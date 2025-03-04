Двое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара беспилотника. ВИДЕО
Операторы подразделения Ivan Franko Group на ходу атаковали дронами-камикадзе машины и грузовики вместе с российскими солдатами.
Работу и результат точной работы по оккупантам бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий04.03.2025 19:12 Ответить Мне нравится 3
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