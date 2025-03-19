Силы обороны уничтожили замаскированное противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА нанесли врагу на Сумском направлении сокрушительный удар. Воины атаковали замаскированное противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", технику и ликвидировали личный состав противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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