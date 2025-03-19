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Украина не должна соглашаться на потерю суверенитета, - Стубб. ВИДЕО

стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна отстаивать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, не соглашаясь на условия России.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил об опыте Финляндии, которая после Зимней войны 1939-1940 годов потеряла 10% территории и суверенитет в вопросах внешней политики.

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"Основа государственности основывается на трех столпах - независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия в 1944-м по сталинскому миру потеряла две из них. Мы сохранили независимость, но мы потеряли суверенитет в принятии решений, а также потеряли 10% нашей территории", - отметил Стубб.

Президент подчеркнул, что эта история имеет для него личное измерение, ведь Советский Союз аннексировал территории, где родились его родственники.

Отвечая на вопрос о возможном согласии Украины на территориальные уступки, Стубб заявил категорически:

"На ваш вопрос, должна ли Украина согласиться оказаться в этом положении - мой ответ - абсолютно нет", - заявил он.

Он заверил, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность и европейский курс.

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Автор: 

суверенитет (165) Стубб Александр (80) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+12
А чи не виникало десь питання про відновлення територіальної цілісності Фінляндії? Може саме час це питання педалювати?
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19.03.2025 13:03
+7
Мир трампа и путлера это война и террор, Украина на это никогда не согласится!
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19.03.2025 13:01
+5
Дякуємо пан Стубб 🇺🇦❤️ !!!
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19.03.2025 13:27
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Так Украина на это НИКОГДА и не согласится.
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19.03.2025 12:51 Ответить
Мир трампа и путлера это война и террор, Украина на это никогда не согласится!
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19.03.2025 13:01 Ответить
И что она сделает чтобы не согласиться? Пойдет против израиля, который самый главный выигравший от всего этого? Ножки не доросли.
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19.03.2025 17:54 Ответить
Не пытайся понять непонятное, это не для среднего ума.
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20.03.2025 09:22 Ответить
А чи не виникало десь питання про відновлення територіальної цілісності Фінляндії? Може саме час це питання педалювати?
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19.03.2025 13:03 Ответить
фінляндія у нато, і скоріш є підпис про те що вони не претендують на якісь теріторії.. це моя думка.
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19.03.2025 13:21 Ответить
тільки після остаточного розвалу гнилої кацапії.
сподіваюсь, карели не виродились, як бєлорасєйци.
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19.03.2025 13:27 Ответить
Та й з т.з. "калінінградською областю" теж не заважало б розібратися. Східна Пруссія повинна повернутися в "рідну гавань".
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19.03.2025 16:31 Ответить
Так Україна і ніколи на це не погоджувалася і не погодиться!
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19.03.2025 13:16 Ответить
Час Фінляндії повернути втрачені території! Чому про це мовчить Стубб?! Ми обіцяємо матеріальну і моральну підтримку фінам - вперед. Доречі, ці території фіни так і не визнали радянським під час підписання мирного договору, чи все ж таки визнали?)
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19.03.2025 13:21 Ответить
Та ви шо!? Це вони нам повинні вказувати, що робити! А, не навпаки(((
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19.03.2025 13:50 Ответить
Дякуємо пан Стубб 🇺🇦❤️ !!!
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19.03.2025 13:27 Ответить
Єрмака не перевзуєш!
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19.03.2025 13:42 Ответить
Хорошо ему говорить, не имея во власти столько кушнеров.
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19.03.2025 17:53 Ответить
 
 