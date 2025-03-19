РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
13 136 12

Бойцы 79-й ОДШБр сняли разбросанные тела нескольких штурмовых групп россиян на Новопавловском направлении

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Новопавловском направлении фронта, в Донецкой области, остановили вражеский штурм.

На опубликованных кадрах - ликвидированные российские захватчики, информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу несколько штурмовых групп оккупантов "закрепились" на выгодных рубежах", - добавили бойцы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Пограничники уничтожили укрытие, грузовик, машину, антенну связи, орудие, склад ППМ на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) Донецкая область (9582) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
...ані думалі што іх пранєсьот, бабла заработают...
показать весь комментарий
19.03.2025 18:19
+8
Эка судьба-злодейка раскидала орков, при помощи славных воинов ЗСУ безусловно.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:08
+3
Проте, московіти на пресу заявляють "Війна до перемоги!" І вони не рахують трупи своїх мальчіков, збитки та курс руПля. Не цікавляться своїм холодильником - значить все їх задовольняє. І з цим треба рахуватись.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эка судьба-злодейка раскидала орков, при помощи славных воинов ЗСУ безусловно.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:08 Ответить
...ані думалі што іх пранєсьот, бабла заработают...
показать весь комментарий
19.03.2025 18:19 Ответить
Проте, московіти на пресу заявляють "Війна до перемоги!" І вони не рахують трупи своїх мальчіков, збитки та курс руПля. Не цікавляться своїм холодильником - значить все їх задовольняє. І з цим треба рахуватись.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:50 Ответить
Такі відео треба розповсюджувати по рашиськіх ресурсах з написом ' россиянин , седи дома, нет там славьі - тебя обманут и кинут на смерть" !
показать весь комментарий
19.03.2025 18:54 Ответить
- Дяденька! Дяденька! Там лифта не-ет!!!...
- *****-а-а-а-а....
показать весь комментарий
19.03.2025 19:38 Ответить
Таврійська - НАШ!!!!
показать весь комментарий
19.03.2025 19:47 Ответить
це можуть бути українці з ТОТ. якраз їх і кидають в такі штурми.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:00 Ответить
за метр вже був Лондон
в тут...... пшик
показать весь комментарий
19.03.2025 21:56 Ответить
Схоже, що кацапи просто обожнюють дохнути. Це якийсь збій генетичного коду.
показать весь комментарий
19.03.2025 22:19 Ответить
Заслужена кара, московським убивцям, на території України та за кордоном!
Слава Україні!
показать весь комментарий
19.03.2025 22:20 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 23:49 Ответить
Пасаны выполняют сложные асаны
показать весь комментарий
20.03.2025 14:14 Ответить
 
 