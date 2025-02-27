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Заместитель председателя Херсонской ОВА сбил насмерть велосипедиста, - полиция

Заместитель председателя Херсонской ОГА причастен к смертельному ДТП

Сегодня около 18 часов в Посад-Покровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина. Полицейские Херсонщины устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук полиции Херсонской области.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. В результате происшествия руководитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

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По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автор: 

ДТП (7671) Херсонская область (4713) Херсонский район (223) Посад-Покровское (1)


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Топ комментарии
+12
якось не вірю історії від мусорів для прикриття заступника ОВА
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27.02.2025 03:12
+9
Самий гуманний ЗЕ-український суд присудить йому ШТРАФ, десь 3-5 тис грн?
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27.02.2025 01:27
+9
ну це Вам так написали мусора ))

самі чесні правоохоронці світу ))
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27.02.2025 03:11
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Самий гуманний ЗЕ-український суд присудить йому ШТРАФ, десь 3-5 тис грн?
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27.02.2025 01:27 Ответить
Не вигороджую керманича авто, але велосипедист виїжджав з другорядної дороги..він повинен був пропустити транспорт, що на головній..і здійснювати маневр тільки переконавшись в його безпеці..

З приходом весни хрустиків на дорогах побільшає.
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27.02.2025 01:47 Ответить
В цивилизованных странах если ты на вело скажешь хруст впаяют штраф. И да многие ездят круглый год, и вел стоит от 1k евро.
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27.02.2025 02:50 Ответить
то, що це дає право порушувати ПДР? а хрустіками їх за те і називають, що порушують ПДР і гинуть. тому запихни собі в сраку свій висер.
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27.02.2025 07:32 Ответить
В цивілізованому світі, навіть якщо вело порушує, йому надають перевагу, був в шоці з цього, але так учать на права. Я особисто в шоці, що тіло тупо пре на красний і його пропускають, але це так.
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01.03.2025 23:38 Ответить
А що зміниться?? Хрустами називають всіх дебілів, кандидатів на премію Дарвіна - це веломото, скейтери, на роліках та самокатах, скутерах. Треба знати ПДР, а не вважати, що ти головний на дорозі.
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27.02.2025 08:57 Ответить
ну це Вам так написали мусора ))

самі чесні правоохоронці світу ))
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27.02.2025 03:11 Ответить
То Вам написали некомпетентні люди. Які ПДР навіть у руцях не тримали.
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27.02.2025 09:06 Ответить
ага ..ну вірте зеленим покидькам що пишуть "правду" в протоколах
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27.02.2025 09:35 Ответить
Не несіть дурню. Крім протоколів існує фото та відеофікцація, схема дтп. І експертно-криміналістичний висновок, трасологія.
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27.02.2025 10:11 Ответить
Як би чесний депутат їхав з адекватною швидкістю, то зреагував би на велосипедиста.
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27.02.2025 07:25 Ответить
А Ви в курсі, що можна вбити й при швидкості 60км/год, ця швидкість дозволена.

Ще раз повторюю, я не вигороджую водія, але велосипедист - довбак. Ну відсидить той депутат, а може й ні, доречі авто в нього так собі, а збитий з життям розпрощався. В першу чергу треьа думати про наслідки для себе.
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27.02.2025 09:10 Ответить
якщо велосіпедік не правий то навіть штрафу не буде
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27.02.2025 04:37 Ответить
Буде. Там "обоюдка".
У будь-якій ДТП є повна чи часткова вина водія авто. П.2.3 "б": "...водій зобов'язаний ... бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну..."
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27.02.2025 09:23 Ответить
Ну судячи з написаного там навіть штрафу не повинно бути,а родичі загиблого ще машину відновлювати повинні...
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27.02.2025 06:21 Ответить
в якому законі таке написано? чи просто перднув?
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27.02.2025 07:34 Ответить
тобто це все що ти змогло перднути? бздо з 40 річним стажем, багато тобі родичі загиблтх машин відремонтували?
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27.02.2025 09:08 Ответить
бздо з 40 річним стажем, давай розкажи мені про законодавство, я вже втретє тобі пишу про це. чи ти 40 років стажу бздіння тільки навчився?
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27.02.2025 10:33 Ответить
висралось, а тепер обгрунтуй.
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27.02.2025 07:33 Ответить
велосопедисту..
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27.02.2025 09:26 Ответить
якось не вірю історії від мусорів для прикриття заступника ОВА
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27.02.2025 03:12 Ответить
Питання про подальші дії можновладця:
1. тихесенько у ліс пійде
2. поїде за кордон
В обох випадках щось підказує про належність зама до слуг народу. Боюся мусора звинуватять загиблого: напав на Слугу народа.
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27.02.2025 08:21 Ответить
зараз напишуть що тим велосипедистом була особа в СЗЧ, як недавно бусифікований разом з велосипедом у Харкові
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27.02.2025 08:36 Ответить
Если верить тому, что написано в новости, а оснований не верить нет, то обычное ДТП.
Какая разница какую должность занимал водитель авто? В момент движения по дороге, он в первую очередь водитель.
Четко написано, что велосипедист выезжал со второстепенной дороги, не уступил, все, точка.
К сожалению, погиб. Согласно правилам дорожного движения его вина в ДТП 100%.
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27.02.2025 08:38 Ответить
Дайте вгадаю: Велосипидист рухався зі швидкістю 80 км/год щоб скоїти самогубство
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27.02.2025 08:48 Ответить
Вигадувати то не твій коньок
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27.02.2025 08:59 Ответить
 
 