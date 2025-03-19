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Воины 5-й ОШБр уничтожили российский миномет, фортификации и ликвидировали пехоту противника в укрытиях. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили российский миномет, фортификации и ликвидировали пехоту противника в укрытиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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Ирина Александра
показать весь комментарий19.03.2025 18:22 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.03.2025 19:44 Ответить Мне нравится 1
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