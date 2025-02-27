Заместитель председателя Херсонской ОВА сбил насмерть велосипедиста, - полиция

Сегодня около 18 часов в Посад-Покровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина. Полицейские Херсонщины устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук полиции Херсонской области.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. В результате происшествия руководитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

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По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие.