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"Шершни Довбуша" ударными дронами ликвидировали трех российских солдат. ВИДЕО

Воины роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дронами-камикадзе ликвидировали трех российских захватчиков.

Об этом сообщили бойцы в телеграм-канале подразделения "Шершни Довбуша", передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Ане хотіли миру, вони пішли мир нести! Трамп, допомажи воїнам миру!!!
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04.03.2025 18:50 Ответить
Щоб не гадили рашисти, на теренах України!
слава Україні!
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04.03.2025 19:14 Ответить
 
 