Автомобиль полиции влетел в Volkswagen и скрылся с места ДТП в Киеве: назначено служебное расследование. ВИДЕО
В соцсети распространили видео, как служебный автомобиль полиции врезается в кроссовер Volkswagen, а затем скрывается с места аварии. В полиции сообщили, что назначили служебное расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, о ДТП рассказали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Отмечается, что происшествие произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя 27 февраля.
На распространенном видео видно, как полицейскую машину будто заносит на повороте, и она врезается в автомобиль Volkswagen, который едет впереди. Далее правоохранители включают проблесковые маячки и покидают место происшествия.
В полиции отреагировали и сообщили, что по данному факту назначили служебное расследование, а сотрудника, который управлял авто, отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Кроме того, на правоохранителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, то есть за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.
Это наказывается штрафом в размере 850 гривен или лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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Погоня не відміняється - все по плану!
А очікував епічну катастрофу, а побачив другорядне ДТП.
Але насправді, реальність гірша - нічого не оголосять, просто перечекають місяць-два і справу в архів, а винного на підвищення.
цирк на дроті, бананована республіка.
війниводіння машини.
І взагалі це - іпсо, створене при допомозі ШІ десь на Луб'янці!
Цивільних людей можна за кілька тижнів всьому навчити, а цих НІ, бо вони "особливі"!
Не інакше, авто зі штучним інтелектом.