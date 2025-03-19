Воины 5-й ОШБр уничтожили российский миномет, фортификации и ликвидировали пехоту противника в укрытиях. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили российский миномет, фортификации и ликвидировали пехоту противника в укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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