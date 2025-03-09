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Воины 63 ОМБр в небе над Лиманщиной уничтожили российский беспилотник "Молния". ВИДЕО

В небе над Лиманщиной был уничтожен российский ударный дрон "Молния", по словам наших военных "сделанные из картона, фанеры и пластика".

Эти беспилотники, хоть и дешевые, - около $2000, но они могут пролететь до 50 километров и нести 10 килограммов взрывчатки.

Впрочем, украинские зенитчики 63-й бригады оперативно обнаружили цель, а пилоты успешно уничтожили ее с помощью FPV-дрона, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наш беспилотный материнский морской дрон запускает малогабаритный дрон для атаки газодобывающей платформы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) беспилотник (3520) уничтожение (6811) 63 ОМБр (96)


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КБ тупалєва запрацювало?
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Попалі)
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