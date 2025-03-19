Бойцы 79-й ОДШБр сняли разбросанные тела нескольких штурмовых групп россиян на Новопавловском направлении

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Новопавловском направлении фронта, в Донецкой области, остановили вражеский штурм.

На опубликованных кадрах - ликвидированные российские захватчики, информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу несколько штурмовых групп оккупантов "закрепились" на выгодных рубежах", - добавили бойцы.

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