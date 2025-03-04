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Двое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара беспилотника. ВИДЕО

Операторы подразделения Ivan Franko Group на ходу атаковали дронами-камикадзе машины и грузовики вместе с российскими солдатами.

Работу и результат точной работы по оккупантам бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502)


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04.03.2025 19:12 Ответить
В епоху дронів уся наземна техніка втрачає сенс на існування.
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04.03.2025 19:15 Ответить
Це явно не зараз. Ще кущі та дерева зелені.
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04.03.2025 19:16 Ответить
А що про це думає Леся Українка?)))
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04.03.2025 19:22 Ответить
А вдома, на болотах, не мош було так скакати? Треба було їхати за тисячі кільометрів?
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04.03.2025 19:22 Ответить
 
 