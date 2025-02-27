Заместитель председателя Херсонской ОВА сбил насмерть велосипедиста, - полиция
Сегодня около 18 часов в Посад-Покровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина. Полицейские Херсонщины устанавливают обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук полиции Херсонской области.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. В результате происшествия руководитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.
Отмечается, что на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.
По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.
Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие.
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З приходом весни хрустиків на дорогах побільшає.
самі чесні правоохоронці світу ))
Ще раз повторюю, я не вигороджую водія, але велосипедист - довбак. Ну відсидить той депутат, а може й ні, доречі авто в нього так собі, а збитий з життям розпрощався. В першу чергу треьа думати про наслідки для себе.
У будь-якій ДТП є повна чи часткова вина водія авто. П.2.3 "б": "...водій зобов'язаний ... бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну..."
1. тихесенько у ліс пійде
2. поїде за кордон
В обох випадках щось підказує про належність зама до слуг народу. Боюся мусора звинуватять загиблого: напав на Слугу народа.
Какая разница какую должность занимал водитель авто? В момент движения по дороге, он в первую очередь водитель.
Четко написано, что велосипедист выезжал со второстепенной дороги, не уступил, все, точка.
К сожалению, погиб. Согласно правилам дорожного движения его вина в ДТП 100%.