Украина не должна соглашаться на потерю суверенитета, - Стубб. ВИДЕО
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна отстаивать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, не соглашаясь на условия России.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил об опыте Финляндии, которая после Зимней войны 1939-1940 годов потеряла 10% территории и суверенитет в вопросах внешней политики.
"Основа государственности основывается на трех столпах - независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия в 1944-м по сталинскому миру потеряла две из них. Мы сохранили независимость, но мы потеряли суверенитет в принятии решений, а также потеряли 10% нашей территории", - отметил Стубб.
Президент подчеркнул, что эта история имеет для него личное измерение, ведь Советский Союз аннексировал территории, где родились его родственники.
Отвечая на вопрос о возможном согласии Украины на территориальные уступки, Стубб заявил категорически:
"На ваш вопрос, должна ли Украина согласиться оказаться в этом положении - мой ответ - абсолютно нет", - заявил он.
Он заверил, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность и европейский курс.
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сподіваюсь, карели не виродились, як бєлорасєйци.