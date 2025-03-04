"Шершни Довбуша" ударными дронами ликвидировали трех российских солдат. ВИДЕО

Воины роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дронами-камикадзе ликвидировали трех российских захватчиков.

Об этом сообщили бойцы в телеграм-канале подразделения "Шершни Довбуша", передает Цензор.НЕТ.

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