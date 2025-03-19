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Бойцы 79-й ОДШБр сняли разбросанные тела нескольких штурмовых групп россиян на Новопавловском направлении
Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Новопавловском направлении фронта, в Донецкой области, остановили вражеский штурм.
На опубликованных кадрах - ликвидированные российские захватчики, информирует Цензор.НЕТ.
"Сразу несколько штурмовых групп оккупантов "закрепились" на выгодных рубежах", - добавили бойцы.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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