій кросовера буде винний і відшкодує усі збитки ! Мусора на підвищення і медальки !!!
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27.02.2025 21:39 Ответить
А в першу чергу винний той, хто зняв та поширив це відео!
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28.02.2025 08:45 Ответить
Ишь как рванули, видать с тцк вызов пришел поймали кого-то во дворах🤣🤣
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27.02.2025 21:46 Ответить
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27.02.2025 21:47 Ответить
А коли це дозволили відеорегістратори?
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27.02.2025 22:04 Ответить
О, правильне питання
І взагалі це - іпсо, створене при допомозі ШІ десь на Луб'янці!
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28.02.2025 08:47 Ответить
Коли везеш повний багажник коксу - не можна зупинтись....
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28.02.2025 08:08 Ответить
Сотні тисяч броньованих від захисту Батьківщини паразитів... На фронт сикунів!
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28.02.2025 08:24 Ответить
Сказав же їхній міністр - не навчені...
Цивільних людей можна за кілька тижнів всьому навчити, а цих НІ, бо вони "особливі"!
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28.02.2025 08:49 Ответить
"Авто поліції влетіло у Volkswagen і втекло з місця ДТП" Джерело: https://censor.net/ua/v3538348

Не інакше, авто зі штучним інтелектом.
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28.02.2025 08:58 Ответить
Поліцаї розгубили та знищили всю довіру громадськості, що була після початку створення патрульної поліції.
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28.02.2025 09:11 Ответить
А потім запчастини купують в "Деталере", і так вся поліція й таксисти, також питання, чим там намазано
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23.03.2025 09:55 Ответить
 
 