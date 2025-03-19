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Силы обороны уничтожили замаскированное противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО
Пограничники-операторы БпЛА нанесли врагу на Сумском направлении сокрушительный удар. Воины атаковали замаскированное противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", технику и ликвидировали личный состав противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
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Ирина Александра
показать весь комментарий19.03.2025 21:24 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.03.2025 10:10 Ответить Мне нравится 0
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